Odkurzacz uniwersalny NT 48/1
Uniwersalny, kompaktowy odkurzacz z funkcją zbierania wody, o solidnej konstrukcji. Doskonale sprawdzi się na małych powierzchniach wymagających regularnych porządków.
Odkurzacz z funkcją zbierania wody polecany jest szczególnie firmom sprzątającym, małym sklepom spożywczym, warsztatom samochodowym i rzemieślniczym oraz gospodarstwom agroturystycznym. Wyposażony jest w skuteczny, zmywalny filtr o długiej żywotności umożliwiający zarówno odsysanie wody jak i zbieranie suchych zanieczyszczeń (wymaga wysuszenia po odsysaniu wody). Pływak zapobiega przekroczeniu maksymalnego poziomu cieczy w zbiorniku. NT 48/1 posiada również praktyczny wąż spustowy ułatwiający opróżnianie zbiornika z zassanych cieczy bezpośrednio do kratki ściekowej. Na obudowie głowicy odkurzacza znajduje się specjalny uchwyt umożliwiający otrzepanie filtra głównego z zalegającego w nim pyłu wprost do zbiornika zanieczyszczeń. Pomaga to utrzymać stale wysoką siłę ssania oraz przedłuża żywotność filtra. Mocny zderzak skutecznie zabezpiecza odkurzacz, wszelkie przedmioty i ściany w razie zderzenia podczas pracy przed mechanicznym uszkodzeniem. Specjalne uchwyty na obudowie umożliwiają wygodne przechowywanie wyposażenia.
Cechy i zalety
Opróżnianie zbiornikaŁatwo dostępny wąż spustowy ułatwia usuwanie zassanych płynów.
Przechowywanie akcesoriówAkcesoria mogą być zamocowane na zbiorniku z tyłu urządzenia.
Solidne metalowe zatrzaskiSolidne metalowe zatrzaski
Hak na przewód zasilający
- Kabel zasilający jest zawsze pewnie zamocowany na czas transportu.
Specyfikacja
Dane techniczne
|Napięcie (V)
|220 / 240
|Częstotliwość (Hz)
|50 / 60
|Wydatek powietrza (l/s)
|72
|Podciśnienie (mbar/kPa)
|249 / 24,9
|Pojemność zbiornika (l)
|48
|Materiał zbiornika
|Tworzywo sztuczne
|Moc znamionowa (W)
|maks. 1380
|Średnica znamionowa ( )
|ID 35
|Długość przewodu zasilającego (m)
|7,5
|Poziom ciśnienia akustycznego (dB(A))
|71
|Kolor
|antracyt
|Waga bez akcesoriów (kg)
|10,2
|Waga z opakowaniem (kg)
|14,6
|Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)
|490 x 390 x 780
Zakres dostawy
- Długość węża ssącego: 2.5 m
- Kolanko: Tworzywo sztuczne
- Ilość rur ssących: 2 szt.
- Długość rur ssących: 550 mm
- Materiał rur ssących: Stal nierdzewna
- Ilość worków filtracyjnych: 1 szt.
- Materiał worka filtracyjnego: Papier
- Szerokość ssawki uniwersalnej: 360 mm
- Ssawka szczelinowa
- Filtr kartridżowy: PES
- Wąż spustowy
Wyposażenie
- Listwa odbojowa
- Klasa bezpieczeństwa: II
- Kółko samonastawne z hamulcem
Wideo
Akcesoria
Części zamienne
Znajdź i kup części zamienne do urządzeń Home & Garden korzystając z wyszukiwarki i udostępnionych schematów.
Części zamienne zakupione w sklepie internetowym eKärcher są wysyłane bezpośrednio z magazynów niemieckich i dostarczane kurierem GLS pod wskazany w zamówieniu adres.
Przejdź do wyszukiwarki części zamiennych klikając przycisk poniżej.