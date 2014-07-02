Odkurzacz uniwersalny NT 70/2

Uniwersalny odkurzacz przeznaczony do zbierania suchego brudu i wody. Charakteryzuje się prostą, trwałą konstrukcją i korzystną ceną w stosunku do jakości. Wersja z dwiema turbinami.

Odkurzacz dobrze sprawdzi się w warsztatach, myjniach samochodów osobowych, ciężarowych i autobusów, stacjach diagnostycznych oraz w transporcie i logistyce. NT 70/2 posiada dwie turbiny – każda z nich ma oddzielny włącznik i może pracować samodzielnie. Jest też przystosowany do pracy z zestawami bardzo długich węży. Wyposażenie można wygodnie przechowywać na obudowie odkurzacza w specjalnych uchwytach. Duży zderzak chroni urządzenie przed mechanicznymi uszkodzeniami. Wąż spustowy ułatwia opróżnianie wody z dużego (70l) zbiornika zanieczyszczeń wprost do kratki ściekowej. Filtr główny typu cartridge z pływakiem, przy maksymalnym poziomie napełnienia zbiornika wyłącza ssanie, co chroni turbinę przed zamoczeniem.

Cechy i zalety
Możliwość przechowywania akcesoriów na obudowie urządzenia
  • Mocny zderzak.
Zintegrowany wąż spustowy.
  • W celu łatwego opróżniania wody z dużego (70 l) zbiornika zanieczyszczeń wprost do kratki ściekowej odkurzacze NT 70 zostały wyposażone w wąż spustowy.
Ergonomiczny uchwyt
  • NT 70 posiada uchwyt ułatwiający manewrowanie.
Mocny, odporny na uderzenia zderzak
  • Mocny zderzak zabezpiecza odkurzacz przed uszkodzeniami.
Specyfikacja

Dane techniczne

Liczba faz (Ph) 1
Napięcie (V) 220 / 240
Częstotliwość (Hz) 50 / 60
Wydatek powietrza (l/s) 2 x 74
Podciśnienie (mbar/kPa) 254 / 25,4
Pojemność zbiornika (l) 70
Materiał zbiornika Tworzywo sztuczne
Moc znamionowa (W) maks. 2400
Średnica znamionowa ( ) ID 40
Długość przewodu zasilającego (m) 10
Poziom ciśnienia akustycznego (dB(A)) 79
Kolor antracyt
Waga bez akcesoriów (kg) 25,2
Waga z opakowaniem (kg) 32,4
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm) 720 x 510 x 975

Zakres dostawy

  • Długość węża ssącego: 4 m
  • Kolanko: Tworzywo sztuczne
  • Ilość rur ssących: 2 szt.
  • Długość rur ssących: 550 mm
  • Materiał rur ssących: Stal nierdzewna
  • Szerokość ssawki uniwersalnej: 360 mm
  • Ssawka szczelinowa
  • Filtr kartridżowy: Papier
  • Wąż spustowy
  • Uchwyt prowadzący

Wyposażenie

  • Listwa odbojowa
  • Klasa bezpieczeństwa: II
Akcesoria
Części zamienne

Znajdź i kup części zamienne do urządzeń Home & Garden korzystając z wyszukiwarki i udostępnionych schematów.

Części zamienne zakupione w sklepie internetowym eKärcher są wysyłane bezpośrednio z magazynów niemieckich i dostarczane kurierem GLS pod wskazany w zamówieniu adres.

Przejdź do wyszukiwarki części zamiennych klikając przycisk poniżej.