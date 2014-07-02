Odkurzacz dobrze sprawdzi się w warsztatach, myjniach samochodów osobowych, ciężarowych i autobusów, stacjach diagnostycznych oraz w transporcie i logistyce. NT 70/2 posiada trzy turbiny – każda z nich ma oddzielny włącznik i może pracować samodzielnie. Jest też przystosowany do pracy z zestawami bardzo długich węży. Wyposażenie można wygodnie przechowywać na obudowie odkurzacza w specjalnych uchwytach. Duży zderzak chroni urządzenie przed mechanicznymi uszkodzeniami. Wąż spustowy ułatwia opróżnianie wody z dużego (70l) zbiornika zanieczyszczeń wprost do kratki ściekowej. Filtr główny typu cartridge z pływakiem, przy maksymalnym poziomie napełnienia zbiornika wyłącza ssanie, co chroni turbinę przed zamoczeniem.