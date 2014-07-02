Odkurzacz uniwersalny NT 70/3 Me Tc

Wydajny odkurzacz o mocnej, niezawodnej, prostej konstrukcji przeznaczony do zbierania suchego brudu jak i wody. Wersja z trzema turbinami i metalowym zbiornikiem.

Dzięki wyposażeniu w 3 turbiny odkurzacz może bez trudu pracować z zestawami bardzo długich węży przeznaczonych np. do odkurzania autobusów. Doskonale sprawdzi się w warsztatach, myjniach samochodów ciężarowych i autobusów, stacjach diagnostycznych pojazdów oraz w szeroko pojętym transporcie i logistyce. Dzięki wózkowi wyposażonemu w duże koła i rolki osoba obsługująca odkurzacz może łatwo i bez wysiłku ciągnąć go za sobą. Uchwyt w przedniej części obudowy umożliwia wygodne i pewne podniesienie zbiornika w celu opróżnienia. Wychylne zamontowanie zbiornika na ramie wózka ułatwia wylanie zebranej wody wprost do toalety. Wodę można też opróżnić za pomocą węża spustowego do kratki ściekowej. Każda z turbin posiada oddzielny włącznik i może pracować samodzielnie. Filtr główny typu cartridge z pływakiem, przy maksymalnym poziomie napełnienia zbiornika wyłącza ssanie, co chroni turbinę przed zamoczeniem. 70 litrowy zbiornik odkurzacza wykonany jest z metalu.

Cechy i zalety
Odkurzacz uniwersalny NT 70/3 Me Tc: Możliwość przechowywania akcesoriów na obudowie urządzenia
Mocny zderzak.
Odkurzacz uniwersalny NT 70/3 Me Tc: Ergonomiczny uchwyt
NT 70 posiada uchwyt ułatwiający manewrowanie.
Odkurzacz uniwersalny NT 70/3 Me Tc: Wychylne zamontowanie zbiornika na ramie wózka
Ułatwia wylanie zebranej wody wprost do toalety.
Uchwyt w przedniej części obudowy
  • Umożliwia wygodne i pewne podniesienie zbiornika w celu opróżnienia.
Specyfikacja

Dane techniczne

Liczba faz (Ph) 1
Napięcie (V) 220 / 240
Częstotliwość (Hz) 50 / 60
Wydatek powietrza (l/s) 3 x 74
Podciśnienie (mbar/kPa) 254 / 25,4
Pojemność zbiornika (l) 70
Materiał zbiornika Stal nierdzewna
Moc znamionowa (W) maks. 3600
Średnica znamionowa ( ) ID 40
Długość przewodu zasilającego (m) 10
Poziom ciśnienia akustycznego (dB(A)) 83
Kolor srebrny
Waga bez akcesoriów (kg) 29,9
Waga z opakowaniem (kg) 35,8
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm) 510 x 645 x 990

Zakres dostawy

  • Długość węża ssącego: 4 m
  • Kolanko: Tworzywo sztuczne
  • Ilość rur ssących: 2 szt.
  • Długość rur ssących: 550 mm
  • Materiał rur ssących: Stal nierdzewna
  • Szerokość ssawki uniwersalnej: 360 mm
  • Ssawka szczelinowa
  • Filtr kartridżowy: Papier
  • Wąż spustowy
  • Zbiornik ze stali szlachetnej
  • Uchwyt prowadzący

Wyposażenie

  • Klasa bezpieczeństwa: II
  • Kółko samonastawne z hamulcem
Zastosowania
  • Nadaje się do odkurzania na mokro i sucho
Akcesoria
Części zamienne

Znajdź i kup części zamienne do urządzeń Home & Garden korzystając z wyszukiwarki i udostępnionych schematów.

Części zamienne zakupione w sklepie internetowym eKärcher są wysyłane bezpośrednio z magazynów niemieckich i dostarczane kurierem GLS pod wskazany w zamówieniu adres.

Przejdź do wyszukiwarki części zamiennych klikając przycisk poniżej.