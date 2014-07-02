Odkurzacz uniwersalny NT 70/3 Me Tc
Wydajny odkurzacz o mocnej, niezawodnej, prostej konstrukcji przeznaczony do zbierania suchego brudu jak i wody. Wersja z trzema turbinami i metalowym zbiornikiem.
Dzięki wyposażeniu w 3 turbiny odkurzacz może bez trudu pracować z zestawami bardzo długich węży przeznaczonych np. do odkurzania autobusów. Doskonale sprawdzi się w warsztatach, myjniach samochodów ciężarowych i autobusów, stacjach diagnostycznych pojazdów oraz w szeroko pojętym transporcie i logistyce. Dzięki wózkowi wyposażonemu w duże koła i rolki osoba obsługująca odkurzacz może łatwo i bez wysiłku ciągnąć go za sobą. Uchwyt w przedniej części obudowy umożliwia wygodne i pewne podniesienie zbiornika w celu opróżnienia. Wychylne zamontowanie zbiornika na ramie wózka ułatwia wylanie zebranej wody wprost do toalety. Wodę można też opróżnić za pomocą węża spustowego do kratki ściekowej. Każda z turbin posiada oddzielny włącznik i może pracować samodzielnie. Filtr główny typu cartridge z pływakiem, przy maksymalnym poziomie napełnienia zbiornika wyłącza ssanie, co chroni turbinę przed zamoczeniem. 70 litrowy zbiornik odkurzacza wykonany jest z metalu.
Cechy i zalety
Możliwość przechowywania akcesoriów na obudowie urządzeniaMocny zderzak.
Ergonomiczny uchwytNT 70 posiada uchwyt ułatwiający manewrowanie.
Wychylne zamontowanie zbiornika na ramie wózkaUłatwia wylanie zebranej wody wprost do toalety.
Uchwyt w przedniej części obudowy
- Umożliwia wygodne i pewne podniesienie zbiornika w celu opróżnienia.
Specyfikacja
Dane techniczne
|Liczba faz (Ph)
|1
|Napięcie (V)
|220 / 240
|Częstotliwość (Hz)
|50 / 60
|Wydatek powietrza (l/s)
|3 x 74
|Podciśnienie (mbar/kPa)
|254 / 25,4
|Pojemność zbiornika (l)
|70
|Materiał zbiornika
|Stal nierdzewna
|Moc znamionowa (W)
|maks. 3600
|Średnica znamionowa ( )
|ID 40
|Długość przewodu zasilającego (m)
|10
|Poziom ciśnienia akustycznego (dB(A))
|83
|Kolor
|srebrny
|Waga bez akcesoriów (kg)
|29,9
|Waga z opakowaniem (kg)
|35,8
|Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)
|510 x 645 x 990
Zakres dostawy
- Długość węża ssącego: 4 m
- Kolanko: Tworzywo sztuczne
- Ilość rur ssących: 2 szt.
- Długość rur ssących: 550 mm
- Materiał rur ssących: Stal nierdzewna
- Wychylne zamontowanie zbiornika na ramie wózka
- Szerokość ssawki uniwersalnej: 360 mm
- Ssawka szczelinowa
- Filtr kartridżowy: Papier
- Wąż spustowy
- Zbiornik ze stali szlachetnej
- Uchwyt prowadzący
Wyposażenie
- Klasa bezpieczeństwa: II
- Kółko samonastawne z hamulcem
Zastosowania
- Nadaje się do odkurzania na mokro i sucho
