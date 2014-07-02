Odkurzacz został wyposażony w system antystatyczny z uziemieniem ssawek i rur ssących, węża i kolanka w celu odprowadzenia ładunków elektrostatycznych mogących powstać podczas odkurzania bardzo drobnego pyłu. Może pracować z wężami ssącymi o średnicach: 40, 60 mm. Doskonale sprawdzi się w branży motoryzacyjnej i budowlanej oraz szeroko rozumianym przemyśle. Dwie turbiny gwarantują wysoką siłę ssącą. Każda z nich zaopatrzona jest w system TACT, dzięki czemu odkurzacz jest w stanie usunąć do 1000 kg drobnego pyłu (klasy A) z wykorzystaniem jednego filtra. Płaski falisty filtr Eco jest przystosowany zarówno do zbierania bardzo drobnego pyłu klasy M jak i wody. Dzięki swojej budowie posiada bardzo dużą powierzchnię filtracyjną zachowując przy tym kompaktowe wymiary. System automatycznego czyszczenia filtra TACT2, co 7 sekund naprzemiennie otrzepuje połowę filtra, co skutecznie zapobiega spadkom siły ssącej podczas pracy. W wyposażeniu wąż spustowy ułatwiający wylanie wody ze zbiornika wprost do kratki ściekowej. Odkurzacz posiada 65 litrowy zbiornik z tworzywa sztucznego.