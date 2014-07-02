Odkurzacz uniwersalny NT 65/2 Tact²
Odkurzacz z systemem TACT². Przeznaczony do usuwania niebezpiecznego pyłu klasy M. Spełnia najwyższe europejskie normy bezpieczeństwa.
Odkurzacz został wyposażony w system antystatyczny z uziemieniem ssawek i rur ssących, węża i kolanka w celu odprowadzenia ładunków elektrostatycznych mogących powstać podczas odkurzania bardzo drobnego pyłu. Może pracować z wężami ssącymi o średnicach: 40, 60 mm. Doskonale sprawdzi się w branży motoryzacyjnej i budowlanej oraz szeroko rozumianym przemyśle. Dwie turbiny gwarantują wysoką siłę ssącą. Każda z nich zaopatrzona jest w system TACT, dzięki czemu odkurzacz jest w stanie usunąć do 1000 kg drobnego pyłu (klasy A) z wykorzystaniem jednego filtra. Płaski falisty filtr Eco jest przystosowany zarówno do zbierania bardzo drobnego pyłu klasy M jak i wody. Dzięki swojej budowie posiada bardzo dużą powierzchnię filtracyjną zachowując przy tym kompaktowe wymiary. System automatycznego czyszczenia filtra TACT2, co 7 sekund naprzemiennie otrzepuje połowę filtra, co skutecznie zapobiega spadkom siły ssącej podczas pracy. W wyposażeniu wąż spustowy ułatwiający wylanie wody ze zbiornika wprost do kratki ściekowej. Odkurzacz posiada 65 litrowy zbiornik z tworzywa sztucznego.
Cechy i zalety
Łatwy w transporcieRegulowany uchwyt ułatwia transport odkurzacza.
Wygodne przechowywanie akcesoriówDysza podłogowa może być łatwo zamocowana na odkurzaczu.
System Automatycznego Oczyszczania Filtra Tact²System co 7 sekund naprzemiennie otrzepuje połowę filtra, co skutecznie zapobiega spadkom siły ssącej podczas pracy. Ciągły przepływ powietrza jest zachowany. Odkurzacz jest w stanie usunąć do 1000 kg drobnego pyłu (klasy A) z wykorzystaniem jednego filtra.
Praktyczne w przechowywaniu
- Na obudowie odkurzacza znajduje się duża podręczna półka na narzędzia czy akcesoria.
Specyfikacja
Dane techniczne
|Liczba faz (Ph)
|1
|Napięcie (V)
|220 / 240
|Częstotliwość (Hz)
|50 / 60
|Wydatek powietrza (l/s)
|2 x 74
|Podciśnienie (mbar/kPa)
|254 / 25,4
|Pojemność zbiornika (l)
|65
|Materiał zbiornika
|Tworzywo sztuczne
|Moc znamionowa (W)
|maks. 2760
|Średnica znamionowa ( )
|ID 40
|Długość przewodu zasilającego (m)
|10
|Poziom ciśnienia akustycznego (dB(A))
|73
|Kolor
|antracyt
|Waga bez akcesoriów (kg)
|24,5
|Waga z opakowaniem (kg)
|31,3
|Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)
|575 x 490 x 880
Zakres dostawy
- Długość węża ssącego: 4 m
- Typ węża ssącego: elektrycznie przewodzący
- Kolanko: elektrycznie przewodzący
- Ilość rur ssących: 2 szt.
- Długość rur ssących: 550 mm
- Materiał rur ssących: Stal nierdzewna
- Szerokość ssawki uniwersalnej: 360 mm
- Ssawka szczelinowa
- Wąż spustowy (olejoodporny)
- Płaski filtr falisty: Materiał z włókien celulozowych
- Uchwyt prowadzący
Wyposażenie
- Automatyczny wyłącznik przy maksymalnym poziomie zebranej cieczy
- System antystatyczny
- Czyszczenie filtra: System Automatycznego Oczyszczania Filtra Tact²
- Listwa odbojowa
- Klasa bezpieczeństwa: I
- Kółko samonastawne z hamulcem
Wideo
Akcesoria
Części zamienne
Znajdź i kup części zamienne do urządzeń Home & Garden korzystając z wyszukiwarki i udostępnionych schematów.
Części zamienne zakupione w sklepie internetowym eKärcher są wysyłane bezpośrednio z magazynów niemieckich i dostarczane kurierem GLS pod wskazany w zamówieniu adres.
Przejdź do wyszukiwarki części zamiennych klikając przycisk poniżej.