Odkurzacz uniwersalny NT 65/2 Tact² Tc

Odkurzacz z systemem TACT². Przeznaczony do usuwania niebezpiecznego pyłu klasy M. Spełnia najwyższe europejskie normy bezpieczeństwa.

Płaski falisty filtr PES wykonany został z materiału odpornego na butwienie. Jest przystosowany do zbierania drobnego pyłu klasy M oraz wody. Charakteryzuje się bardzo dużą powierzchnią filtracyjną zachowując przy tym kompaktowe wymiary. Dzięki wózkowi z wychylnie zamontowanym zbiornikiem wyposażonemu w duże koła i rolki osoba obsługująca odkurzacz może łatwo i bez wysiłku ciągnąć go za sobą. Odkurzacz posiada 65 litrowy zbiornik z tworzywa sztucznego. System Tact² gwarantuje zachowanie stałego przepływu powietrza utrzymując siłę ssącą na jednakowo wysokim poziomie nawet podczas odkurzania wyjątkowo dużych ilości drobnego pyłu oraz przy stosowaniu rur o średnicy 60 mm. Ten innowacyjny system pozwala też na znaczne wydłużenie żywności filtra głównego.

Cechy i zalety
Odkurzacz uniwersalny NT 65/2 Tact² Tc: Wózek z wychylnie zamontowanym zbiornikiem.
Zbiornik jest przymocowany do wózka.
Odkurzacz uniwersalny NT 65/2 Tact² Tc: Wszystko "pod ręką"
Łatwy do opróżnienia.
Odkurzacz uniwersalny NT 65/2 Tact² Tc: Wygodne uchwyty na rury ssące i ssawkę podłgową.
Łatwy dostęp ze wszystkich stron. Możliwość przechowywania rury ssącej oraz przewodu zasilającego na odkurzaczu.
Spust wody
  • Pokrywa pozostaje szczelnie zamknięta do momentu opróżnienia płynnej zawartości odkurzacza.
Specyfikacja

Dane techniczne

Liczba faz (Ph) 1
Napięcie (V) 220 / 240
Częstotliwość (Hz) 50 / 60
Wydatek powietrza (l/s) 2 x 74
Podciśnienie (mbar/kPa) 254 / 25,4
Pojemność zbiornika (l) 65
Materiał zbiornika Tworzywo sztuczne
Moc znamionowa (W) maks. 2760
Średnica znamionowa ( ) ID 40
Długość przewodu zasilającego (m) 10
Poziom ciśnienia akustycznego (dB(A)) 73
Kolor antracyt
Waga bez akcesoriów (kg) 27,5
Waga z opakowaniem (kg) 35,4
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm) 685 x 560 x 905

Zakres dostawy

  • Długość węża ssącego: 4 m
  • Typ węża ssącego: elektrycznie przewodzący
  • Kolanko: elektrycznie przewodzący
  • Ilość rur ssących: 2 szt.
  • Długość rur ssących: 550 mm
  • Materiał rur ssących: Stal nierdzewna
  • Ilość worków filtracyjnych: 1 szt.
  • Materiał worka filtracyjnego: Papier
  • Szerokość ssawki uniwersalnej: 360 mm
  • Ssawka szczelinowa
  • Wąż spustowy (olejoodporny)
  • Płaski filtr falisty: PES z powłoką PTFE
  • Wychylne zamontowanie zbiornika na ramie wózka
  • Uchwyt prowadzący

Wyposażenie

  • Automatyczny wyłącznik przy maksymalnym poziomie zebranej cieczy
  • System antystatyczny
  • Czyszczenie filtra: System Automatycznego Oczyszczania Filtra Tact²
  • Listwa odbojowa
  • Klasa bezpieczeństwa: I
  • Kółko samonastawne z hamulcem
