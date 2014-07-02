Odkurzacz uniwersalny NT 65/2 Tact² Tc
Odkurzacz z systemem TACT². Przeznaczony do usuwania niebezpiecznego pyłu klasy M. Spełnia najwyższe europejskie normy bezpieczeństwa.
Płaski falisty filtr PES wykonany został z materiału odpornego na butwienie. Jest przystosowany do zbierania drobnego pyłu klasy M oraz wody. Charakteryzuje się bardzo dużą powierzchnią filtracyjną zachowując przy tym kompaktowe wymiary. Dzięki wózkowi z wychylnie zamontowanym zbiornikiem wyposażonemu w duże koła i rolki osoba obsługująca odkurzacz może łatwo i bez wysiłku ciągnąć go za sobą. Odkurzacz posiada 65 litrowy zbiornik z tworzywa sztucznego. System Tact² gwarantuje zachowanie stałego przepływu powietrza utrzymując siłę ssącą na jednakowo wysokim poziomie nawet podczas odkurzania wyjątkowo dużych ilości drobnego pyłu oraz przy stosowaniu rur o średnicy 60 mm. Ten innowacyjny system pozwala też na znaczne wydłużenie żywności filtra głównego.
Cechy i zalety
Wózek z wychylnie zamontowanym zbiornikiem.Zbiornik jest przymocowany do wózka.
Wszystko "pod ręką"Łatwy do opróżnienia.
Wygodne uchwyty na rury ssące i ssawkę podłgową.Łatwy dostęp ze wszystkich stron. Możliwość przechowywania rury ssącej oraz przewodu zasilającego na odkurzaczu.
Spust wody
- Pokrywa pozostaje szczelnie zamknięta do momentu opróżnienia płynnej zawartości odkurzacza.
Specyfikacja
Dane techniczne
|Liczba faz (Ph)
|1
|Napięcie (V)
|220 / 240
|Częstotliwość (Hz)
|50 / 60
|Wydatek powietrza (l/s)
|2 x 74
|Podciśnienie (mbar/kPa)
|254 / 25,4
|Pojemność zbiornika (l)
|65
|Materiał zbiornika
|Tworzywo sztuczne
|Moc znamionowa (W)
|maks. 2760
|Średnica znamionowa ( )
|ID 40
|Długość przewodu zasilającego (m)
|10
|Poziom ciśnienia akustycznego (dB(A))
|73
|Kolor
|antracyt
|Waga bez akcesoriów (kg)
|27,5
|Waga z opakowaniem (kg)
|35,4
|Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)
|685 x 560 x 905
Zakres dostawy
- Długość węża ssącego: 4 m
- Typ węża ssącego: elektrycznie przewodzący
- Kolanko: elektrycznie przewodzący
- Ilość rur ssących: 2 szt.
- Długość rur ssących: 550 mm
- Materiał rur ssących: Stal nierdzewna
- Ilość worków filtracyjnych: 1 szt.
- Materiał worka filtracyjnego: Papier
- Szerokość ssawki uniwersalnej: 360 mm
- Ssawka szczelinowa
- Wąż spustowy (olejoodporny)
- Płaski filtr falisty: PES z powłoką PTFE
- Wychylne zamontowanie zbiornika na ramie wózka
- Uchwyt prowadzący
Wyposażenie
- Automatyczny wyłącznik przy maksymalnym poziomie zebranej cieczy
- System antystatyczny
- Czyszczenie filtra: System Automatycznego Oczyszczania Filtra Tact²
- Listwa odbojowa
- Klasa bezpieczeństwa: I
- Kółko samonastawne z hamulcem
Wideo
Akcesoria
Części zamienne
Znajdź i kup części zamienne do urządzeń Home & Garden korzystając z wyszukiwarki i udostępnionych schematów.
Części zamienne zakupione w sklepie internetowym eKärcher są wysyłane bezpośrednio z magazynów niemieckich i dostarczane kurierem GLS pod wskazany w zamówieniu adres.
Przejdź do wyszukiwarki części zamiennych klikając przycisk poniżej.