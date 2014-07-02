Odkurzacz uniwersalny NT 75/2 Tact² Me

Odkurzacz z systemem TACT². Przeznaczony do usuwania niebezpiecznego pyłu klasy M. Spełnia najwyższe europejskie normy bezpieczeństwa.

Odurzacz został wyposażony w system antystatyczny z uziemieniem ssawek i rur ssących, węża i kolanka w celu odprowadzenia ładunków elektrostatycznych mogących powstać podczas odkurzania bardzo drobnego pyłu. Może pracować z wężami ssącymi o średnicach: 40, 60 mm. Doskonale sprawdzi się w branży motoryzacyjnej i budowlanej oraz szeroko rozumianym przemyśle. Dwie turbiny gwarantują wysoką siłę ssącą. Każda z nich zaopatrzona jest w system TACT, dzięki czemu odkurzacz jest w stanie usunąć do 1000 kg drobnego pyłu (klasy A) z wykorzystaniem jednego filtra. Płaski falisty filtr Eco jest przystosowany zarówno do zbierania bardzo drobnego pyłu klasy M jak i wody. Dzięki swojej budowie posiada bardzo dużą powierzchnię filtracyjną zachowując przy tym kompaktowe wymiary. System automatycznego czyszczenia filtra TACT2, co 7 sekund naprzemiennie otrzepuje połowę filtra, co skutecznie zapobiega spadkom siły ssącej podczas pracy. W wyposażeniu wąż spustowy ułatwiający wylanie wody ze zbiornika wprost do kratki ściekowej. Odkurzacz posiada 75 litrowy zbiornik ze stali szlachetnej.

Cechy i zalety
Odkurzacz uniwersalny NT 75/2 Tact² Me: Łatwy w transporcie
Regulowany uchwyt ułatwia transport odkurzacza.
Odkurzacz uniwersalny NT 75/2 Tact² Me: Wygodne przechowywanie akcesoriów
Dysza podłogowa może być łatwo zamocowana na odkurzaczu.
Odkurzacz uniwersalny NT 75/2 Tact² Me: System Automatycznego Oczyszczania Filtra Tact²
System co 7 sekund naprzemiennie otrzepuje połowę filtra, co skutecznie zapobiega spadkom siły ssącej podczas pracy. Ciągły przepływ powietrza jest zachowany.
Praktyczne w przechowywaniu
  • Na obudowie odkurzacza znajduje się duża podręczna półka na narzędzia czy akcesoria.
Specyfikacja

Dane techniczne

Liczba faz (Ph) 1
Napięcie (V) 220 / 240
Częstotliwość (Hz) 50 / 60
Wydatek powietrza (l/s) 2 x 74
Podciśnienie (mbar/kPa) 254 / 25,4
Pojemność zbiornika (l) 75
Materiał zbiornika Stal nierdzewna
Moc znamionowa (W) maks. 2760
Średnica znamionowa ( ) ID 40
Długość przewodu zasilającego (m) 10
Poziom ciśnienia akustycznego (dB(A)) 73
Kolor srebrny
Waga bez akcesoriów (kg) 27,8
Waga z opakowaniem (kg) 35
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm) 630 x 545 x 920

Zakres dostawy

  • Długość węża ssącego: 4 m
  • Typ węża ssącego: elektrycznie przewodzący
  • Kolanko: elektrycznie przewodzący
  • Ilość rur ssących: 2 szt.
  • Długość rur ssących: 550 mm
  • Materiał rur ssących: Stal nierdzewna
  • Ilość worków filtracyjnych: 1 szt.
  • Materiał worka filtracyjnego: Papier
  • Szerokość ssawki uniwersalnej: 360 mm
  • Ssawka szczelinowa
  • Wąż spustowy (olejoodporny)
  • Płaski filtr falisty: Materiał z włókien celulozowych
  • Uchwyt prowadzący

Wyposażenie

  • Automatyczny wyłącznik przy maksymalnym poziomie zebranej cieczy
  • System antystatyczny
  • Czyszczenie filtra: System Automatycznego Oczyszczania Filtra Tact²
  • Listwa odbojowa
  • Klasa bezpieczeństwa: I
  • Kółko samonastawne z hamulcem
Odkurzacz uniwersalny NT 75/2 Tact² Me
Wideo

