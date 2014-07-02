Płaski falisty filtr PES wykonany został z materiału odpornego na butwienie. Jest przystosowany do zbierania drobnego pyłu klasy M oraz wody. Charakteryzuje się bardzo dużą powierzchnią filtracyjną zachowując przy tym kompaktowe wymiary. Dzięki wózkowi z wychylnie zamontowanym zbiornikiem wyposażonemu w duże koła i rolki osoba obsługująca odkurzacz może łatwo i bez wysiłku ciągnąć go za sobą. Odkurzacz posiada 65 litrowy zbiornik z tworzywa sztucznego. Odkurzacz posiada 75 litrowy zbiornik ze stali szlachetnej. System Tact² gwarantuje zachowanie stałego przepływu powietrza utrzymując siłę ssącą na jednakowo wysokim poziomie nawet podczas odkurzania wyjątkowo dużych ilości drobnego pyłu oraz przy stosowaniu rur o średnicy 60 mm. Ten innowacyjny system pozwala też na znaczne wydłużenie żywności filtra głównego.