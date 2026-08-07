Zestaw NT 50/1 Tact Te L + Filtr

Profesjonalny odkurzacz uniwersalny z bardziej wydajnym i ciszej pracującym systemem Tact obsługiwanym za pomocą pokrętła. Posiada dwustopniową regulację intensywności oczyszczania filtra. Odkurzacz wyposażono w nowe, bardziej ergonomiczne akcesoria: kolanka, ssawki, węże i rury. Zestaw z płaskim filtrem falistym do pracy na sucho i mokro.

W skład zestawu wchodzą:

Bez względu na to, czy chodzi o zbieranie drobnego pyłu, zanieczyszczeń gruboziarnistych czy wody, odkurzacz NT 50/1 Tact Te L doskonale poradzi sobie z każdym z tych zadań. Dzięki 50-litrowemu zbiornikowi ze zderzakiem, metalowym kółkom obrotowym i odpornemu na olej wężowi spustowemu, a także uchwytowi do pchania, z regulacją wysokości, idealnie nadaje się do czyszczenia stanowisk pracy i maszyn w dziale produkcji, w warsztatach i na placach budowy. To sprawia, że jest to idealne rozwiązanie dla szczególnie wymagających klientów w przemyśle i budownictwie, którzy codziennie korzystają z profesjonalnych maszyn i cenią sobie nieprzerwaną, bezpyłową pracę. Zapewnia to między innymi sprawdzony system czyszczenia filtra Tact oraz odporny na wilgoć płaski filtr plisowany PES. Zintegrowane gniazdo zasilania w maszynie – z funkcją automatycznego włączania/wyłączania – ułatwia pracę z elektronarzędziami, centralny przełącznik obrotowy umożliwia łatwy wybór programów ssania, a prędkość można płynnie regulować za pomocą oddzielnego pokrętła. W wyposażeniu standardowym znajduje się również szeroka gama akcesoriów, które można wygodnie przechowywać w zintegrowanym schowku na wąż ssący i akcesoria.

Cechy i zalety
Odkurzacz uniwersalny Zestaw NT 50/1 Tact Te L + Filtr: Regulowany, ergonomiczny uchwyt prowadzący
Regulowany, ergonomiczny uchwyt prowadzący
Dzięki szybkozłączce regulowany uchwyt do pchania dostosowuje się do wzrostu operatora. Uchwyt prowadzący można szybko złożyć na czas przechowywania urządzenia.
Odkurzacz uniwersalny Zestaw NT 50/1 Tact Te L + Filtr: Olejoodporny wąż spustowy
Olejoodporny wąż spustowy
Umożliwia łatwe opróżnianie odkurzacza z płynów.
Odkurzacz uniwersalny Zestaw NT 50/1 Tact Te L + Filtr: Szeroka ssawka podłogowa z szybko wymiennymi wkładkami
Szeroka ssawka podłogowa z szybko wymiennymi wkładkami
Ssawka podłogowa z wkładami w formie listew szczotkowych i listew gumowych. Łatwe przełączanie między odkurzaniem na mokro i na sucho.
Centralne pokrętło sterujące
  • Wygodne przełączanie między programami ssania za pomocą centralnego przełącznika obrotowego.
Specyfikacja

Dane techniczne

Liczba faz (Ph) 1
Napięcie (V) 220 - 240
Częstotliwość (Hz) 50 - 60
Wydatek powietrza (l/s) 74
Podciśnienie (mbar/kPa) 273 / 27,3
Pojemność zbiornika (l) 50
Materiał zbiornika Tworzywo sztuczne
Moc znamionowa (W) maks. 1380
Średnica znamionowa ( ) ID 35
Długość przewodu zasilającego (m) 7,5
Poziom ciśnienia akustycznego (dB(A)) 68
Kolor antracyt

Zakres dostawy

  • Długość węża ssącego: 4 m
  • Kolanko: Tworzywo sztuczne
  • Ilość rur ssących: 2 szt.
  • Długość rur ssących: 550 mm
  • Materiał rur ssących: Stal nierdzewna
  • Ilość worków filtracyjnych: 1 szt.
  • Materiał worka filtracyjnego: Fizelina
  • Szerokość ssawki uniwersalnej: 360 mm
  • Ssawka szczelinowa
  • Gniazdo do podłączania elektronarzędzi
  • Wąż spustowy (olejoodporny)
  • Płaski filtr falisty: PES z powłoką PTFE
  • Uchwyt prowadzący

Wyposażenie

  • Klasa pyłu: L
  • Automatyczny wyłącznik przy maksymalnym poziomie zebranej cieczy
  • Automatyczne włączenie/wyłączenie przez elektronarzędzie
  • Przygotowanie do pracy z systemem antystatycznym
  • Czyszczenie filtra: TACT – system automatycznego oczyszczania filtra
  • Listwa odbojowa
  • Klasa bezpieczeństwa: I
  • Kółko samonastawne z hamulcem
Odkurzacz uniwersalny Zestaw NT 50/1 Tact Te L + Filtr
Odkurzacz uniwersalny Zestaw NT 50/1 Tact Te L + Filtr
Zastosowania
  • Nadaje się do odkurzania na mokro i sucho
Akcesoria