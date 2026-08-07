Bez względu na to, czy chodzi o zbieranie drobnego pyłu, zanieczyszczeń gruboziarnistych czy wody, odkurzacz NT 50/1 Tact Te L doskonale poradzi sobie z każdym z tych zadań. Dzięki 50-litrowemu zbiornikowi ze zderzakiem, metalowym kółkom obrotowym i odpornemu na olej wężowi spustowemu, a także uchwytowi do pchania, z regulacją wysokości, idealnie nadaje się do czyszczenia stanowisk pracy i maszyn w dziale produkcji, w warsztatach i na placach budowy. To sprawia, że jest to idealne rozwiązanie dla szczególnie wymagających klientów w przemyśle i budownictwie, którzy codziennie korzystają z profesjonalnych maszyn i cenią sobie nieprzerwaną, bezpyłową pracę. Zapewnia to między innymi sprawdzony system czyszczenia filtra Tact oraz odporny na wilgoć płaski filtr plisowany PES. Zintegrowane gniazdo zasilania w maszynie – z funkcją automatycznego włączania/wyłączania – ułatwia pracę z elektronarzędziami, centralny przełącznik obrotowy umożliwia łatwy wybór programów ssania, a prędkość można płynnie regulować za pomocą oddzielnego pokrętła. W wyposażeniu standardowym znajduje się również szeroka gama akcesoriów, które można wygodnie przechowywać w zintegrowanym schowku na wąż ssący i akcesoria.