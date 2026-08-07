Zestaw NT 50/1 Tact Te L + Filtr
Profesjonalny odkurzacz uniwersalny z bardziej wydajnym i ciszej pracującym systemem Tact obsługiwanym za pomocą pokrętła. Posiada dwustopniową regulację intensywności oczyszczania filtra. Odkurzacz wyposażono w nowe, bardziej ergonomiczne akcesoria: kolanka, ssawki, węże i rury. Zestaw z płaskim filtrem falistym do pracy na sucho i mokro.
W skład zestawu wchodzą:
Bez względu na to, czy chodzi o zbieranie drobnego pyłu, zanieczyszczeń gruboziarnistych czy wody, odkurzacz NT 50/1 Tact Te L doskonale poradzi sobie z każdym z tych zadań. Dzięki 50-litrowemu zbiornikowi ze zderzakiem, metalowym kółkom obrotowym i odpornemu na olej wężowi spustowemu, a także uchwytowi do pchania, z regulacją wysokości, idealnie nadaje się do czyszczenia stanowisk pracy i maszyn w dziale produkcji, w warsztatach i na placach budowy. To sprawia, że jest to idealne rozwiązanie dla szczególnie wymagających klientów w przemyśle i budownictwie, którzy codziennie korzystają z profesjonalnych maszyn i cenią sobie nieprzerwaną, bezpyłową pracę. Zapewnia to między innymi sprawdzony system czyszczenia filtra Tact oraz odporny na wilgoć płaski filtr plisowany PES. Zintegrowane gniazdo zasilania w maszynie – z funkcją automatycznego włączania/wyłączania – ułatwia pracę z elektronarzędziami, centralny przełącznik obrotowy umożliwia łatwy wybór programów ssania, a prędkość można płynnie regulować za pomocą oddzielnego pokrętła. W wyposażeniu standardowym znajduje się również szeroka gama akcesoriów, które można wygodnie przechowywać w zintegrowanym schowku na wąż ssący i akcesoria.
Cechy i zalety
Regulowany, ergonomiczny uchwyt prowadzącyDzięki szybkozłączce regulowany uchwyt do pchania dostosowuje się do wzrostu operatora. Uchwyt prowadzący można szybko złożyć na czas przechowywania urządzenia.
Olejoodporny wąż spustowyUmożliwia łatwe opróżnianie odkurzacza z płynów.
Szeroka ssawka podłogowa z szybko wymiennymi wkładkamiSsawka podłogowa z wkładami w formie listew szczotkowych i listew gumowych. Łatwe przełączanie między odkurzaniem na mokro i na sucho.
Centralne pokrętło sterujące
- Wygodne przełączanie między programami ssania za pomocą centralnego przełącznika obrotowego.
Specyfikacja
Dane techniczne
|Liczba faz (Ph)
|1
|Napięcie (V)
|220 - 240
|Częstotliwość (Hz)
|50 - 60
|Wydatek powietrza (l/s)
|74
|Podciśnienie (mbar/kPa)
|273 / 27,3
|Pojemność zbiornika (l)
|50
|Materiał zbiornika
|Tworzywo sztuczne
|Moc znamionowa (W)
|maks. 1380
|Średnica znamionowa ( )
|ID 35
|Długość przewodu zasilającego (m)
|7,5
|Poziom ciśnienia akustycznego (dB(A))
|68
|Kolor
|antracyt
Zakres dostawy
- Długość węża ssącego: 4 m
- Kolanko: Tworzywo sztuczne
- Ilość rur ssących: 2 szt.
- Długość rur ssących: 550 mm
- Materiał rur ssących: Stal nierdzewna
- Ilość worków filtracyjnych: 1 szt.
- Materiał worka filtracyjnego: Fizelina
- Szerokość ssawki uniwersalnej: 360 mm
- Ssawka szczelinowa
- Gniazdo do podłączania elektronarzędzi
- Wąż spustowy (olejoodporny)
- Płaski filtr falisty: PES z powłoką PTFE
- Uchwyt prowadzący
Wyposażenie
- Klasa pyłu: L
- Automatyczny wyłącznik przy maksymalnym poziomie zebranej cieczy
- Automatyczne włączenie/wyłączenie przez elektronarzędzie
- Przygotowanie do pracy z systemem antystatycznym
- Czyszczenie filtra: TACT – system automatycznego oczyszczania filtra
- Listwa odbojowa
- Klasa bezpieczeństwa: I
- Kółko samonastawne z hamulcem
Zastosowania
- Nadaje się do odkurzania na mokro i sucho