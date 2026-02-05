NT 20/1 Me Classic to wytrzymały, kompaktowy odkurzacz uniwersalny z serii NT Classic. Maszyna jest wyposażona w 20-litrowy zbiornik i zachwyca koncepcją Easy Service, niskimi kosztami eksploatacji i konserwacji oraz niezawodną technologią filtrów. Dzięki mocnej turbinie o mocy 1500 W odkurzacz z łatwością radzi sobie z wszelkiego rodzaju zabrudzeniami. Odkurzacz idealnie nadaje się do małych ilości płynów, gruboziarnistego brudu i kurzu.