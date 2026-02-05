Odkurzacz uniwersalny NT 20/1 Me Classic Edition

Wytrzymały, kompaktowy odkurzacz uniwersalny NT 20/1 Me Classic z 20-litrowym zbiornikiem niezawodnie usuwa wszelkiego rodzaju zabrudzenia.

NT 20/1 Me Classic to wytrzymały, kompaktowy odkurzacz uniwersalny z serii NT Classic. Maszyna jest wyposażona w 20-litrowy zbiornik i zachwyca koncepcją Easy Service, niskimi kosztami eksploatacji i konserwacji oraz niezawodną technologią filtrów. Dzięki mocnej turbinie o mocy 1500 W odkurzacz z łatwością radzi sobie z wszelkiego rodzaju zabrudzeniami. Odkurzacz idealnie nadaje się do małych ilości płynów, gruboziarnistego brudu i kurzu.

Cechy i zalety
Kompaktowy, wytrzymały i mobilny
Doskonała stabilność, łatwość manewrowania i wygodny transport dzięki smukłej formie i 4 kółkom. Zderzak zabezpiecza odkurzacz i sprzęt ze wszystkich stron.
Doskonała moc ssania
Urządzenia NT Classic z mocną turbiną o mocy 1500 W niezawodnie usuwają szeroki zakres zabrudzeń. Dla doskonałych rezultatów czyszczenia.
Serwis i komfort
Niesamowicie szybko: koncepcja Easy Service Concept umożliwia demontaż turbiny w zaledwie 44 sekundy. Szybka wymiana turbiny oszczędza nie tylko mnóstwo czasu, ale także kosztów.
Wydajność dzięki minimalizmowi
  • Jednosilnikowe maszyny NT Classic są wyposażone w sprawdzone filtry kasetowe Kärcher.
  • Filtr kartridżowy umożliwia długotrwałe ssanie bez worka filtracyjnego.
Specyfikacja

Dane techniczne

Liczba faz (Ph) 1
Napięcie (V) 220 / 240
Częstotliwość (Hz) 50 / 60
Wydatek powietrza (l/s) 59
Podciśnienie (mbar/kPa) 227 / 22,7
Pojemność zbiornika (l) 20
Materiał zbiornika Stal nierdzewna
Moc znamionowa (W) maks. 1500
Średnica znamionowa ( ) ID 35
Długość przewodu zasilającego (m) 6,5
Poziom ciśnienia akustycznego (dB(A)) 78
Kolor srebrny
Waga bez akcesoriów (kg) 7,4
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm) 375 x 360 x 520

Zakres dostawy

  • Długość węża ssącego: 2.5 m
  • Typ węża ssącego: z kolankiem
  • Ilość rur ssących: 2 szt.
  • Długość rur ssących: 505 mm
  • Materiał rur ssących: Stal
  • Ilość worków filtracyjnych: 1 szt.
  • Materiał worka filtracyjnego: Fizelina
  • Szerokość ssawki uniwersalnej: 360 mm
  • Ssawka szczelinowa
  • Filtr kartridżowy: PES
  • Zbiornik ze stali szlachetnej
Zastosowania
  • Do zbierania cieczy, grubych zanieczyszczeń i pyłu na wszystkich twardych powierzchniach, a także do czyszczenia wnętrz samochodów.
Akcesoria
Części zamienne

Znajdź i kup części zamienne do urządzeń Home & Garden korzystając z wyszukiwarki i udostępnionych schematów.

Części zamienne zakupione w sklepie internetowym eKärcher są wysyłane bezpośrednio z magazynów niemieckich i dostarczane kurierem GLS pod wskazany w zamówieniu adres.

Przejdź do wyszukiwarki części zamiennych klikając przycisk poniżej.