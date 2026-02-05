Odkurzacz uniwersalny NT 30/1 Me Classic Edition
NT 30/1 Me Classic to praktyczny i wytrzymały odkurzacz uniwersalny. Maszyna o mocy 1500 W jest wyposażona w 30-litrowy zbiornik i usuwa wszelkiego rodzaju zabrudzenia.
Zaprojektowany do umiarkowanych ilości płynów, gruboziarnistego brudu i kurzu: z mocą turbiny 1500 W i pojemnością zbiornika 30 litrów, odkurzacz uniwersalny NT 30/1 Me Classic idealnie nadaje się do odkurzania wszelkiego rodzaju zabrudzeń. Maszyna NT Classic wyróżnia się również sprawdzoną technologią filtrów. Koncepcja Easy Service oraz niskie koszty konserwacji i eksploatacji.
Cechy i zalety
Kompaktowy, wytrzymały i mobilnyDoskonała stabilność, łatwość manewrowania i wygodny transport dzięki smukłej formie i 4 kółkom. Zderzak zabezpiecza odkurzacz i sprzęt ze wszystkich stron.
Doskonała moc ssaniaUrządzenia NT Classic z mocną turbiną o mocy 1500 W niezawodnie usuwają szeroki zakres zabrudzeń. Dla doskonałych rezultatów czyszczenia.
Serwis i komfortNiesamowicie szybko: koncepcja Easy Service Concept umożliwia demontaż turbiny w zaledwie 44 sekundy. Szybka wymiana turbiny oszczędza nie tylko mnóstwo czasu, ale także kosztów.
Wydajność dzięki minimalizmowi
- Jednosilnikowe maszyny NT Classic są wyposażone w sprawdzone filtry kasetowe Kärcher.
- Filtr kartridżowy umożliwia długotrwałe ssanie bez worka filtracyjnego.
Specyfikacja
Dane techniczne
|Liczba faz (Ph)
|1
|Napięcie (V)
|220 / 240
|Częstotliwość (Hz)
|50 / 60
|Wydatek powietrza (l/s)
|59
|Podciśnienie (mbar/kPa)
|227 / 22,7
|Pojemność zbiornika (l)
|30
|Materiał zbiornika
|Stal nierdzewna
|Moc znamionowa (W)
|maks. 1500
|Średnica znamionowa ( )
|ID 35
|Długość przewodu zasilającego (m)
|6,5
|Poziom ciśnienia akustycznego (dB(A))
|78
|Kolor
|srebrny
|Waga bez akcesoriów (kg)
|8
|Waga z opakowaniem (kg)
|10,9
|Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)
|375 x 360 x 645
Zakres dostawy
- Długość węża ssącego: 2.5 m
- Typ węża ssącego: z kolankiem
- Ilość rur ssących: 2 szt.
- Długość rur ssących: 505 mm
- Materiał rur ssących: Stal
- Ilość worków filtracyjnych: 1 szt.
- Materiał worka filtracyjnego: Fizelina
- Szerokość ssawki uniwersalnej: 360 mm
- Ssawka szczelinowa
- Filtr kartridżowy: PES
- Zbiornik ze stali szlachetnej
Wideo
Zastosowania
- Do zbierania cieczy, grubych zanieczyszczeń i pyłu na wszystkich twardych powierzchniach, a także do czyszczenia wnętrz samochodów.
Akcesoria
Części zamienne
Znajdź i kup części zamienne do urządzeń Home & Garden korzystając z wyszukiwarki i udostępnionych schematów.
Części zamienne zakupione w sklepie internetowym eKärcher są wysyłane bezpośrednio z magazynów niemieckich i dostarczane kurierem GLS pod wskazany w zamówieniu adres.
Przejdź do wyszukiwarki części zamiennych klikając przycisk poniżej.