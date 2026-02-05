Zaprojektowany do umiarkowanych ilości płynów, gruboziarnistego brudu i kurzu: z mocą turbiny 1500 W i pojemnością zbiornika 30 litrów, odkurzacz uniwersalny NT 30/1 Me Classic idealnie nadaje się do odkurzania wszelkiego rodzaju zabrudzeń. Maszyna NT Classic wyróżnia się również sprawdzoną technologią filtrów. Koncepcja Easy Service oraz niskie koszty konserwacji i eksploatacji.