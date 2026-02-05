Odkurzacz uniwersalny NT 90/2 Me Classic Edition
Dzięki pojemnemu 90-litrowemu zbiornikowi dwusilnikowy odkurzacz uniwersalny NT 90/2 Me Classic może odkurzać duże ilości mokrych i grubych zanieczyszczeń. Wyjątkowa moc ssania, obsługa i jakość.
Niezależnie od tego, czy chodzi o kurz, grube zanieczyszczenia czy ciecze, potężny odkurzacz NT 90/2 Me Classic ma bardzo duży 90-litrowy zbiornik do zbierania dużych ilości wszelkiego rodzaju zanieczyszczeń i charakteryzuje się łatwą obsługą. Wysokiej jakości, solidny dwusilnikowy odkurzacz uniwersalny jest wyposażony w standardowy uchwyt do pchania i wyjątkowo solidne podwozie z metalowymi kółkami. Maszyna jest również wyposażona w wysoce wydajny filtr kartridżowy i praktyczny wąż spustowy.
Cechy i zalety
Wytrzymały i łatwy w transporcieNiezwykła mobilność na wszystkich powierzchniach dzięki solidnej obudowie, dużym kołom i metalowym kółkom samonastawnym. Standardowy uchwyt do pchania zapewnia wygodny transport.
Doskonała moc ssania2 potężne turbiny zapewniają wyjątkową moc ssania. Duża moc ssania zapewnia doskonałe efekty sprzątania i najwyższą wydajność.
Wąż spustowyŁatwo dostępny wąż spustowy ułatwia usuwanie zassanych płynów.
Odkurzacz bez worków filtracyjnych
- Dwusilnikowe odkurzacze NT Classic są wyposażone w sprawdzony filtr kartridżowy Kärcher.
- Filtr kartridżowy umożliwia długotrwałe ssanie bez worka filtracyjnego.
Specyfikacja
Dane techniczne
|Liczba faz (Ph)
|1
|Napięcie (V)
|220 / 240
|Częstotliwość (Hz)
|50 / 60
|Wydatek powietrza (l/s)
|2 x 53
|Podciśnienie (mbar/kPa)
|225 / 22,5
|Pojemność zbiornika (l)
|90
|Materiał zbiornika
|Stal nierdzewna
|Moc znamionowa (W)
|maks. 2300
|Średnica znamionowa ( )
|ID 40
|Długość przewodu zasilającego (m)
|7,5
|Poziom ciśnienia akustycznego (dB(A))
|76
|Kolor
|srebrny
|Waga bez akcesoriów (kg)
|19
|Waga z opakowaniem (kg)
|26
|Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)
|580 x 510 x 995
Zakres dostawy
- Długość węża ssącego: 2.5 m
- Kolanko: Tworzywo sztuczne
- Ilość rur ssących: 2 szt.
- Długość rur ssących: 550 mm
- Materiał rur ssących: Stal, chromowana
- Szerokość ssawki uniwersalnej: 360 mm
- Ssawka szczelinowa
- Filtr kartridżowy: Papier
- Wąż spustowy
- Zbiornik ze stali szlachetnej
Zastosowania
- Do zbierania cieczy, grubych zanieczyszczeń i pyłu na wszystkich twardych powierzchniach, a także do czyszczenia wnętrz samochodów.
Akcesoria
Części zamienne
Znajdź i kup części zamienne do urządzeń Home & Garden korzystając z wyszukiwarki i udostępnionych schematów.
Części zamienne zakupione w sklepie internetowym eKärcher są wysyłane bezpośrednio z magazynów niemieckich i dostarczane kurierem GLS pod wskazany w zamówieniu adres.
Przejdź do wyszukiwarki części zamiennych klikając przycisk poniżej.