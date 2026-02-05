Odkurzacz uniwersalny NT 90/2 Me Classic Edition

Dzięki pojemnemu 90-litrowemu zbiornikowi dwusilnikowy odkurzacz uniwersalny NT 90/2 Me Classic może odkurzać duże ilości mokrych i grubych zanieczyszczeń. Wyjątkowa moc ssania, obsługa i jakość.

Niezależnie od tego, czy chodzi o kurz, grube zanieczyszczenia czy ciecze, potężny odkurzacz NT 90/2 Me Classic ma bardzo duży 90-litrowy zbiornik do zbierania dużych ilości wszelkiego rodzaju zanieczyszczeń i charakteryzuje się łatwą obsługą. Wysokiej jakości, solidny dwusilnikowy odkurzacz uniwersalny jest wyposażony w standardowy uchwyt do pchania i wyjątkowo solidne podwozie z metalowymi kółkami. Maszyna jest również wyposażona w wysoce wydajny filtr kartridżowy i praktyczny wąż spustowy.

Cechy i zalety
Odkurzacz uniwersalny NT 90/2 Me Classic Edition: Wytrzymały i łatwy w transporcie
Wytrzymały i łatwy w transporcie
Niezwykła mobilność na wszystkich powierzchniach dzięki solidnej obudowie, dużym kołom i metalowym kółkom samonastawnym. Standardowy uchwyt do pchania zapewnia wygodny transport.
Odkurzacz uniwersalny NT 90/2 Me Classic Edition: Doskonała moc ssania
Doskonała moc ssania
2 potężne turbiny zapewniają wyjątkową moc ssania. Duża moc ssania zapewnia doskonałe efekty sprzątania i najwyższą wydajność.
Odkurzacz uniwersalny NT 90/2 Me Classic Edition: Wąż spustowy
Wąż spustowy
Łatwo dostępny wąż spustowy ułatwia usuwanie zassanych płynów.
Odkurzacz bez worków filtracyjnych
  • Dwusilnikowe odkurzacze NT Classic są wyposażone w sprawdzony filtr kartridżowy Kärcher.
  • Filtr kartridżowy umożliwia długotrwałe ssanie bez worka filtracyjnego.
Specyfikacja

Dane techniczne

Liczba faz (Ph) 1
Napięcie (V) 220 / 240
Częstotliwość (Hz) 50 / 60
Wydatek powietrza (l/s) 2 x 53
Podciśnienie (mbar/kPa) 225 / 22,5
Pojemność zbiornika (l) 90
Materiał zbiornika Stal nierdzewna
Moc znamionowa (W) maks. 2300
Średnica znamionowa ( ) ID 40
Długość przewodu zasilającego (m) 7,5
Poziom ciśnienia akustycznego (dB(A)) 76
Kolor srebrny
Waga bez akcesoriów (kg) 19
Waga z opakowaniem (kg) 26
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm) 580 x 510 x 995

Zakres dostawy

  • Długość węża ssącego: 2.5 m
  • Kolanko: Tworzywo sztuczne
  • Ilość rur ssących: 2 szt.
  • Długość rur ssących: 550 mm
  • Materiał rur ssących: Stal, chromowana
  • Szerokość ssawki uniwersalnej: 360 mm
  • Ssawka szczelinowa
  • Filtr kartridżowy: Papier
  • Wąż spustowy
  • Zbiornik ze stali szlachetnej
Zastosowania
  • Do zbierania cieczy, grubych zanieczyszczeń i pyłu na wszystkich twardych powierzchniach, a także do czyszczenia wnętrz samochodów.
Akcesoria
Części zamienne

Znajdź i kup części zamienne do urządzeń Home & Garden korzystając z wyszukiwarki i udostępnionych schematów.

Części zamienne zakupione w sklepie internetowym eKärcher są wysyłane bezpośrednio z magazynów niemieckich i dostarczane kurierem GLS pod wskazany w zamówieniu adres.

Przejdź do wyszukiwarki części zamiennych klikając przycisk poniżej.