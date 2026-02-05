Niezależnie od tego, czy chodzi o kurz, grube zanieczyszczenia czy ciecze, potężny odkurzacz NT 90/2 Me Classic ma bardzo duży 90-litrowy zbiornik do zbierania dużych ilości wszelkiego rodzaju zanieczyszczeń i charakteryzuje się łatwą obsługą. Wysokiej jakości, solidny dwusilnikowy odkurzacz uniwersalny jest wyposażony w standardowy uchwyt do pchania i wyjątkowo solidne podwozie z metalowymi kółkami. Maszyna jest również wyposażona w wysoce wydajny filtr kartridżowy i praktyczny wąż spustowy.