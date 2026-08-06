Odkurzacz uniwersalny NT 30/1 Ap Te H
Odkurzacz bezpieczny NT 30/1 Ap Te H o gwarantowanej skuteczności filtracji 99,995%. Idealnie nadaje się do odkurzania wysoce niebezpiecznych i rakotwórczych pyłów (klasa pyłów H).
Odkurzacz NT 30/1 Ap Te H firmy Kärcher zachwyca płaskim filtrem plisowanym HEPA-H 13 wykonanym z włókna szklanego. Dzięki temu może być stosowany do odsysania wysoce niebezpiecznych i rakotwórczych pyłów klasy H, takich jak azbest, ołów i pleśń, które powstają w warsztatach, a także na placach budowy podczas prac remontowych. Odkurzacz gwarantuje skuteczność filtracji na poziomie 99,995% i z łatwością radzi sobie z usuwaniem drobnego pyłu dzięki wydajnej turbinie. Zintegrowane gniazdo zasilania z automatycznym startem i system antystatyczny (z akcesoriami przewodzącymi) sprawiają, że odkurzacz doskonale nadaje się do odsysania bezpośrednio z elektronarzędzi wytwarzających pył. Odkurzacz nadaje się do szerokiego zakresu zastosowań dzięki wysokiej mocy ssania: szlifowanie i prace remontowe, prace montażowe lub instalacyjne, usuwanie cieczy lub odsysanie z maszyn i systemów. Ponieważ odkurzacz jest wyposażony w wytrzymały gumowy przewód zasilający, idealnie nadaje się do użytku podczas prac budowlanych i remontowych.
Cechy i zalety
Odkurzacz do klasy pyłów HWydajność filtra 99,995%. Elektroniczne monitorowanie przepływu objętościowego. Zapewnia czyste i bezpieczne miejsca pracy.
Licencja na usuwanie azbestuOdkurzacz bezpieczny do klasy pyłów H. Pomyślnie przeszedł dodatkowy test na usuwanie azbestu. Testowany zgodnie z normą TRGS 519 (techniczne zasady dotyczące substancji niebezpiecznych) dla Niemiec.
System antystatyczny z elektroprzewodzącymi akcesoriamiZwiększone bezpieczeństwo użytkownika. Rozpraszanie ładunków elektrostatycznych. Zabezpieczenie przed wyładowaniami elektrostatycznymi.
Płaski filtr falisty HEPA-13 wykonany z włókna szklanego
- Usuwa niebezpieczny pył, gruboziarniste zanieczyszczenia i płyny.
- Filtr jest testowany zgodnie z normami EN 60335-2-69 i EN 1822.
- Rodzaje pyłu w klasie pyłu H: stosować zestaw filtrów bezpieczeństwa.
Półautomatyczne czyszczenie filtra Ap
- Optymalna wydajność czyszczenia filtra po naciśnięciu przycisku.
- Pozwala uzyskiwać konsekwentnie wysoką wydajność filtracji i moc ssania.
- Zapewnia oszczędność czasu i dłuższą żywotność filtra.
Gniazdo do podłączania elektronarzędzi z funkcją automatycznego włączania / wyłączania.
- Elektronarzędzie można łatwo podłączyć do odkurzacza.
- Bezproblemowa obsługa dzięki funkcji automatycznego włączania/wyłączania.
- Oszczędność energii: automatyczne wyłączanie odkurzacza.
Łatwe przechowywanie węży i kabla zasilającego
- Kabel zasilający i wąż są bezpiecznie przymocowane na czas transportu.
- Do węży ssących o różnych długościach i średnicach.
- Oszczędność czasu i dłuższa żywotność kabla zasilającego.
Wyjmowalna kaseta z filtrem
- Płaski filtr falisty: szybsze i łatwiejsze czyszczenie.
- Regularne czyszczenie: dłuższa żywotność filtra.
- Zapobiega nieprawidłowemu włożeniu płaskiego filtra falistego.
Możliwość przechowywania akcesoriów na obudowie urządzenia
- Przechowywanie zapobiegające stratom podczas transportu.
- Oszczędność czasu: akcesoria są szybko dostępne.
- Oszczędność miejsca: nie wymaga dodatkowej przestrzeni do przechowywania.
Specyfikacja
Dane techniczne
|Liczba faz (Ph)
|1
|Napięcie (V)
|220 - 240
|Częstotliwość (Hz)
|50 - 60
|Wydatek powietrza (l/s)
|74
|Podciśnienie (mbar/kPa)
|273 / 27,3
|Pojemność zbiornika (l)
|30
|Moc znamionowa (W)
|maks. 1380
|Średnica znamionowa ( )
|ID 35
|Długość przewodu zasilającego (m)
|7,5
|Materiał kabla
|Guma
|Poziom ciśnienia akustycznego (dB(A))
|70
|Kolor
|antracyt
|Waga bez akcesoriów (kg)
|12,8
|Waga z opakowaniem (kg)
|17
|Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)
|525 x 370 x 560
Zakres dostawy
- Bezpieczny worek filtracyjny: 1 szt.
- Długość węża ssącego: 2.5 m
- Typ węża ssącego: elektrycznie przewodzący
- Ilość rur ssących: 2 szt.
- Długość rur ssących: 550 mm
- Materiał rur ssących: Stal, chromowana
- Kolanko: elektrycznie przewodzący
- Szerokość ssawki uniwersalnej: 300 mm
- Ssawka szczelinowa
- Gniazdo do podłączania elektronarzędzi
- Płaski filtr falisty: HEPA-13 (H13)
Wyposażenie
- Automatyczne włączenie/wyłączenie przez elektronarzędzie
- System antystatyczny
- Klasa bezpieczeństwa: I
- Kółko samonastawne z hamulcem
- Czyszczenie filtra: Półautomatyczne czyszczenie filtra Ap
- Klasa pyłu: H
- Materiał zbiornika: Tworzywo sztuczne
Wideo
Zastosowania
- Bezpieczne odkurzanie szkodliwych dla zdrowia pyłów klasy H
- Do odsysania pyłu z mniejszych elektronarzędzi
- Do zasysania drobnego pyłu i grubego brudu
- Do zasysania cieczy i mokrego brudu
- Do prac montażowych i instalacyjnych
- Do odsysania zanieczyszczeń z maszyn i systemów
- Zastosowanie na placach budowy i w warsztatach
- Do usuwania azbestu, ołowiu, pleśni, bakterii itp.
- Do zastosowań w budownictwie, służbie zdrowia, laboratoriach i przemyśle
Akcesoria
Części zamienne
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Części zamienne zakupione w sklepie internetowym eKärcher są wysyłane bezpośrednio z magazynów niemieckich i dostarczane kurierem GLS pod wskazany w zamówieniu adres.
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