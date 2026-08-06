Odkurzacz NT 30/1 Ap Te H firmy Kärcher zachwyca płaskim filtrem plisowanym HEPA-H 13 wykonanym z włókna szklanego. Dzięki temu może być stosowany do odsysania wysoce niebezpiecznych i rakotwórczych pyłów klasy H, takich jak azbest, ołów i pleśń, które powstają w warsztatach, a także na placach budowy podczas prac remontowych. Odkurzacz gwarantuje skuteczność filtracji na poziomie 99,995% i z łatwością radzi sobie z usuwaniem drobnego pyłu dzięki wydajnej turbinie. Zintegrowane gniazdo zasilania z automatycznym startem i system antystatyczny (z akcesoriami przewodzącymi) sprawiają, że odkurzacz doskonale nadaje się do odsysania bezpośrednio z elektronarzędzi wytwarzających pył. Odkurzacz nadaje się do szerokiego zakresu zastosowań dzięki wysokiej mocy ssania: szlifowanie i prace remontowe, prace montażowe lub instalacyjne, usuwanie cieczy lub odsysanie z maszyn i systemów. Ponieważ odkurzacz jest wyposażony w wytrzymały gumowy przewód zasilający, idealnie nadaje się do użytku podczas prac budowlanych i remontowych.