Odkurzacz uniwersalny NT 30/1 Ap Te H

Odkurzacz bezpieczny NT 30/1 Ap Te H o gwarantowanej skuteczności filtracji 99,995%. Idealnie nadaje się do odkurzania wysoce niebezpiecznych i rakotwórczych pyłów (klasa pyłów H).

Odkurzacz NT 30/1 Ap Te H firmy Kärcher zachwyca płaskim filtrem plisowanym HEPA-H 13 wykonanym z włókna szklanego. Dzięki temu może być stosowany do odsysania wysoce niebezpiecznych i rakotwórczych pyłów klasy H, takich jak azbest, ołów i pleśń, które powstają w warsztatach, a także na placach budowy podczas prac remontowych. Odkurzacz gwarantuje skuteczność filtracji na poziomie 99,995% i z łatwością radzi sobie z usuwaniem drobnego pyłu dzięki wydajnej turbinie. Zintegrowane gniazdo zasilania z automatycznym startem i system antystatyczny (z akcesoriami przewodzącymi) sprawiają, że odkurzacz doskonale nadaje się do odsysania bezpośrednio z elektronarzędzi wytwarzających pył. Odkurzacz nadaje się do szerokiego zakresu zastosowań dzięki wysokiej mocy ssania: szlifowanie i prace remontowe, prace montażowe lub instalacyjne, usuwanie cieczy lub odsysanie z maszyn i systemów. Ponieważ odkurzacz jest wyposażony w wytrzymały gumowy przewód zasilający, idealnie nadaje się do użytku podczas prac budowlanych i remontowych.

Cechy i zalety
Odkurzacz uniwersalny NT 30/1 Ap Te H: Odkurzacz do klasy pyłów H
Odkurzacz do klasy pyłów H
Wydajność filtra 99,995%. Elektroniczne monitorowanie przepływu objętościowego. Zapewnia czyste i bezpieczne miejsca pracy.
Odkurzacz uniwersalny NT 30/1 Ap Te H: Licencja na usuwanie azbestu
Licencja na usuwanie azbestu
Odkurzacz bezpieczny do klasy pyłów H. Pomyślnie przeszedł dodatkowy test na usuwanie azbestu. Testowany zgodnie z normą TRGS 519 (techniczne zasady dotyczące substancji niebezpiecznych) dla Niemiec.
Odkurzacz uniwersalny NT 30/1 Ap Te H: System antystatyczny z elektroprzewodzącymi akcesoriami
System antystatyczny z elektroprzewodzącymi akcesoriami
Zwiększone bezpieczeństwo użytkownika. Rozpraszanie ładunków elektrostatycznych. Zabezpieczenie przed wyładowaniami elektrostatycznymi.
Płaski filtr falisty HEPA-13 wykonany z włókna szklanego
  • Usuwa niebezpieczny pył, gruboziarniste zanieczyszczenia i płyny.
  • Filtr jest testowany zgodnie z normami EN 60335-2-69 i EN 1822.
  • Rodzaje pyłu w klasie pyłu H: stosować zestaw filtrów bezpieczeństwa.
Półautomatyczne czyszczenie filtra Ap
  • Optymalna wydajność czyszczenia filtra po naciśnięciu przycisku.
  • Pozwala uzyskiwać konsekwentnie wysoką wydajność filtracji i moc ssania.
  • Zapewnia oszczędność czasu i dłuższą żywotność filtra.
Gniazdo do podłączania elektronarzędzi z funkcją automatycznego włączania / wyłączania.
  • Elektronarzędzie można łatwo podłączyć do odkurzacza.
  • Bezproblemowa obsługa dzięki funkcji automatycznego włączania/wyłączania.
  • Oszczędność energii: automatyczne wyłączanie odkurzacza.
Łatwe przechowywanie węży i kabla zasilającego
  • Kabel zasilający i wąż są bezpiecznie przymocowane na czas transportu.
  • Do węży ssących o różnych długościach i średnicach.
  • Oszczędność czasu i dłuższa żywotność kabla zasilającego.
Wyjmowalna kaseta z filtrem
  • Płaski filtr falisty: szybsze i łatwiejsze czyszczenie.
  • Regularne czyszczenie: dłuższa żywotność filtra.
  • Zapobiega nieprawidłowemu włożeniu płaskiego filtra falistego.
Możliwość przechowywania akcesoriów na obudowie urządzenia
  • Przechowywanie zapobiegające stratom podczas transportu.
  • Oszczędność czasu: akcesoria są szybko dostępne.
  • Oszczędność miejsca: nie wymaga dodatkowej przestrzeni do przechowywania.
Specyfikacja

Dane techniczne

Liczba faz (Ph) 1
Napięcie (V) 220 - 240
Częstotliwość (Hz) 50 - 60
Wydatek powietrza (l/s) 74
Podciśnienie (mbar/kPa) 273 / 27,3
Pojemność zbiornika (l) 30
Moc znamionowa (W) maks. 1380
Średnica znamionowa ( ) ID 35
Długość przewodu zasilającego (m) 7,5
Materiał kabla Guma
Poziom ciśnienia akustycznego (dB(A)) 70
Kolor antracyt
Waga bez akcesoriów (kg) 12,8
Waga z opakowaniem (kg) 17
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm) 525 x 370 x 560

Zakres dostawy

  • Bezpieczny worek filtracyjny: 1 szt.
  • Długość węża ssącego: 2.5 m
  • Typ węża ssącego: elektrycznie przewodzący
  • Ilość rur ssących: 2 szt.
  • Długość rur ssących: 550 mm
  • Materiał rur ssących: Stal, chromowana
  • Kolanko: elektrycznie przewodzący
  • Szerokość ssawki uniwersalnej: 300 mm
  • Ssawka szczelinowa
  • Gniazdo do podłączania elektronarzędzi
  • Płaski filtr falisty: HEPA-13 (H13)

Wyposażenie

  • Automatyczne włączenie/wyłączenie przez elektronarzędzie
  • System antystatyczny
  • Klasa bezpieczeństwa: I
  • Kółko samonastawne z hamulcem
  • Czyszczenie filtra: Półautomatyczne czyszczenie filtra Ap
  • Klasa pyłu: H
  • Materiał zbiornika: Tworzywo sztuczne
Odkurzacz uniwersalny NT 30/1 Ap Te H
Odkurzacz uniwersalny NT 30/1 Ap Te H

Wideo

Zastosowania
  • Bezpieczne odkurzanie szkodliwych dla zdrowia pyłów klasy H
  • Do odsysania pyłu z mniejszych elektronarzędzi
  • Do zasysania drobnego pyłu i grubego brudu
  • Do zasysania cieczy i mokrego brudu
  • Do prac montażowych i instalacyjnych
  • Do odsysania zanieczyszczeń z maszyn i systemów
  • Zastosowanie na placach budowy i w warsztatach
  • Do usuwania azbestu, ołowiu, pleśni, bakterii itp.
  • Do zastosowań w budownictwie, służbie zdrowia, laboratoriach i przemyśle
Akcesoria
Części zamienne

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Części zamienne zakupione w sklepie internetowym eKärcher są wysyłane bezpośrednio z magazynów niemieckich i dostarczane kurierem GLS pod wskazany w zamówieniu adres.

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