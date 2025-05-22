Odkurzacze klasy M Kärcher

Jak dobrać odpowiedni model Kärcher klasy M?

Nie wiesz, który odkurzacz do pracy w trudnych warunkach będzie najlepszy? Kärcher ma coś dla każdego – urządzenia przeznaczone zarówno od małego warsztatu, jak i na dużą budowę. Oto kilka kwestii, na jakie warto zwrócić uwagę przed zakupem:

Pojemność zbiornika – pracujesz w mniejszym warsztacie? Wystarczy model, którego zbiornik ma 65 l. Jeśli działasz na większą skalę – postaw na urządzenie z dużym zbiornikiem.

– pracujesz w mniejszym warsztacie? Wystarczy model, którego zbiornik ma 65 l. Jeśli działasz na większą skalę – postaw na urządzenie z dużym zbiornikiem. Moc silnika – Kärcher oferuje modele o mocy od 1300 do ponad 2700 W. Dobierz moc do skali zadań.

– Kärcher oferuje modele o mocy od 1300 do ponad 2700 W. Dobierz moc do skali zadań. Klasa bezpieczeństwa I lub II – odnosi się do poziomu ochrony przed porażeniem prądem. Klasa I wymaga uziemienia i jest stosowana w miejscach z dostępem do instalacji ochronnej. Klasa II nie wymaga uziemienia – urządzenia tej klasy mają dodatkową izolację i są bezpieczne nawet tam, gdzie brak przewodu ochronnego.

– odnosi się do poziomu ochrony przed porażeniem prądem. Klasa I wymaga uziemienia i jest stosowana w miejscach z dostępem do instalacji ochronnej. Klasa II nie wymaga uziemienia – urządzenia tej klasy mają dodatkową izolację i są bezpieczne nawet tam, gdzie brak przewodu ochronnego. System czyszczenia filtra – wybierz Tact, jeśli chcesz zapomnieć o przerwach. System co kilkadziesiąt sekund sam oczyści filtr.

– wybierz Tact, jeśli chcesz zapomnieć o przerwach. System co kilkadziesiąt sekund sam oczyści filtr. Praca na sucho czy mokro – większość odkurzaczy klasy M poradzi sobie zarówno z pyłem, jak i z rozlaną cieczą. Jednak warto sprawdzić to przed zakupem.

– większość odkurzaczy klasy M poradzi sobie zarówno z pyłem, jak i z rozlaną cieczą. Jednak warto sprawdzić to przed zakupem. Funkcjonalności – ułatwiają pracę. Może być to np. automatyczny wyłącznik przy maksymalnym poziomie zebranej cieczy lub listwa odbojowa, która chroni urządzenie i otoczenie przed uszkodzeniami podczas przemieszczania odkurzacza po wąskich lub zatłoczonych przestrzeniach.

– ułatwiają pracę. Może być to np. automatyczny wyłącznik przy maksymalnym poziomie zebranej cieczy lub listwa odbojowa, która chroni urządzenie i otoczenie przed uszkodzeniami podczas przemieszczania odkurzacza po wąskich lub zatłoczonych przestrzeniach. Akcesoria – sprawdź jakie końcówki znajdują się w zestawie.

Pamiętaj – największy nie zawsze znaczy najlepszy. Dobry odkurzacz klasy M do warsztatu to taki, który odpowiada Twoim potrzebom.