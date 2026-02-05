Odkurzacz uniwersalny NT 40/1 Tact Bs
Odkurzacz uniwersalny przeznaczony do prac porządkowych w piekarniach. Zaprojektowany na nowo z bardziej wydajnym i ciszej pracującym systemem Tact obsługiwanym za pomocą pokrętła. Wydajność ssania pozostaje na tym samym wysokim poziomie i nie ma potrzeby ręcznego czyszczenia filtra.
Doskonale nadaje się zarówno do czyszczenia podłóg, jak i do czyszczenia pieców piekarniczych. Dzięki ulepszonemu automatycznemu systemowi oczyszczenia filtra Tact duże ilości drobnego pyłu można odkurzać bez żadnych przerw. Wydajność ssania pozostaje na tym samym wysokim poziomie i nie ma potrzeby ręcznego czyszczenia filtra. Solidne klamry zamykające odkurzacz, wykonane z metalu mogą wytrzymać wybuchy mąki wewnątrz zbiornika. Płaski, falisty filtr umieszczono w specjalnej kasecie, dzięki czemu operator nie ma kontaktu z zanieczyszczeniami, a filtr nie uszkadza się podczas wkładania czy mechanicznego oczyszczania. Odkurzacz wyposażono w nowe, bardziej ergonomiczne akcesoria: kolanka, ssawki, węże i rury oraz ergonomiczny uchwyt ułatwiający transport. W standardzie jest gniazdo umożliwiające podłączenie specjalnego zestawu do czyszczenia piekarnika z izolowanym wężem odpornym na temperaturę wraz z rurami ssącymi. Zbiornik o pojemności 40 l.
Cechy i zalety
Idealny do piekarni i cukierniOpcjonalne zestawy akcesoriów specjalnie do użytku w piekarniach.
Specjalne zatrzaski wykonane z metaluPozwala na certyfikację jako urządzenie antywybuchowe. Możliwość odkurzania potencjalnie niebezpiecznego pyłu z mąki.
Wykonany z materiału odpornego na butwienie płaski falisty filtr PES.Umożliwia odkurzanie problematycznego pyłu w piekarniach.
Praktyczne miejsce do przechowywania specjalnych akcesoriów
- Ułatwia obsługę nieporęcznych zestawów do czyszczenia piekarnika.
Specyfikacja
Dane techniczne
|Liczba faz (Ph)
|1
|Napięcie (V)
|220 / 240
|Częstotliwość (Hz)
|50 / 60
|Wydatek powietrza (l/s)
|74
|Podciśnienie (mbar/kPa)
|273 / 27,3
|Pojemność zbiornika (l)
|40
|Moc znamionowa (W)
|maks. 1380
|Średnica znamionowa ( )
|ID 40
|Długość przewodu zasilającego (m)
|7,5
|Poziom ciśnienia akustycznego (dB(A))
|68
|Kolor
|antracyt
|Waga bez akcesoriów (kg)
|16,2
|Waga z opakowaniem (kg)
|19,5
|Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)
|650 x 370 x 1100
Zakres dostawy
- Ssawka szczelinowa
- Płaski filtr falisty: PES z powłoką PTFE
- Uchwyt prowadzący
Wyposażenie
- Automatyczny wyłącznik przy maksymalnym poziomie zebranej cieczy
- Materiał zbiornika: Tworzywo sztuczne
- Listwa odbojowa
- Klasa bezpieczeństwa: II
- Kółko samonastawne z hamulcem
- Przygotowanie do pracy z systemem antystatycznym
Zastosowania
- Idealny do czyszczenia piekarników, posadzek, maszyn i urządzeń
Akcesoria
Części zamienne
Znajdź i kup części zamienne do urządzeń Home & Garden korzystając z wyszukiwarki i udostępnionych schematów.
Części zamienne zakupione w sklepie internetowym eKärcher są wysyłane bezpośrednio z magazynów niemieckich i dostarczane kurierem GLS pod wskazany w zamówieniu adres.
Przejdź do wyszukiwarki części zamiennych klikając przycisk poniżej.