Doskonale nadaje się zarówno do czyszczenia podłóg, jak i do czyszczenia pieców piekarniczych. Dzięki ulepszonemu automatycznemu systemowi oczyszczenia filtra Tact duże ilości drobnego pyłu można odkurzać bez żadnych przerw. Wydajność ssania pozostaje na tym samym wysokim poziomie i nie ma potrzeby ręcznego czyszczenia filtra. Solidne klamry zamykające odkurzacz, wykonane z metalu mogą wytrzymać wybuchy mąki wewnątrz zbiornika. Płaski, falisty filtr umieszczono w specjalnej kasecie, dzięki czemu operator nie ma kontaktu z zanieczyszczeniami, a filtr nie uszkadza się podczas wkładania czy mechanicznego oczyszczania. Odkurzacz wyposażono w nowe, bardziej ergonomiczne akcesoria: kolanka, ssawki, węże i rury oraz ergonomiczny uchwyt ułatwiający transport. W standardzie jest gniazdo umożliwiające podłączenie specjalnego zestawu do czyszczenia piekarnika z izolowanym wężem odpornym na temperaturę wraz z rurami ssącymi. Zbiornik o pojemności 40 l.