Odkurzacz uniwersalny NT 40/1 Tact Bs

Odkurzacz uniwersalny przeznaczony do prac porządkowych w piekarniach. Zaprojektowany na nowo z bardziej wydajnym i ciszej pracującym systemem Tact obsługiwanym za pomocą pokrętła. Wydajność ssania pozostaje na tym samym wysokim poziomie i nie ma potrzeby ręcznego czyszczenia filtra.

Doskonale nadaje się zarówno do czyszczenia podłóg, jak i do czyszczenia pieców piekarniczych. Dzięki ulepszonemu automatycznemu systemowi oczyszczenia filtra Tact duże ilości drobnego pyłu można odkurzać bez żadnych przerw. Wydajność ssania pozostaje na tym samym wysokim poziomie i nie ma potrzeby ręcznego czyszczenia filtra. Solidne klamry zamykające odkurzacz, wykonane z metalu mogą wytrzymać wybuchy mąki wewnątrz zbiornika. Płaski, falisty filtr umieszczono w specjalnej kasecie, dzięki czemu operator nie ma kontaktu z zanieczyszczeniami, a filtr nie uszkadza się podczas wkładania czy mechanicznego oczyszczania. Odkurzacz wyposażono w nowe, bardziej ergonomiczne akcesoria: kolanka, ssawki, węże i rury oraz ergonomiczny uchwyt ułatwiający transport. W standardzie jest gniazdo umożliwiające podłączenie specjalnego zestawu do czyszczenia piekarnika z izolowanym wężem odpornym na temperaturę wraz z rurami ssącymi. Zbiornik o pojemności 40 l.

Cechy i zalety
Odkurzacz uniwersalny NT 40/1 Tact Bs: Idealny do piekarni i cukierni
Opcjonalne zestawy akcesoriów specjalnie do użytku w piekarniach.
Odkurzacz uniwersalny NT 40/1 Tact Bs: Specjalne zatrzaski wykonane z metalu
Pozwala na certyfikację jako urządzenie antywybuchowe. Możliwość odkurzania potencjalnie niebezpiecznego pyłu z mąki.
Odkurzacz uniwersalny NT 40/1 Tact Bs: Wykonany z materiału odpornego na butwienie płaski falisty filtr PES.
Umożliwia odkurzanie problematycznego pyłu w piekarniach.
Praktyczne miejsce do przechowywania specjalnych akcesoriów
  • Ułatwia obsługę nieporęcznych zestawów do czyszczenia piekarnika.
Specyfikacja

Dane techniczne

Liczba faz (Ph) 1
Napięcie (V) 220 / 240
Częstotliwość (Hz) 50 / 60
Wydatek powietrza (l/s) 74
Podciśnienie (mbar/kPa) 273 / 27,3
Pojemność zbiornika (l) 40
Moc znamionowa (W) maks. 1380
Średnica znamionowa ( ) ID 40
Długość przewodu zasilającego (m) 7,5
Poziom ciśnienia akustycznego (dB(A)) 68
Kolor antracyt
Waga bez akcesoriów (kg) 16,2
Waga z opakowaniem (kg) 19,5
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm) 650 x 370 x 1100

Zakres dostawy

  • Ssawka szczelinowa
  • Płaski filtr falisty: PES z powłoką PTFE
  • Uchwyt prowadzący

Wyposażenie

  • Automatyczny wyłącznik przy maksymalnym poziomie zebranej cieczy
  • Materiał zbiornika: Tworzywo sztuczne
  • Listwa odbojowa
  • Klasa bezpieczeństwa: II
  • Kółko samonastawne z hamulcem
  • Przygotowanie do pracy z systemem antystatycznym
Zastosowania
  • Idealny do czyszczenia piekarników, posadzek, maszyn i urządzeń
Akcesoria
Części zamienne

Znajdź i kup części zamienne do urządzeń Home & Garden korzystając z wyszukiwarki i udostępnionych schematów.

Części zamienne zakupione w sklepie internetowym eKärcher są wysyłane bezpośrednio z magazynów niemieckich i dostarczane kurierem GLS pod wskazany w zamówieniu adres.

Przejdź do wyszukiwarki części zamiennych klikając przycisk poniżej.