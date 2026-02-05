Odkurzacz uniwersalny NT 50/1 K
Dzięki pompie do brudnej wody i złączu Geka, odkurzacz uniwersalny (do pracy na mokro/sucho) NT 50/1 K jest idealny do szybkiego usuwania dużych ilości cieczy w budownictwie i przemyśle.
Zarówno na placach budowy, jak i w przemyśle: odkurzacz do pracy na mokro i sucho NT 50/1 K został specjalnie zaprojektowany do szybkiego usuwania dużych ilości wody. Dzięki wydajnej pompie może obsłużyć ponad 300 litrów brudnej wody na minutę, w tym gruboziarnisty brud o wielkości ziarna do 20 milimetrów. Standardowe złącze Geka zapewnia kompatybilność z tym powszechnie stosowanym systemem złączy do węży. Turbina i pompa są chronione przed uszkodzeniem lub zablokowaniem przez skuteczne filtry zanieczyszczeń zgrubnych, które zapobiegają zasysaniu małych części, kamieni, liści lub resztek materiałów budowlanych. Metalowe kółka skrętne na wytrzymałym 50-litrowym zbiorniku oraz bezstopniowo regulowany uchwyt do pchania zapewniają wysoką mobilność i łatwy transport odkurzacza z pojazdu - na miejsce pracy i z powrotem.
Cechy i zalety
Zintegrowana pompa brudnej wodyUmożliwia ciągłe zasysanie i przepompowywanie wody.
Zintegrowany kosz filtrujący chroniący pompę przed większymi zanieczyszczeniami.Chroni pompę brudnej wody przed zablokowaniem przez kamienie, liście czy kawałki drewna.
Zawór fałszywego powietrza do regulacji siły ssaniaZawór jest zamontowany między wężem a kolankiem. Umożliwia synchronizację natężenia przepływu wody odkurzacza i pompy.
Wąż spustowy
- Pompa ściekowa usuwa większość odessanych płynów.
- Do wygodnego usuwania pozostałości płynów.
Zintegrowany filtr dużych zanieczyszczeń chroni turbinę
- Chroni turbinę przed uszkodzeniem przez duże zanieczyszczenia i małe cząstki.
Wysokiej jakości akcesoria
- Wąż ssący odporny na oleje.
- Ssawka podłogowa Adv
- Regulowany uchwyt do transportu
Specyfikacja
Dane techniczne
|Liczba faz (Ph)
|1
|Napięcie (V)
|230
|Częstotliwość (Hz)
|50
|Wydatek powietrza (l/s)
|74
|Podciśnienie (mbar)
|273
|Pojemność zbiornika (l)
|50
|Moc znamionowa (W)
|1200
|Maksymalny pobór mocy pompy odprowadzającej (W)
|1100
|Średnica znamionowa ( )
|ID 40
|Długość przewodu zasilającego (m)
|7,5
|Poziom ciśnienia akustycznego (dB(A))
|67
|Kolor
|antracyt
|Waga bez akcesoriów (kg)
|28
|Waga z opakowaniem (kg)
|32,2
|Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)
|640 x 370 x 1045
Zakres dostawy
- Długość węża ssącego: 4 m
- Typ węża ssącego: Olejoodprone
- Kolanko: Tworzywo sztuczne
- Ilość rur ssących: 2 szt.
- Długość rur ssących: 550 mm
- Materiał rur ssących: Stal nierdzewna
- Szerokość ssawki uniwersalnej: 360 mm
- Ssawka szczelinowa
- Filtr większych zanieczyszczeń
- Uchwyt prowadzący
Wyposażenie
- Wąż spustowy
- Pompa usuwająca brudną wodę
- Klasa bezpieczeństwa: I
Wideo
Zastosowania
- Place budowy
- Przemysł
Akcesoria
Części zamienne
Znajdź i kup części zamienne do urządzeń Home & Garden korzystając z wyszukiwarki i udostępnionych schematów.
Części zamienne zakupione w sklepie internetowym eKärcher są wysyłane bezpośrednio z magazynów niemieckich i dostarczane kurierem GLS pod wskazany w zamówieniu adres.
Przejdź do wyszukiwarki części zamiennych klikając przycisk poniżej.