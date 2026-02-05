Zarówno na placach budowy, jak i w przemyśle: odkurzacz do pracy na mokro i sucho NT 50/1 K został specjalnie zaprojektowany do szybkiego usuwania dużych ilości wody. Dzięki wydajnej pompie może obsłużyć ponad 300 litrów brudnej wody na minutę, w tym gruboziarnisty brud o wielkości ziarna do 20 milimetrów. Standardowe złącze Geka zapewnia kompatybilność z tym powszechnie stosowanym systemem złączy do węży. Turbina i pompa są chronione przed uszkodzeniem lub zablokowaniem przez skuteczne filtry zanieczyszczeń zgrubnych, które zapobiegają zasysaniu małych części, kamieni, liści lub resztek materiałów budowlanych. Metalowe kółka skrętne na wytrzymałym 50-litrowym zbiorniku oraz bezstopniowo regulowany uchwyt do pchania zapewniają wysoką mobilność i łatwy transport odkurzacza z pojazdu - na miejsce pracy i z powrotem.