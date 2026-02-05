Odkurzacz uniwersalny NT 611 Eco K to doskonały wybór do jak najszybszego usuwania dużych ilości wody na placach budowy lub w zakładach przemysłowych. Sercem odkurzacza jest wydajna pompa odprowadzająca zanieczyszczoną wodę, która transportuje na zewnątrz ponad 300 litrów zanieczyszczonej wody na minutę, w tym gruboziarniste zanieczyszczenia o wielkości do 20 milimetrów. Dzięki zintegrowanemu złączu Geka można podłączyć wszystkie węże wodne tego powszechnie stosowanego systemu złączy. Podczas pracy filtr zanieczyszczeń zgrubnych niezawodnie chroni turbinę przed uszkodzeniami spowodowanymi zasysaniem drobnych cząstek. Ponadto w razie potrzeby urządzenie można błyskawicznie przekształcić w klasyczny odkurzacz do pracy na sucho. W tym celu wystarczy zdemontować pompę opróżniającą i włożyć płaski filtr falisty, który jest dostępny jako akcesorium. Obie czynności można wykonać szybko, dzięki czemu NT 611 Eco K może być od razu używany jako odkurzacz do pracy na sucho z 55-litrowym zbiornikiem, zarówno z workiem filtrującym, jak i bez niego.