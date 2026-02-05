Odkurzacz uniwersalny NT 611 Eco K

Idealny na plac budowy lub do zastosowań przemysłowych: odkurzacz uniwersalny NT 611 Eco K z pompą odprowadzającą zanieczyszczoną wodę i złączem Geka do szybkiego usuwania dużych ilości cieczy.

Odkurzacz uniwersalny NT 611 Eco K to doskonały wybór do jak najszybszego usuwania dużych ilości wody na placach budowy lub w zakładach przemysłowych. Sercem odkurzacza jest wydajna pompa odprowadzająca zanieczyszczoną wodę, która transportuje na zewnątrz ponad 300 litrów zanieczyszczonej wody na minutę, w tym gruboziarniste zanieczyszczenia o wielkości do 20 milimetrów. Dzięki zintegrowanemu złączu Geka można podłączyć wszystkie węże wodne tego powszechnie stosowanego systemu złączy. Podczas pracy filtr zanieczyszczeń zgrubnych niezawodnie chroni turbinę przed uszkodzeniami spowodowanymi zasysaniem drobnych cząstek. Ponadto w razie potrzeby urządzenie można błyskawicznie przekształcić w klasyczny odkurzacz do pracy na sucho. W tym celu wystarczy zdemontować pompę opróżniającą i włożyć płaski filtr falisty, który jest dostępny jako akcesorium. Obie czynności można wykonać szybko, dzięki czemu NT 611 Eco K może być od razu używany jako odkurzacz do pracy na sucho z 55-litrowym zbiornikiem, zarówno z workiem filtrującym, jak i bez niego.

Cechy i zalety
Odkurzacz uniwersalny NT 611 Eco K: Zintegrowana pompa brudnej wody
Zintegrowana pompa brudnej wody
Umożliwia ciągłe zasysanie i przepompowywanie wody.
Odkurzacz uniwersalny NT 611 Eco K: Wąż spustowy
Wąż spustowy
Solidny wąż spustowy z zaworem kulowym do wygodnego wypompowywania cieczy ze zbiornika.
Odkurzacz uniwersalny NT 611 Eco K: Zintegrowany filtr dużych zanieczyszczeń chroni turbinę
Zintegrowany filtr dużych zanieczyszczeń chroni turbinę
Chroni turbinę przed uszkodzeniem przez duże zanieczyszczenia i małe cząstki.
Specyfikacja

Dane techniczne

Napięcie (V) 220 / 240
Częstotliwość (Hz) 50 / 60
Wydatek powietrza (l/s) 57
Podciśnienie (mbar/kPa) 235 / 23,5
Pojemność zbiornika (l) 55
Moc znamionowa (W) maks. 2350
Maksymalny pobór mocy pompy odprowadzającej (W) 1100
Średnica znamionowa ( ) ID 40
Długość przewodu zasilającego (m) 10
Poziom ciśnienia akustycznego (dB(A)) 63
Kolor antracyt
Waga bez akcesoriów (kg) 23
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm) 570 x 430 x 860

Zakres dostawy

  • Długość węża ssącego: 4 m
  • Kolanko: Tworzywo sztuczne
  • Ilość rur ssących: 2 szt.
  • Długość rur ssących: 550 mm
  • Materiał rur ssących: Stal, chromowana
  • Szerokość ssawki uniwersalnej: 360 mm
  • Ssawka szczelinowa
  • Filtr większych zanieczyszczeń
  • Wąż spustowy (olejoodporny)
  • Łatwo demontowana pompa do wody brudnej
  • Hamulec postojowy
  • Uchwyt prowadzący

Wyposażenie

  • Automatyczny wyłącznik przy maksymalnym poziomie zebranej cieczy
  • Materiał zbiornika: Tworzywo sztuczne
  • System Clip do łączenia węży
  • System automatycznego włączania / wyłączania
  • Listwa odbojowa
  • Klasa bezpieczeństwa: I
  • Bezobsługowa turbina: 1 szt.
Odkurzacz uniwersalny NT 611 Eco K

Wideo

Zastosowania
  • Place budowy
  • Przemysł
Akcesoria
Części zamienne

Znajdź i kup części zamienne do urządzeń Home & Garden korzystając z wyszukiwarki i udostępnionych schematów.

Części zamienne zakupione w sklepie internetowym eKärcher są wysyłane bezpośrednio z magazynów niemieckich i dostarczane kurierem GLS pod wskazany w zamówieniu adres.

Przejdź do wyszukiwarki części zamiennych klikając przycisk poniżej.