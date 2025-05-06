Odkurzacze biurowe
Profesjonalny odkurzacz do biura jest niezbędny do regularnego sprzątania powierzchni w firmie. Skuteczny odkurzacz do sprzątania biur powinien cechować się m.in. dużą mocą, która pozwoli na dokładne czyszczenie dywanów i wykładzin z pyłów oraz innych zabrudzeń. W ofercie marki Kärcher znajdziesz profesjonalne odkurzacze jednofunkcyjne do odkurzania na sucho oraz tradycyjne i akumulatorowe odkurzacze szczotkowe. Dzięki dużej sile ssącej stanowią doskonały wybór zarówno do sprzątania niewielkich powierzchni biurowych, jak i całych biurowców.
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Profesjonalny odkurzacz do biura – jakie ma zastosowania?
Sprzątanie powierzchni firmowych to wyzwanie nie tylko ze względu na wielkość biura i dużą częstotliwość odkurzania, ale także z powodu różnych typów przestrzeni architektonicznych (np. w dużych biurowcach). Odkurzacz biurowy Kärcher pozwoli wysprzątać m.in.:
- Niewielkie i ciasne pomieszczenia biurowe (np. kilkupokojowe biura w kamienicach);
- Przestrzeń typu open space w przestronnych firmach;
- Kilkupiętrowe biurowce – razem z ciągami komunikacyjnymi (schody, windy, klatki schodowe).
- Ze względu na możliwość stosowania na różnych typach powierzchni (wykładzinach, dywanach, podłogach twardych, np. glazurze) odkurzacze biurowe Kärcher mogą być używane również do czyszczenia na sucho podłóg biurowych w kuchni i sanitariatów.
Sprawdzą się też w miejscach takich jak hotele, budynki mieszkalne, sklepy i magazyny, przedszkola, żłobki, szkoły, restauracje, kawiarnie, puby, teatry i kina. W dwóch ostatnich przypadkach szczególnie warte uwagi są modele akumulatorowe, pozwalające na pracę bez dostępu do źródła zasilania, co jest przydatne np. podczas sprzątania sal kinowych i widowni teatralnych.
Odkurzacz biurowy Kärcher z filtrem HEPA 14 (certyfikowanym wg. normy DIN EN 1822:2019) o stopniu filtracji i separacji 99,995% nadaje się do dbania o czystość w obszarach o wysokich wymaganiach higienicznych. Spełnia najwyższe standardy bezpieczeństwa, dlatego możesz używać go do odkurzania m.in. w gabinetach lekarskich, przychodniach zdrowia i szpitalach.
Odkurzacz biurowy – profesjonalne sprzątanie nawet dużych powierzchni
Utrzymanie porządku w biurze jest obowiązkiem pracodawcy wynikającym z zastosowania przepisów BHP. Ze względu na dużą liczbę osób przebywających w pomieszczeniach biurowych, regularne sprzątanie (w tym dokładne odkurzanie), jest istotne również z punktu widzenia zdrowia pracowników. Profesjonalny odkurzacz biurowy usuwa bowiem nie tylko pył i zanieczyszczenia, ale również ewentualne alergeny (np. zarodniki pleśni i pyłki roślin). Jakie są jego najważniejsze zalety?
- Duża wydajność – odkurzacze marki Kärcher cechują się mocą znamionową od 230 do 1300 W i pracują pod dużym podciśnieniem (m.in. 230 mbar). Dzięki temu pozwalają na szybkie i skuteczne odkurzenie nawet dużych powierzchni biurowych.
- Czyszczenie różnego typu powierzchni – dywanów, wykładzin, podłóg twardych, czy tapicerek meblowych – odkurzacz biurowy wyczyści je bez problemu. Pomocą w tym będzie np. dwufunkcyjna dysza podłogowa, przełączana do pracy na powierzchniach twardych i dywanowych. Również system przeciwbieżnych walców szczotki (w urządzeniach szczotkowych) dostosowuje się do struktury dywanów i wykładzin, pozwalając na odkurzanie twardych i tekstylnych podłóg bez zmiany szczotki.
- Wygodny transport – odkurzacze jednofunkcyjne do odkurzania na sucho to lekkie, kompaktowe modele, które możesz zabrać we wszystkie części biura. Dwa stałe koła i dwie rolki skrętne dają doskonałą zwrotność. Opcja mocowania wszystkich elementów wyposażenia na obudowie sprawia, że odkurzacz biurowy zajmuje mało miejsca podczas przechowywania.
- Możliwość dogłębnego czyszczenia – dzięki zestawom akcesoriów, które obejmują m.in. ssawkę szczelinową, ssawkę do tapicerki czy szczotkową, możliwe jest sprawne usuwanie zanieczyszczeń z trudno dostępnych zakamarków.
- Niska emisja dźwięków – ze względu na specyfikę pracy i porę sprzątania biur, które często odbywa się w nocy, optymalnym wyborem będzie cichy odkurzacz biurowy. W ofercie marki Kärcher znajdziesz modele o niskim poziom ciśnienia akustycznego, które przeznaczone są do sprzątania w obszarach wrażliwych na hałas.
Odkurzacz biurowy – jaki typ sprzętu wybrać?
Profesjonalne odkurzacze biurowe do czyszczenia na sucho umożliwiają szybkie i skuteczne usuwanie zabrudzeń z różnych powierzchni – również tych wielkoformatowych. Sprawdź, jaki odkurzacz biurowy Kärcher będzie najodpowiedniejszy do Twoich potrzeb:
- Odkurzacz jednofunkcyjny do pracy na sucho – uniwersalne urządzenie o solidnej, ale zarazem lekkiej konstrukcji (od 3,5 kg do blisko 7 kg). Duża moc ssania pozwala na szybkie i skuteczne usuwanie brudu, kurzu i innych zanieczyszczeń. Dwie długie rury w zestawie (np. 480 mm), dwumetrowy wąż ssący (do 2,5 m w niektórych modelach) i kabel zasilania o długości 12 m zapewniają wygodny dostęp do wszystkich miejsc. Atutem są także torebki filtracyjne cechujące się wysoką retencją pyłu, odporne na rozdarcie.
- Tradycyjny lub akumulatorowy odkurzacz szczotkowy (również o budowie kolumnowej) – to m.in. duże maszyny odkurzające, idealne do prac w budynkach wielopiętrowych. Bez trudu usuwają kurz, pył, sierść, włosy, nici, a także cząstki brudu i innych zanieczyszczeń nawet z trudno dostępnych miejsc: narożników czy listew podłogowych.
Jeżeli zależy Ci na wydajnych, a zarazem przyjaznych dla środowiska rozwiązaniach, sprawdź odkurzacz biurowy z linii eco!efficiency. Zużywa nawet 40% mniej energii (przy 98% wydajności powierzchniowej w porównaniu modeli o poborze mocy 1300 W), dzięki czemu jest ekologiczną i ekonomiczną opcją. Jego przewód zasilający jest zamontowany za pomocą wtyczki – w przypadku uszkodzenia wymienisz go samodzielnie, bez konieczności korzystania z serwisu i rozbierania odkurzacza.
FAQ – najczęściej zadawane pytania dotyczące odkurzaczy biurowych
Nie masz pewności, jaki odkurzacz do biura o dużej mocy wybrać? Poznaj odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania i wybierz najlepsze do swoich potrzeb urządzenie.
Jaki jest najlepszy odkurzacz do biura?
Skuteczny odkurzacz do sprzątania biur to przede wszystkim urządzenie, które jest dopasowane do Twoich potrzeb. W ofercie marki Kärcher znajdziesz zarówno maszyny odkurzające ważące ponad 200 kg, przeznaczone do wielkich biurowców, jak i niewielkie, kilkukilogramowe odkurzacze, które możesz nosić na zintegrowanym pasku na ramieniu.
Jaką moc powinien mieć odkurzacz biurowy?
Dokładne sprzątanie twardych powierzchni podłogowych zapewniają urządzenia o mocy 200-250 W. W przypadku dywanów i wykładzin skuteczne są odkurzacze o mocy od 300 W. W przypadku częstego sprzątania dużych powierzchni warto postawić na najsilniejsze urządzenia, o mocy 500-850 W.
Czym kierować się przy wyborze odkurzacza do biura?
Głównym kryterium jest wielkość powierzchni.
W pomieszczeniach z trudnym dostępem (schody, antresole, podesty) dobrą opcją może być odkurzacz biurowy kompaktowy – np. model T 11/1 Classic, który waży zaledwie 3,8 kg. 11-litrowy zbiornik, podciśnienie na poziomie 235 mbar i moc 850 W sprawiają, że to wydajny sprzęt dla osób często zmieniających obszar pracy.
Do sprzątania dużych powierzchni biurowych rozważ odkurzacz szczotkowy, np. CV 60/2 RS Bp Pack, który pasuje do wszystkich wind w budynkach wielokondygnacyjnych. Warty uwagi jest też pionowy model CV 48/2 Adv do intensywnego sprzątania, z szerokością roboczą aż 48 cm.