Profesjonalny odkurzacz do biura – jakie ma zastosowania?

Sprzątanie powierzchni firmowych to wyzwanie nie tylko ze względu na wielkość biura i dużą częstotliwość odkurzania, ale także z powodu różnych typów przestrzeni architektonicznych (np. w dużych biurowcach). Odkurzacz biurowy Kärcher pozwoli wysprzątać m.in.:

Niewielkie i ciasne pomieszczenia biurowe (np. kilkupokojowe biura w kamienicach);

(np. kilkupokojowe biura w kamienicach); Przestrzeń typu open space w przestronnych firmach;

w przestronnych firmach; Kilkupiętrowe biurowce – razem z ciągami komunikacyjnymi (schody, windy, klatki schodowe).

– razem z ciągami komunikacyjnymi (schody, windy, klatki schodowe). Ze względu na możliwość stosowania na różnych typach powierzchni (wykładzinach, dywanach, podłogach twardych, np. glazurze) odkurzacze biurowe Kärcher mogą być używane również do czyszczenia na sucho podłóg biurowych w kuchni i sanitariatów.

Sprawdzą się też w miejscach takich jak hotele, budynki mieszkalne, sklepy i magazyny, przedszkola, żłobki, szkoły, restauracje, kawiarnie, puby, teatry i kina. W dwóch ostatnich przypadkach szczególnie warte uwagi są modele akumulatorowe, pozwalające na pracę bez dostępu do źródła zasilania, co jest przydatne np. podczas sprzątania sal kinowych i widowni teatralnych.

Odkurzacz biurowy Kärcher z filtrem HEPA 14 (certyfikowanym wg. normy DIN EN 1822:2019) o stopniu filtracji i separacji 99,995% nadaje się do dbania o czystość w obszarach o wysokich wymaganiach higienicznych. Spełnia najwyższe standardy bezpieczeństwa, dlatego możesz używać go do odkurzania m.in. w gabinetach lekarskich, przychodniach zdrowia i szpitalach.