Odkurzacze hotelowe – rodzaje

Wybierając profesjonalny odkurzacz hotelowy, można nie tylko przyspieszyć sprzątanie, ale też obniżyć koszty eksploatacji i podnieść komfort pracy personelu. Kärcher oferuje trzy główne linie urządzeń, które odpowiadają na konkretne wyzwania, wzbogacone o szereg zaawansowanych funkcji:

Odkurzacze T na sucho

To klasyka w hotelarstwie. Modele te, takie jak T 10/1 czy T 12/1, są przeznaczone wyłącznie do pracy na sucho. Wyposażone w worki lub filtry, mają dużą moc ssania i pojemne zbiorniki (najczęściej około 10–12 litrów). Dzięki temu można nimi odkurzyć wiele pokoi bez konieczności częstej wymiany worka. Są stabilne, wydajne i zaprojektowane do długiej, a co najważniejsze, bardzo cichej pracy w ciągu dnia.

Wszechstronne odkurzacze NT do pracy mokro-sucho

Modele z tej serii (np. NT 27/1, NT 30/1) to urządzenia uniwersalne. Sprawdzają się w sytuacjach, gdy oprócz kurzu trzeba usunąć także wodę lub inne płyny. Idealne do stref wellness, spa, basenów, a także kuchni i zapleczy hotelowych. Dzięki podwójnej funkcji pozwalają na szybkie usuwanie zarówno suchych zabrudzeń, jak i mokrych zanieczyszczeń. To sprzęt niezastąpiony w miejscach, gdzie czystość musi być utrzymana natychmiast.

Odkurzacze plecakowe BVL

Modele z serii BVL (np. BVL 5/1 Bp) to ultralekkie, bezprzewodowe odkurzacze plecakowe. Zaprojektowane, by zapewnić maksymalną swobodę ruchu i bezpieczeństwo – brak kabla oznacza, że nic się nie plącze pod nogami gości czy obsługi. Urządzenia te są idealne do szybkiego i ergonomicznego sprzątania korytarzy, schodów, wind oraz pomieszczeń z wieloma przeszkodami. Zasilane nowoczesnymi bateriami litowo-jonowymi, gwarantują długi czas pracy i szybką gotowość do użycia.

Funkcje dodatkowe

Wiele odkurzaczy hotelowych Kärcher, zarówno z linii T, jak i NT, może być doposażonych lub występuje w wariantach oferujących: