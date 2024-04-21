ODKURZACZ DO PRACY NA SUCHO T 11/1 CLASSIC HEPA RE!PLAST
Bardzo trwały i higieniczny.
Zrównoważony i higieniczny – chroni przed pyłem i zanieczyszczeniami: Odkurzacz Kärcher T 11/1 Classic HEPA Re!Plast jest wykonany w 60% z materiałów pochodzących z recyklingu*, co sprawia, że jest szczególnie przyjazny dla środowiska. Zaskakuje również wysoką siłą ssania, a także wysoce skutecznym filtrem HEPA 14 do odkurzaczy T11/1, niskim ciężarem i bardzo dobrym stosunkiem ceny do wydajności.
* Wszystkie części z tworzywa sztucznego z wyłączeniem akcesoriów.
Silny! Pod względem środowiska i czystości
Zrównoważony rozwój plus higiena, maksymalna siła ssania i trwałość – odkurzacz do pracy na sucho T 11/1 Classic HEPA Re!Plast jest niezawodny pod każdym względem. Dzięki 60% zawartości materiałów pochodzących z recyklingu zapotrzebowanie na energię zostaje znacząco zredukowane już na etapie produkcji, a zużycie cennych surowców jest zminimalizowane. Oznacza to, że jest nie tylko bardzo przyjazny dla środowiska, lecz także bardzo wytrzymały i trwały. Fachowe urządzenie dla wysokiej wydajności czyszczenia.
Najważniejsze zalety: Ochrona zasobów, redukcja odpadów
Wykonany w 60% z tworzywa sztucznego pochodzącego z recyklingu odkurzacz T 11/1 Classic HEPA Re!Plast pomaga oszczędzać cenne zasoby, a także przyczynia się do zrównoważonego rozwoju z korzyścią dla środowiska naturalnego. Wykorzystanie tworzyw sztucznych pochodzących z recyklingu jest tylko jednym z wielu zrównoważonych rozwiązań w zakresie redukcji odpadów i ochrony zasobów w wysoce innowacyjnej rodzinnej firmie Kärcher. Zrównoważony rozwój jest już od wielu lat wpisany w strategię korporacyjną firmy. Tutaj można dowiedzieć się więcej o zrównoważonym rozwoju w firmie Kärcher.
ZRÓWNOWAŻONA ŚCIEŻKA ZAPEWNIAJĄCA DOSKONAŁE EFEKTY CZYSZCZENIA
Szczególnie przyjazny dla środowiska: 60% materiałów pochodzących z recyklingu
Odkurzacz T 11/1 Classic HEPA Re!Plast firmy Kärcher jest wykonany w 60% z tworzywa sztucznego pochodzącego z recyklingu. Dzięki temu ten odkurzacz do pracy na sucho doskonale łączy w sobie estetykę, solidność i trwałość, gwarantując jednocześnie wysoką wydajność przy każdym użyciu.
Wysoka skuteczność i higiena: Filtr HEPA 14
Dzięki standardowemu filtrowi HEPA 14 o stopniu filtracji i separacji 99,995%, odkurzacz T 11/1 Classic HEPA Re!Plast spełnia również najwyższe standardy bezpieczeństwa w obszarach wrażliwych pod względem higieny. Filtr zatrzymuje drobne cząstki, takie jak wirusy, aerozole i zarazki o wielkości zaledwie kilku mikrometrów i jest certyfikowany zgodnie z normą DIN EN 1822:2019. Gwarantuje to wysoką jakość i czystość wydmuchiwanego powietrza.
Bardzo niski poziom hałasu roboczego: Tylko 61 dB(A)
Cicha praca na poziomie 61 dB(A) chroni uszy personelu sprzątającego podczas długich godzin pracy. Dzięki niskiemu poziomowi hałasu odkurzacz T 11/1 Classic HEPA Re!Plast idealnie nadaje się do zastosowań w obszarach wrażliwych na hałas, a także w nocy.
UŻYTECZNE ELEMENTY WYPOSAŻENIA – CZEGO CHCIEĆ WIĘCEJ?
Zrównoważona konstrukcja produktu
Doskonała czystość! Nowoczesny i innowacyjny design w subtelnej czerni z 60% zawartością tworzywa sztucznego pochodzącego z recyklingu* wspiera zrównoważone i ekonomiczne czyszczenie. Podczas opracowywania odkurzacza T 11/1 Classic HEPA Re!Plast optymalnie połączono doskonałą jakość i funkcjonalność ze zrównoważonym, estetycznym wzornictwem, a także dużą ilością materiałów pochodzących z recyklingu.
* Wszystkie części z tworzywa sztucznego z wyłączeniem akcesoriów.
Higieniczny i bezpieczny filtr HEPA14
Filtr HEPA 14 certyfikowany zgodnie z normą DIN EN 1822:2019 gwarantuje najwyższe standardy bezpieczeństwa w obszarach wrażliwych pod względem higieny. Dzięki wysokiemu stopniowi filtracji i separacji wynoszącemu 99,995% zatrzymuje nawet najmniejsze cząstki, takie jak wirusy, aerozole i zarazki o wielkości zaledwie kilku mikrometrów – zapewniając za każdym razem wysokiej jakości, czyste powietrze wydmuchiwane.
Solidny, trwały i ekonomiczny
Odkurzacz T 11/1 Classic HEPA Re!Plast wyróżnia się solidnością, trwałością i doskonałym stosunkiem ceny do wydajności. Gwarantuje to wysoką wydajność. Solidny zderzak chroni urządzenie przed wstrząsami i uderzeniami, a tym samym zapewnia mu długi okres eksploatacji. Odkurzacz do pracy na sucho ma również doskonałe właściwości jezdne: Dzięki dużym kołom i wytrzymałym kółkom obrotowym jest niezwykle zwrotny, a jednocześnie odporny na przechylanie.
Zintegrowany schowek na akcesoria
Akcesoria dołączone do urządzenia można przechowywać bezpośrednio przy urządzeniu, dzięki czemu odkurzacz T 11/1 Classic HEPA Re!Plast jest łatwy w transporcie. Kabel zasilający szybko i bezpiecznie można zawiesić na haku kablowym, dzięki czemu unika się ryzyka potknięcia. Pozycja parkingowa umożliwia praktyczne przechowywanie ssawki podłogowej przy odkurzaczu.
Wyjątkowo lekki i ergonomiczny
Dzięki niewielkiej masie odkurzacz Kärcher T 11/1 Classic HEPA Re!Plast wraz z akcesoriami można łatwo przenosić po schodach i stopniach, nawet jedną ręką dzięki ergonomicznemu uchwytowi do przenoszenia. Lekki odkurzacz do pracy na sucho z łatwością poradzi sobie także podczas czasochłonnych zadań.
Stworzony przez profesjonalistów dla profesjonalistów: Specjalista od wymagających zadań
Odkurzacz Kärcher T 11/1 Classic HEPA Re!Plast doskonale sprawdza się w różnych zastosowaniach – wszędzie tam, gdzie konieczne jest regularne czyszczenie powierzchni twardych lub tekstylnych. Dzięki zrównoważonej koncepcji zakładającej 60% zawartość materiałów pochodzących z recyklingu i wysoce skutecznemu filtrowi HEPA 14, odkurzacz do pracy na sucho idealnie nadaje się do zastosowań profesjonalnych, nawet przy wysokich wymaganiach higienicznych.
Dostawcy usług budowlanych
● Profesjonalne czyszczenie powierzchni twardych i tekstylnych
● Zastosowania w typowych obszarach, takich jak recepcje, biura, sale konferencyjne i seminaryjne
● Wszechstronność w miejscach o wysokich wymaganiach higienicznych – dzięki filtrowi HEPA 14