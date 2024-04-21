ODKURZACZ DO PRACY NA SUCHO T 11/1 CLASSIC HEPA RE!PLAST

Bardzo trwały i higieniczny.

Zrównoważony i higieniczny – chroni przed pyłem i zanieczyszczeniami: Odkurzacz Kärcher T 11/1 Classic HEPA Re!Plast jest wykonany w 60% z materiałów pochodzących z recyklingu*, co sprawia, że jest szczególnie przyjazny dla środowiska. Zaskakuje również wysoką siłą ssania, a także wysoce skutecznym filtrem HEPA 14 do odkurzaczy T11/1, niskim ciężarem i bardzo dobrym stosunkiem ceny do wydajności.

* Wszystkie części z tworzywa sztucznego z wyłączeniem akcesoriów.