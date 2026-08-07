Odkurzacz jednofunkcyjny T 7/1 Classic
Lekki i ergonomiczny: T 7/1 Classic z fizelinowym workiem filtrującym w standardzie to odkurzacz klasy podstawowej z dobrym stosunkiem ceny do wydajności, dużą mocą ssania i uchwytem na kabel.
Dzięki mocy 850 W kompaktowy odkurzacz do pracy na sucho T 7/1 Classic wytwarza imponujące podciśnienie 23,0 kPa. Odkurzacz oferuje przyjemnie cichą pracę – tylko 63 dB(A). Zawiera wąż ssący o długości 2,0 m i jest bardzo lekki – waży 3,5 kg. Wyprofilowane zagięcie pozwala na długie okresy pracy bez zmęczenia. Dobre właściwości jezdne odkurzacza na sucho to zasługa podwozia z 2 stałymi i 2 obrotowymi kółkami. Zderzak wokół urządzenia zapewnia, że odporny na uderzenia 7,5-litrowy pojemnik nie uszkodzi żadnych mebli itp. Model T 7/1 Classic jest standardowo wyposażony w fizelinowy worek filtrujący.
Cechy i zalety
Niska wagaPraca bez wysiłku, łatwe pokonywanie progów i schodów. Niższa masa przy identycznej pojemności zbiornika w porównaniu z modelami konkurencyjnymi. Umożliwia długą pracę bez zmęczenia.
Stały główny kosz filtrującyWykonany z wytrzymałej fizeliny. Zrównoważony: można prać ręcznie w 30 °C.
Wyjątkowa moc ssaniaProfesjonalna jakość. Dobry stosunek ceny do wydajności.
Hak na przewód zasilający
- Łatwe przechowywanie kabla zasilającego.
- Bezpieczne mocowanie kabla podczas transportu.
Mocny, odporny na uderzenia zderzak
- Chroni meble, ściany i urządzenia przed uszkodzeniem.
Specyfikacja
Dane techniczne
|Liczba faz (Ph)
|1
|Napięcie (V)
|220 - 240
|Częstotliwość (Hz)
|50 - 60
|Podciśnienie (mbar/kPa)
|235 / 23,5
|Wydatek powietrza (l/s)
|40
|Moc znamionowa (W)
|850
|Pojemność zbiornika (l)
|7
|Średnica znamionowa ( )
|ID 35
|Długość przewodu zasilającego (m)
|7,5
|Poziom ciśnienia akustycznego (dB(A))
|62
|Kolor
|antracyt
|Waga bez akcesoriów (kg)
|3,5
|Waga z opakowaniem (kg)
|6
|Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)
|375 x 285 x 310
Zakres dostawy
- Długość węża ssącego: 2 m
- Kolanko: Tworzywo sztuczne
- Ilość rur ssących: 3 szt.
- Długość rur ssących: 350 mm
- Materiał rur ssących: Tworzywo sztuczne
- Przełączana ssawka podłogowa
- Ssawka szczelinowa
- Ilość worków filtracyjnych: 10 szt.
- Materiał worka filtracyjnego: Fizelina
- Filtr zabezpieczający silnik odkurzacza
- Kosz na filtr stały: Fizelina
Wyposażenie
- Materiał zbiornika: Tworzywo sztuczne
- Hak na przewód zasilający
Zastosowania
- Wszystkie twarde powierzchnie, np. płytki, naturalny kamień, PCV, linoleum.
- Wykładzina/dywan
Akcesoria
Części zamienne
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