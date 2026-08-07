Odkurzacz jednofunkcyjny T 7/1 Classic

Lekki i ergonomiczny: T 7/1 Classic z fizelinowym workiem filtrującym w standardzie to odkurzacz klasy podstawowej z dobrym stosunkiem ceny do wydajności, dużą mocą ssania i uchwytem na kabel.

Dzięki mocy 850 W kompaktowy odkurzacz do pracy na sucho T 7/1 Classic wytwarza imponujące podciśnienie 23,0 kPa. Odkurzacz oferuje przyjemnie cichą pracę – tylko 63 dB(A). Zawiera wąż ssący o długości 2,0 m i jest bardzo lekki – waży 3,5 kg. Wyprofilowane zagięcie pozwala na długie okresy pracy bez zmęczenia. Dobre właściwości jezdne odkurzacza na sucho to zasługa podwozia z 2 stałymi i 2 obrotowymi kółkami. Zderzak wokół urządzenia zapewnia, że odporny na uderzenia 7,5-litrowy pojemnik nie uszkodzi żadnych mebli itp. Model T 7/1 Classic jest standardowo wyposażony w fizelinowy worek filtrujący.

Cechy i zalety
Odkurzacz jednofunkcyjny T 7/1 Classic: Niska waga
Niska waga
Praca bez wysiłku, łatwe pokonywanie progów i schodów. Niższa masa przy identycznej pojemności zbiornika w porównaniu z modelami konkurencyjnymi. Umożliwia długą pracę bez zmęczenia.
Odkurzacz jednofunkcyjny T 7/1 Classic: Stały główny kosz filtrujący
Stały główny kosz filtrujący
Wykonany z wytrzymałej fizeliny. Zrównoważony: można prać ręcznie w 30 °C.
Odkurzacz jednofunkcyjny T 7/1 Classic: Wyjątkowa moc ssania
Wyjątkowa moc ssania
Profesjonalna jakość. Dobry stosunek ceny do wydajności.
Hak na przewód zasilający
  • Łatwe przechowywanie kabla zasilającego.
  • Bezpieczne mocowanie kabla podczas transportu.
Mocny, odporny na uderzenia zderzak
  • Chroni meble, ściany i urządzenia przed uszkodzeniem.
Specyfikacja

Dane techniczne

Liczba faz (Ph) 1
Napięcie (V) 220 - 240
Częstotliwość (Hz) 50 - 60
Podciśnienie (mbar/kPa) 235 / 23,5
Wydatek powietrza (l/s) 40
Moc znamionowa (W) 850
Pojemność zbiornika (l) 7
Średnica znamionowa ( ) ID 35
Długość przewodu zasilającego (m) 7,5
Poziom ciśnienia akustycznego (dB(A)) 62
Kolor antracyt
Waga bez akcesoriów (kg) 3,5
Waga z opakowaniem (kg) 6
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm) 375 x 285 x 310

Zakres dostawy

  • Długość węża ssącego: 2 m
  • Kolanko: Tworzywo sztuczne
  • Ilość rur ssących: 3 szt.
  • Długość rur ssących: 350 mm
  • Materiał rur ssących: Tworzywo sztuczne
  • Przełączana ssawka podłogowa
  • Ssawka szczelinowa
  • Ilość worków filtracyjnych: 10 szt.
  • Materiał worka filtracyjnego: Fizelina
  • Filtr zabezpieczający silnik odkurzacza
  • Kosz na filtr stały: Fizelina

Wyposażenie

  • Materiał zbiornika: Tworzywo sztuczne
  • Hak na przewód zasilający
Odkurzacz jednofunkcyjny T 7/1 Classic
Zastosowania
  • Wszystkie twarde powierzchnie, np. płytki, naturalny kamień, PCV, linoleum.
  • Wykładzina/dywan
Akcesoria
Części zamienne

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