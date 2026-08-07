Dzięki mocy 850 W kompaktowy odkurzacz do pracy na sucho T 7/1 Classic wytwarza imponujące podciśnienie 23,0 kPa. Odkurzacz oferuje przyjemnie cichą pracę – tylko 63 dB(A). Zawiera wąż ssący o długości 2,0 m i jest bardzo lekki – waży 3,5 kg. Wyprofilowane zagięcie pozwala na długie okresy pracy bez zmęczenia. Dobre właściwości jezdne odkurzacza na sucho to zasługa podwozia z 2 stałymi i 2 obrotowymi kółkami. Zderzak wokół urządzenia zapewnia, że odporny na uderzenia 7,5-litrowy pojemnik nie uszkodzi żadnych mebli itp. Model T 7/1 Classic jest standardowo wyposażony w fizelinowy worek filtrujący.