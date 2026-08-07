Odkurzacze parowe SGV 8/5
SGV 8/5* to łatwy w obsłudze odkurzacz parowy i odkurzacz do pracy na mokro w jednym. Oferuje siedem trybów pracy, wyświetlacz informacyjny i wiele akcesoriów.
Łatwy w obsłudze odkurzacz parowy SGV 8/5 zapewnia imponujące efekty czyszczenia dzięki wysokiemu ciśnieniu pary (8 barów), temperaturze gorącej wody ok. 70°C i trzystopniowej regulacji przepływu pary. Czyszczenie jest przyjazne dla środowiska i całkowicie wolne od chemikaliów. Poręczna funkcja samoczyszczenia odkurzacza SGV 8/5 gwarantuje długotrwałą higieniczną czystość. Kolejną wyróżniającą się zaletą maszyny jest łatwość i wygoda jej obsługi, na przykład dzięki wyświetlaczowi pokazującemu stan pracy i wszelkie komunikaty serwisowe/błędów. Można szybko i łatwo wybrać siedem różnych trybów pracy pary/próżni za pomocą przełącznika obrotowego EASY Operation, a ergonomiczny pistolet parowy/ssący umożliwia bezpośrednie i elastyczne sterowanie przepływem pary, trybem płukania i funkcją próżni podczas pracy. Energooszczędny i cichy tryb eco!efficiency sprawia, że nadaje się również do pracy w miejscach wrażliwych na hałas. Na samym urządzeniu można przechowywać i chronić przed zanieczyszczeniami szeroką gamę akcesoriów, co oznacza, że są one zawsze pod ręką bez konieczności ich szukania.
Cechy i zalety
Zrównoważona i wyjątkowa wydajność czyszczeniaSzczególnie wysokie ciśnienie pary (8 barów), temperatura gorącej wody ok. 70°C i doskonała moc ssania. Usuwa najbardziej uporczywe zanieczyszczenia łatwo, szybko, skutecznie i bez użycia środków chemicznych. Ekonomiczne rozwiązanie.
Przełącznik obrotowy EASY Operation z siedmioma trybami pracySzczególnie łatwa obsługa dzięki intuicyjnym symbolom. Nie ma potrzeby czasochłonnego wdrożenia. Para/ssanie z/bez trybu eco!efficiency i funkcją samooczyszczania. Włącznik/wyłącznik, zimna woda, detergent, płukanie.
Wąż parowy/ssący z pistoletem parowym/ssącymSzczególnie przyjazny dla użytkownika przełącznik obrotowy i ciśnieniowy do sterowania różnymi funkcjami. Oferuje trzystopniową kontrolę przepływu pary, pracę z zimną i gorącą wodą oraz jednoczesne zasysanie. Oszczędność czasu: Tryb można dostosować podczas pracy. Nie ma potrzeby przerywania procesu czyszczenia.
Wygodny wyświetlacz
- Stan pracy jest wskazywany na wyświetlaczu w postaci tekstu lub wykresu słupkowego.
- Wskazane informacje serwisowe dotyczące okresów konserwacji, takie jak „Odkamienianie”.
- Praktyczny wyświetlacz błędów natychmiast informuje użytkowników i oszczędza czas.
Tryb eco!efficiency
- Wysoka wydajność czyszczenia przy zmniejszonej mocy ssania.
- Nadaje się do użytku w obszarach wrażliwych na hałas dzięki niskiemu poziomowi hałasu podczas pracy.
- Oznacza to, że czyszczenie w nocy również nie stanowi problemu.
Trzystopniowa kontrola przepływu pary
- Lekka para (poziom I) do niskich zanieczyszczeń.
- Średnia pary (poziom II) do średnich zanieczyszczeń.
- Silna para (poziom III) do uporczywych zanieczyszczeń.
Możliwość przechowywania akcesoriów na obudowie urządzenia
- Akcesoria takie jak dysze czy okrągłe szczotki są zawsze pod ręką.
- Wszystkie akcesoria pozostają czyste i zabezpieczone podczas transportu.
- Na czas transportu kabel zasilający jest bezpiecznie przechowywany z tyłu urządzenia.
Szeroka gama akcesoriów wchodzących w zakres dostawy
- Dysza podłogowa 300 mm z listwami szczotkowymi i ściągaczką.
- Dysza ręczna 150 mm z listwami szczotkowymi i ściągaczką.
- Dysza szczelinowa, dysza strumienia punktowego, dysza trójkątna i trzy różne okrągłe szczotki.
Ergonomiczny i łatwy w transporcie
- Podczas ładowania urządzenia należy trzymać je za zagłębione uchwyty i uchwyt do pchania.
- Podczas transportu na większe odległości należy ciągnąć urządzenie za sobą, trzymając je za uchwyt do pchania.
- Duże rolki transportowe ułatwiają transport nawet po schodach.
Specyfikacja
Dane techniczne
|Ciśnienie pary (bar)
|maks. 8
|Moc grzałki (W)
|3000
|Czas nagrzewania (min)
|7
|Temperatura (°C)
|maks. 173
|Temperatura gorącej wody (°C)
|70 - 173
|Zbiornik czystej wody (l)
|5,6
|Zbiornik na brudną wodę (l)
|5
|Długość przewodu zasilającego (m)
|7,5
|Napięcie (V)
|220 - 240
|Częstotliwość (Hz)
|50 - 50
|Kolor
|antracyt
|Waga bez akcesoriów (kg)
|40
|Waga z opakowaniem (kg)
|48
|Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)
|640 x 495 x 965
¹⁾ Włącznik/wyłącznik, tryb zimnej wody/zasysania, tryb eco!efficiency, tryb pary/gorącej wody/zimnej wody/zasysania, funkcja zimnego płukania urządzenia, detergent/zasysanie, funkcja samoczyszczenia urządzenia.
Zakres dostawy
- Ilość rur parowych: 2 szt.
- Rury: 2 szt., 505 mm
- Ssawka podłogowa: 300 mm
- Wąż parowy/ssący z pistoletem parowym/ssącym: 4 m
- Listwa gumowa dyszy ręcznej: 150 mm
- Listwa gumowa dyszy podłogowej: 300 mm
- Dysza ręczna: 150 mm
- Dysza do detali/adapter do dyszy szczelinowej: 185 mm
- Przedłużenie dyszy strumienia punktowego: 140 mm
- Trójkątna dysza do czyszczenia narożników
- Mała okrągła szczotka, stal nierdzewna: 1 szt.
- Mała okrągła szczotka, mosiądz: 1 szt.
- Mała okrągła szczotka, Pekalon (czarna): 1 szt.
- Uchwyt prowadzący
- Schowek na akcesoria (wyjmowany)
Wyposażenie
- Zbiornik: można wyjmować i uzupełniać w razie potrzeby
- Obudowa: Stal nierdzewna
- Miejsce na przechowywanie kabla
- Wyświetlacz
- Przełącznik obrotowy EASY Operation: z siedmioma trybami pracy
- Regulacja ilości pary: na rękojeści (3 stopnie)
- Blokada bezpieczeństwa na pistolecie parowym
Wideo
Zastosowania
- Uporczywe zanieczyszczenia, plamy i tłuszcz
- Płytki ścienne, posadzki ceramiczne i inne twarde powierzchnie
- Okucia, powierzchnie robocze i powierzchnie ze stali nierdzewnej
- Szyby okienne, szklane drzwi, szklane powierzchnie i lustra
- Tkaniny i meble tapicerowane
- Czyszczenie wnętrza pojazdu
Akcesoria
Środki czyszczące
Części zamienne
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Części zamienne zakupione w sklepie internetowym eKärcher są wysyłane bezpośrednio z magazynów niemieckich i dostarczane kurierem GLS pod wskazany w zamówieniu adres.
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