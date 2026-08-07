Odkurzacze parowe SGV 8/5

SGV 8/5* to łatwy w obsłudze odkurzacz parowy i odkurzacz do pracy na mokro w jednym. Oferuje siedem trybów pracy, wyświetlacz informacyjny i wiele akcesoriów.

Łatwy w obsłudze odkurzacz parowy SGV 8/5 zapewnia imponujące efekty czyszczenia dzięki wysokiemu ciśnieniu pary (8 barów), temperaturze gorącej wody ok. 70°C i trzystopniowej regulacji przepływu pary. Czyszczenie jest przyjazne dla środowiska i całkowicie wolne od chemikaliów. Poręczna funkcja samoczyszczenia odkurzacza SGV 8/5 gwarantuje długotrwałą higieniczną czystość. Kolejną wyróżniającą się zaletą maszyny jest łatwość i wygoda jej obsługi, na przykład dzięki wyświetlaczowi pokazującemu stan pracy i wszelkie komunikaty serwisowe/błędów. Można szybko i łatwo wybrać siedem różnych trybów pracy pary/próżni za pomocą przełącznika obrotowego EASY Operation, a ergonomiczny pistolet parowy/ssący umożliwia bezpośrednie i elastyczne sterowanie przepływem pary, trybem płukania i funkcją próżni podczas pracy. Energooszczędny i cichy tryb eco!efficiency sprawia, że nadaje się również do pracy w miejscach wrażliwych na hałas. Na samym urządzeniu można przechowywać i chronić przed zanieczyszczeniami szeroką gamę akcesoriów, co oznacza, że są one zawsze pod ręką bez konieczności ich szukania.

Cechy i zalety
Odkurzacze parowe SGV 8/5: Zrównoważona i wyjątkowa wydajność czyszczenia
Zrównoważona i wyjątkowa wydajność czyszczenia
Szczególnie wysokie ciśnienie pary (8 barów), temperatura gorącej wody ok. 70°C i doskonała moc ssania. Usuwa najbardziej uporczywe zanieczyszczenia łatwo, szybko, skutecznie i bez użycia środków chemicznych. Ekonomiczne rozwiązanie.
Odkurzacze parowe SGV 8/5: Przełącznik obrotowy EASY Operation z siedmioma trybami pracy
Przełącznik obrotowy EASY Operation z siedmioma trybami pracy
Szczególnie łatwa obsługa dzięki intuicyjnym symbolom. Nie ma potrzeby czasochłonnego wdrożenia. Para/ssanie z/bez trybu eco!efficiency i funkcją samooczyszczania. Włącznik/wyłącznik, zimna woda, detergent, płukanie.
Odkurzacze parowe SGV 8/5: Wąż parowy/ssący z pistoletem parowym/ssącym
Wąż parowy/ssący z pistoletem parowym/ssącym
Szczególnie przyjazny dla użytkownika przełącznik obrotowy i ciśnieniowy do sterowania różnymi funkcjami. Oferuje trzystopniową kontrolę przepływu pary, pracę z zimną i gorącą wodą oraz jednoczesne zasysanie. Oszczędność czasu: Tryb można dostosować podczas pracy. Nie ma potrzeby przerywania procesu czyszczenia.
Wygodny wyświetlacz
  • Stan pracy jest wskazywany na wyświetlaczu w postaci tekstu lub wykresu słupkowego.
  • Wskazane informacje serwisowe dotyczące okresów konserwacji, takie jak „Odkamienianie”.
  • Praktyczny wyświetlacz błędów natychmiast informuje użytkowników i oszczędza czas.
Tryb eco!efficiency
  • Wysoka wydajność czyszczenia przy zmniejszonej mocy ssania.
  • Nadaje się do użytku w obszarach wrażliwych na hałas dzięki niskiemu poziomowi hałasu podczas pracy.
  • Oznacza to, że czyszczenie w nocy również nie stanowi problemu.
Trzystopniowa kontrola przepływu pary
  • Lekka para (poziom I) do niskich zanieczyszczeń.
  • Średnia pary (poziom II) do średnich zanieczyszczeń.
  • Silna para (poziom III) do uporczywych zanieczyszczeń.
Możliwość przechowywania akcesoriów na obudowie urządzenia
  • Akcesoria takie jak dysze czy okrągłe szczotki są zawsze pod ręką.
  • Wszystkie akcesoria pozostają czyste i zabezpieczone podczas transportu.
  • Na czas transportu kabel zasilający jest bezpiecznie przechowywany z tyłu urządzenia.
Szeroka gama akcesoriów wchodzących w zakres dostawy
  • Dysza podłogowa 300 mm z listwami szczotkowymi i ściągaczką.
  • Dysza ręczna 150 mm z listwami szczotkowymi i ściągaczką.
  • Dysza szczelinowa, dysza strumienia punktowego, dysza trójkątna i trzy różne okrągłe szczotki.
Ergonomiczny i łatwy w transporcie
  • Podczas ładowania urządzenia należy trzymać je za zagłębione uchwyty i uchwyt do pchania.
  • Podczas transportu na większe odległości należy ciągnąć urządzenie za sobą, trzymając je za uchwyt do pchania.
  • Duże rolki transportowe ułatwiają transport nawet po schodach.
Specyfikacja

Dane techniczne

Ciśnienie pary (bar) maks. 8
Moc grzałki (W) 3000
Czas nagrzewania (min) 7
Temperatura (°C) maks. 173
Temperatura gorącej wody (°C) 70 - 173
Zbiornik czystej wody (l) 5,6
Zbiornik na brudną wodę (l) 5
Długość przewodu zasilającego (m) 7,5
Napięcie (V) 220 - 240
Częstotliwość (Hz) 50 - 50
Kolor antracyt
Waga bez akcesoriów (kg) 40
Waga z opakowaniem (kg) 48
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm) 640 x 495 x 965

¹⁾ Włącznik/wyłącznik, tryb zimnej wody/zasysania, tryb eco!efficiency, tryb pary/gorącej wody/zimnej wody/zasysania, funkcja zimnego płukania urządzenia, detergent/zasysanie, funkcja samoczyszczenia urządzenia.

Zakres dostawy

  • Ilość rur parowych: 2 szt.
  • Rury: 2 szt., 505 mm
  • Ssawka podłogowa: 300 mm
  • Wąż parowy/ssący z pistoletem parowym/ssącym: 4 m
  • Listwa gumowa dyszy ręcznej: 150 mm
  • Listwa gumowa dyszy podłogowej: 300 mm
  • Dysza ręczna: 150 mm
  • Dysza do detali/adapter do dyszy szczelinowej: 185 mm
  • Przedłużenie dyszy strumienia punktowego: 140 mm
  • Trójkątna dysza do czyszczenia narożników
  • Mała okrągła szczotka, stal nierdzewna: 1 szt.
  • Mała okrągła szczotka, mosiądz: 1 szt.
  • Mała okrągła szczotka, Pekalon (czarna): 1 szt.
  • Uchwyt prowadzący
  • Schowek na akcesoria (wyjmowany)

Wyposażenie

  • Zbiornik: można wyjmować i uzupełniać w razie potrzeby
  • Obudowa: Stal nierdzewna
  • Miejsce na przechowywanie kabla
  • Wyświetlacz
  • Przełącznik obrotowy EASY Operation: z siedmioma trybami pracy
  • Regulacja ilości pary: na rękojeści (3 stopnie)
  • Blokada bezpieczeństwa na pistolecie parowym
Odkurzacze parowe SGV 8/5
Odkurzacze parowe SGV 8/5

Wideo

Zastosowania
  • Uporczywe zanieczyszczenia, plamy i tłuszcz
  • Płytki ścienne, posadzki ceramiczne i inne twarde powierzchnie
  • Okucia, powierzchnie robocze i powierzchnie ze stali nierdzewnej
  • Szyby okienne, szklane drzwi, szklane powierzchnie i lustra
  • Tkaniny i meble tapicerowane
  • Czyszczenie wnętrza pojazdu
Akcesoria
Środki czyszczące
Części zamienne

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