Łatwy w obsłudze odkurzacz parowy SGV 8/5 zapewnia imponujące efekty czyszczenia dzięki wysokiemu ciśnieniu pary (8 barów), temperaturze gorącej wody ok. 70°C i trzystopniowej regulacji przepływu pary. Czyszczenie jest przyjazne dla środowiska i całkowicie wolne od chemikaliów. Poręczna funkcja samoczyszczenia odkurzacza SGV 8/5 gwarantuje długotrwałą higieniczną czystość. Kolejną wyróżniającą się zaletą maszyny jest łatwość i wygoda jej obsługi, na przykład dzięki wyświetlaczowi pokazującemu stan pracy i wszelkie komunikaty serwisowe/błędów. Można szybko i łatwo wybrać siedem różnych trybów pracy pary/próżni za pomocą przełącznika obrotowego EASY Operation, a ergonomiczny pistolet parowy/ssący umożliwia bezpośrednie i elastyczne sterowanie przepływem pary, trybem płukania i funkcją próżni podczas pracy. Energooszczędny i cichy tryb eco!efficiency sprawia, że nadaje się również do pracy w miejscach wrażliwych na hałas. Na samym urządzeniu można przechowywać i chronić przed zanieczyszczeniami szeroką gamę akcesoriów, co oznacza, że są one zawsze pod ręką bez konieczności ich szukania.