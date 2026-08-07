Odkurzacz parowy SGV 8/5 Classic jednocześnie czyści silnie zabrudzone powierzchnie i odsysa wodę wraz z rozpuszczonym brudem, dzięki czemu po zakończeniu prac powierzchnia jest higienicznie czysta i sucha. Przeznaczony do specjalistycznych zastosowań w przemyśle, handlu, żywieniu zbiorowym, restauracjach, szpitalach czy SPA. Urządzenie jest niezwykle proste i wygodne w obsłudze za pomocą przełącznika obrotowego EASY Operation, który może być używany do wyboru trzech trybów pracy pary/ssania. Najważniejsze funkcje urządzenia, takie jak regulacja wody/pary i włączenie/wyłączanie odsysania są sterowane za pomocą pokrętła na rękojeści. Pozwala to na elastyczne sterowanie pracą maszyny w trakcie czyszczenia. Operator jest w stanie sprawdzić aktualny tryb pracy lub informacje serwisowe na kolorowym wyświetlaczu LED.