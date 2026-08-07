Odkurzacze parowe SGV 8/5 Classic
Odkurzacz parowy SGV 8/5 Classic* umożliwia czyszczenie parowe i odkurzanie na mokro, oferując doskonały stosunek jakości do ceny, a także doskonałą wydajność czyszczenia, solidną konstrukcję i długi okres eksploatacji.
Odkurzacz parowy SGV 8/5 Classic jednocześnie czyści silnie zabrudzone powierzchnie i odsysa wodę wraz z rozpuszczonym brudem, dzięki czemu po zakończeniu prac powierzchnia jest higienicznie czysta i sucha. Przeznaczony do specjalistycznych zastosowań w przemyśle, handlu, żywieniu zbiorowym, restauracjach, szpitalach czy SPA. Urządzenie jest niezwykle proste i wygodne w obsłudze za pomocą przełącznika obrotowego EASY Operation, który może być używany do wyboru trzech trybów pracy pary/ssania. Najważniejsze funkcje urządzenia, takie jak regulacja wody/pary i włączenie/wyłączanie odsysania są sterowane za pomocą pokrętła na rękojeści. Pozwala to na elastyczne sterowanie pracą maszyny w trakcie czyszczenia. Operator jest w stanie sprawdzić aktualny tryb pracy lub informacje serwisowe na kolorowym wyświetlaczu LED.
Cechy i zalety
Zrównoważona i wyjątkowa wydajność czyszczeniaUltrawysokie ciśnienie pary (8 barów), temperatura gorącej wody ok. 70°C i doskonała moc ssania. Usuwa najbardziej uporczywe zanieczyszczenia łatwo, szybko, skutecznie i bez użycia środków chemicznych. Ekonomiczne rozwiązanie.
Przełącznik obrotowy EASY Operation z trzema trybami pracySzczególnie łatwa obsługa dzięki intuicyjnym symbolom. Nie ma potrzeby czasochłonnego wdrożenia. Włącznik/wyłącznik i czyszczenie parowe/odkurzanie na mokro. Płukanie zimną wodą: Mocno zanieczyszczone powierzchnie należy wstępnie spłukać zimną wodą.
Wąż parowy/ssący z pistoletem parowym/ssącymSzczególnie przyjazny dla użytkownika przełącznik obrotowy i ciśnieniowy do sterowania różnymi funkcjami. Oferuje trzystopniową kontrolę przepływu pary, pracę z zimną i gorącą wodą oraz jednoczesne zasysanie. Oszczędność czasu: Tryb można dostosować podczas pracy. Nie ma potrzeby przerywania procesu czyszczenia.
Stan pracy wskazywany na wyświetlaczu LED
- Kontrolka „Gotowy do pracy” i „Ogrzewanie włączone” do podawania gorącej wody.
- Kontrolka „Zbiornik świeżej wody pusty” lub „Zbiornik zanieczyszczonej wody pełny”.
- Kontrolka „Serwis” lub „Usterka”.
Trzystopniowa kontrola przepływu pary
- Lekka para (poziom I) do niskich zanieczyszczeń.
- Średnia pary (poziom II) do średnich zanieczyszczeń.
- Silna para (poziom III) do uporczywych zanieczyszczeń.
Możliwość przechowywania akcesoriów na obudowie urządzenia
- Akcesoria takie jak dysze czy okrągłe szczotki są zawsze pod ręką.
- Wszystkie akcesoria pozostają czyste i zabezpieczone podczas transportu.
- Na czas transportu kabel zasilający jest bezpiecznie przechowywany z tyłu urządzenia.
Szeroka gama akcesoriów wchodzących w zakres dostawy
- Dysza podłogowa 300 mm z listwami szczotkowymi i ściągaczką.
- Dysza ręczna 150 mm z listwami szczotkowymi i ściągaczką.
- Dysza szczelinowa, dysza strumienia punktowego i trzy różne okrągłe szczotki.
Ergonomiczny i łatwy w transporcie
- Podczas ładowania urządzenia należy trzymać je za zagłębione uchwyty i uchwyt do pchania.
- Podczas transportu na większe odległości należy ciągnąć urządzenie za sobą, trzymając je za uchwyt do pchania.
- Duże rolki transportowe ułatwiają transport nawet po schodach.
Specyfikacja
Dane techniczne
|Ciśnienie pary (bar)
|maks. 8
|Moc grzałki (W)
|3000
|Czas nagrzewania (min)
|7
|Temperatura (°C)
|maks. 173
|Temperatura gorącej wody (°C)
|70 - 173
|Zbiornik czystej wody (l)
|5,6
|Zbiornik na brudną wodę (l)
|5
|Długość przewodu zasilającego (m)
|7,5
|Napięcie (V)
|220 - 240
|Częstotliwość (Hz)
|50 - 50
|Kolor
|antracyt
|Waga bez akcesoriów (kg)
|39
|Waga z opakowaniem (kg)
|50,9
|Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)
|640 x 495 x 965
¹⁾ Włącznik/wyłącznik, tryb zimnej wody/zasysanie, para/gorąca woda/zimna woda/zasysanie
Zakres dostawy
- Ilość rur parowych: 2 szt.
- Rury: 2 szt., 505 mm
- Ssawka podłogowa: 300 mm
- Wąż parowy/ssący z pistoletem parowym/ssącym: 4 m
- Listwa gumowa dyszy ręcznej: 150 mm
- Listwa gumowa dyszy podłogowej: 300 mm
- Dysza ręczna: 150 mm
- Dysza do detali/adapter do dyszy szczelinowej: 185 mm
- Przedłużenie dyszy strumienia punktowego: 140 mm
- Mała okrągła szczotka, stal nierdzewna: 1 szt.
- Mała okrągła szczotka, mosiądz: 1 szt.
- Mała okrągła szczotka, Pekalon (czarna): 1 szt.
- Uchwyt prowadzący
- Schowek na akcesoria (wyjmowany)
Wyposażenie
- Zbiornik: można wyjmować i uzupełniać w razie potrzeby
- Obudowa: Stal nierdzewna
- Miejsce na przechowywanie kabla
- Kontrolka LED
- Przełącznik obrotowy EASY Operation: z trzema trybami pracy
- Regulacja ilości pary: na rękojeści (3 stopnie)
- Blokada bezpieczeństwa na pistolecie parowym
Wideo
Zastosowania
- Uporczywe zanieczyszczenia, plamy i tłuszcz
- Płytki ścienne, posadzki ceramiczne i inne twarde powierzchnie
- Okucia, powierzchnie robocze i powierzchnie ze stali nierdzewnej
- Szyby okienne, szklane drzwi, szklane powierzchnie i lustra
- Tkaniny i meble tapicerowane
- Czyszczenie wnętrza pojazdu
Akcesoria
Części zamienne
Znajdź i kup części zamienne do urządzeń Home & Garden korzystając z wyszukiwarki i udostępnionych schematów.
Części zamienne zakupione w sklepie internetowym eKärcher są wysyłane bezpośrednio z magazynów niemieckich i dostarczane kurierem GLS pod wskazany w zamówieniu adres.
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