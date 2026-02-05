Robot czyszczący Kärcher KIRA B 50 to praktyczne uzupełnienie każdego zespołu odpowiedzialnego za czyszczenie. Inteligentnie i autonomicznie urządzenie posiadające funkcjonalność szorowarki, zapewnia skuteczne i niezmienne efekty czyszczenia posadzek o średnich i dużych powierzchniach. W ten sposób odciąża zespół odpowiedzialny za czyszczenie, który w tym czasie może skupić się na bardziej wymagających zadaniach. Intuicyjny sposób obsługi, jak również duży, dotykowy wyświetlacz umożliwiają szybką konfigurację robota, bez konieczności posiadania specjalistycznej wiedzy. Opcjonalnie dostępna stacja dokująca oferuje w pełni autonomiczną pracę, w tym uzupełnianie zbiornika czystej wody, a także opróżnianie zbiornika brudnej wody, płukanie zbiornika oraz ładowanie niezwykle trwałego, litowo-jonowego akumulatora. Głowica szorująca walcowa w jednym kroku wstępne zamiata i szoruje posadzkę, a zintegrowana szczotka boczna sprawia, że nie ma potrzeby ręcznego czyszczenia wzdłuż krawędzi. Czujniki o wysokiej wydajności oraz odpowiednie oprogramowanie, oferują niezawodne sterowanie urządzeniem, zapobiegają kolizjom, a także umożliwiają omijanie przeszkód. W przypadku potrzeby posiadania dokumentacji i monitorowania, KIRA B 50 wysyła komunikaty dotyczące statusu pracy na urządzenia mobilne. W ten sposób na właściwym portalu internetowym powstają szczegółowe raporty dotyczące czyszczenia.