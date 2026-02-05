KIRA B 50 – Robot sprzątający przemysłowy
Wydajne, zapewniające oszczędność czasu, łatwe w obsłudze, bezpieczne, elastyczne – i w pełni zautomatyzowane czyszczenie zgodnie z Twoimi potrzebami. Autonomiczny robot sprzątający przemysłowy KIRA B 50 z funkcją szorowania i zbierania przeznaczony do czyszczenia podłóg o średniej i dużej powierzchni.
Robot czyszczący Kärcher KIRA B 50 to praktyczne uzupełnienie każdego zespołu odpowiedzialnego za czyszczenie. Inteligentnie i autonomicznie urządzenie posiadające funkcjonalność szorowarki, zapewnia skuteczne i niezmienne efekty czyszczenia posadzek o średnich i dużych powierzchniach. W ten sposób odciąża zespół odpowiedzialny za czyszczenie, który w tym czasie może skupić się na bardziej wymagających zadaniach. Intuicyjny sposób obsługi, jak również duży, dotykowy wyświetlacz umożliwiają szybką konfigurację robota, bez konieczności posiadania specjalistycznej wiedzy. Opcjonalnie dostępna stacja dokująca oferuje w pełni autonomiczną pracę, w tym uzupełnianie zbiornika czystej wody, a także opróżnianie zbiornika brudnej wody, płukanie zbiornika oraz ładowanie niezwykle trwałego, litowo-jonowego akumulatora. Głowica szorująca walcowa w jednym kroku wstępne zamiata i szoruje posadzkę, a zintegrowana szczotka boczna sprawia, że nie ma potrzeby ręcznego czyszczenia wzdłuż krawędzi. Czujniki o wysokiej wydajności oraz odpowiednie oprogramowanie, oferują niezawodne sterowanie urządzeniem, zapobiegają kolizjom, a także umożliwiają omijanie przeszkód. W przypadku potrzeby posiadania dokumentacji i monitorowania, KIRA B 50 wysyła komunikaty dotyczące statusu pracy na urządzenia mobilne. W ten sposób na właściwym portalu internetowym powstają szczegółowe raporty dotyczące czyszczenia.
Cechy i zalety
Prosta obsługa
- Proste i bezpieczne sterowanie wszystkimi funkcjami urządzenia za pomocą wyświetlacza dotykowego.
- Łatwa i zrozumiała instrukcja umożliwiająca intuicyjną obsługę.
- Łatwa konfiguracja i obsługa robota bez konieczności posiadania specjalistycznej wiedzy.
Solidne i niezawodne nawigowanie
- Czujniki o wysokiej wydajności z funkcją rozpoznawania otoczenia w zakresie 360° i monitorowania obszaru znajdującego się z boku urządzenia.
- Bezpieczne unikanie kolizji i omijanie przeszkód.
- Inteligentne manewrowanie w przypadku zatorów.
Stacja dokująca (opcjonalnie)
- Umożliwia w pełni autonomiczną pracę.
- Zasoby mogą być autonomicznie uzupełniane przez robota (uzupełnianie czystej wody, spuszczanie brudnej wody, płukanie zbiornika, ładowanie akumulatora).
- Opcjonalne akcesorium, robot może być również obsługiwany bez stacji dokującej.
Certyfikat bezpieczeństwa
- Bezpieczne i bezdotykowe wykrywanie przeszkód, upadków i osób.
- Certyfikat bezpieczeństwa zgodny z normą IEC 63327.
- Urządzenie doskonale sprawdzi się w obszarach o dużym natężeniu ruchu.
Szybkie uczenie autonomicznych tras
- Intuicyjne nauczanie tras czyszczenia.
- Funkcja Teach & Repeat do ręcznego uczenia precyzyjnych tras w ciasnych przestrzeniach.
- Funkcja Smart Fill do autonomicznego planowania tras na dużych, otwartych przestrzeniach.
Intuicyjna edycja trasy
- Wszystkie parametry czyszczenia można łatwo dostosować po utworzeniu trasy.
- Tworzenie połączonych tras czyszczenia.
- Dodanie stref zakazu ruchu, filtrów prędkości, stref zakazu czyszczenia, stref klaksonu i stref interakcji.
Portal internetowy
- Zdalny dostęp do szczegółowych informacji poprzez Zarządzanie Urządzeniami Kärcher.
- Obejmuje raporty czyszczenia, powiadomienia, status urządzenia i nie tylko
- Wysyła powiadomienia i komunikaty o stanie na urządzenia mobilne
Zintegrowana szczotka boczna
- Możliwość czyszczenie wzdłuż krawędzi.
- Transportuje zanieczyszczenia do kanału czyszczącego.
- Do minimum ogranicza konieczność ręcznego wykonywania pracy.
Specyfikacja
Dane techniczne
|Rodzaj napędu
|Zasilanie bateryjne
|Znamionowa moc wejściowa (W)
|1600
|Moc silnika trakcyjnego (W)
|560
|Moc turbiny (W)
|630
|Moc silnika szczotkowego (W)
|600
|Szerokość robocza szczotek (mm)
|550
|Nacisk szczotki (g/cm²)
|80
|Prędkość obrotowa szczotki (obr./min)
|1200
|Szerokość robocza / odkurzanie (mm)
|750
|Zbiornik wody czystej / brudnej (l)
|55 / 55
|Zbiornik na detergent (l)
|5
|Objętość szuflady w zamiatarce (l)
|2
|Teoretyczna wydajność powierzchniowa, tryb autonomiczny (m²/h)
|maks. 2365
|Wydajność powierzchniowa na jedno napełnienie zbiornika (m²)
|ok. 1830
|Napięcie (V)
|24
|Liczba akumulatorów
|2
|Rodzaj baterii
|Li-Ion
|Napięcie/pojemność akumulatora (V/Ah)
|24 / 160
|Czas pracy akumulatora (h)
|ok. 3,5
|Czas ładowania akumulatora (h)
|maks. 5,2
|Autonomiczna prędkość (km/h)
|maks. 4,3
|Poziom ciśnienia akustycznego (dB(A))
|69
|Szerokość korytarza wymagana podczas zawracania, tryb autonomiczny (m)
|1,5
|Zdolność do pokonywania wzniesień (%)
|maks. 6
|Szerokość korytarza, tryb autonomiczny (m)
|min. 0,9
|Waga, puste (kg)
|228
|Waga bez akcesoriów (kg)
|225
|Waga z akcesoriami (kg)
|238,4
|Waga z opakowaniem (kg)
|249,4
|Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)
|1100 x 750 x 1200
Zakres dostawy
- Akumulator i ładowarka
- Urządzenie posiada belkę ssącą
- Szczotka walcowa: 2 szt.
- Szczotka boczna
- Światło ostrzegawcze
Wyposażenie
- Rodzaj listew zbierających: odporny na oleje
- DOSE
- dozowanie wody zależne od prędkości
- Duży, dotykowy wyświetlacz o wysokiej rozdzielczości
- Urządzenie jest kompatybilne ze stacją dokującą
- Przygotowane sterowanie roletami
- czyszczenie autonomiczne
- Automatyczne zamiatanie wstępne
- tryb prowadzenia ręcznego
- Tryb rampy
- Łatwa i intuicyjna konfiguracja bez konieczności posiadania wiedzy specjalistycznej
- Czujniki o wysokiej wydajności
- wykrywanie przeszkód i kolizji
- autonomiczne omijanie przeszkód
- Urządzenie posiada certyfikat bezpieczeństwa umożliwiający użytkowanie go w obszarach publicznych
- tworzenie raportów z czyszczenia
- Powiadomienia wysłane na urządzenia mobilne
- Funkcja harmonogramu
- automatyczny system napełniający Auto Fill
- Kolorowe światła sygnalizujące sposób działania robota i status pracy
- koncepcja kolorów i obsługi Kärcher
- elektryczny i mechaniczny wyłącznik pływakowy
- Interfejs komunikacyjny: VDA 5050
- Dozowanie środka czyszczącego
Wideo
Zastosowania
- Średnie i duże obszary z twardymi posadzkami
- Urządzenie może być wykorzystywane zarówno w przypadku ograniczonych, jak i otwartych przestrzeni.
- Urządzenie może być użytkowane w przestrzeniach publicznych
- Idealne rozwiązanie dla handlu, placówek służby zdrowia i obiektów użyteczności publicznej
- Urządzenie może wykorzystywane w branży transportowej, przemyśle i do czyszczenia budynków
Akcesoria
Części zamienne
Znajdź i kup części zamienne do urządzeń Home & Garden korzystając z wyszukiwarki i udostępnionych schematów.
Części zamienne zakupione w sklepie internetowym eKärcher są wysyłane bezpośrednio z magazynów niemieckich i dostarczane kurierem GLS pod wskazany w zamówieniu adres.
Przejdź do wyszukiwarki części zamiennych klikając przycisk poniżej.