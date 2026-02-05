Szorowarka KIRA BR 200
Profesjonalny robot sprzątający KIRA BR 200 skutecznie czyści duże powierzchnie. Dzięki szczotkom walcowym, które idealnie nadają się do podłóg o zróżnicowanej strukturze i nierównych powierzchni, urządzenie jest inteligentne, wydajne i mocne w każdym zastosowaniu.
Autonomiczny robot szorująco-zbierający KIRA BR 200 łączy inteligentną technologię z wysoką wydajnością powierzchniową. Dzięki dużej szerokości roboczej i dużej prędkości jazdy, czyści wydajnie i dokładnie – nawet na podłogach o zróżnicowanej strukturze i nierównych powierzchniach. Zamiatanie wstępne i szorowanie odbywają się w jednym kroku, dzięki oszczędzającej czas technice szczotek walcowych. Boczna szczotka zapewnia czyste rezultaty aż do samych krawędzi. Wydajny system wieloczujnikowy z widocznością 360° niezawodnie wykrywa przeszkody, nawisy i szklane powierzchnie, zapewniając bezpieczną nawigację. Oddzielnie dostępna stacja dokująca zapewnia maksymalną autonomię, automatyzując napełnianie zbiornika świeżą wodą, opróżnianie zbiornika brudnej wody i ładowanie akumulatora. Funkcja kalendarza zapewnia elastyczny i adaptacyjny sposób planowania zadań czyszczenia z wyprzedzeniem. KIRA BR 200 może działać w pełni autonomicznie, ale w razie potrzeby może być również sterowana ręcznie, jako maszyna prowadzona. Jest również połączona z siecią za pośrednictwem menedżera urządzeń KIRA i aplikacją KIRA Robots, dzięki czemu można ją łatwo zintegrować z istniejącymi procesami.
Cechy i zalety
Stacja dokująca (opcjonalnie)Umożliwia w pełni autonomiczną pracę. Zasoby mogą być autonomicznie uzupełniane przez robota (uzupełnianie czystej wody, spuszczanie brudnej wody, płukanie zbiornika, ładowanie akumulatora). Opcjonalne akcesorium, robot może być również obsługiwany bez stacji dokującej.
Prowadzenie przy przeszkodachNiezawodnie wykrywa nieznane przeszkody. Samodzielnie planuje alternatywne trasy. Manewry jazdy autonomicznej na żądanie.
Połączenie z infrastrukturąUrządzenie KIRA BR 200 można bezproblemowo zintegrować z istniejącą infrastrukturą. Połączenia typu Roller shutter i VDA 5050 umożliwiają wydajną i elastyczną współpracę z innymi systemami oraz maszynami, co prowadzi do wysokiego stopnia automatyzacji i optymalizacji procesów.
Prosta obsługa
- Proste i bezpieczne sterowanie wszystkimi funkcjami urządzenia za pomocą wyświetlacza dotykowego.
- Łatwa i zrozumiała instrukcja umożliwiająca intuicyjną obsługę.
- Łatwa konfiguracja i obsługa robota bez konieczności posiadania specjalistycznej wiedzy.
Technika szczotek walcowych
- Idealna do mocno zabrudzonych powierzchni dzięki wysokiemu naciskowi samoczyszczących się szczotek walcowych.
- Niskie zużycie wody.
- Zamiatanie wstępne i szorowanie w jednym kroku.
Zintegrowana szczotka boczna
- Możliwość czyszczenie wzdłuż krawędzi.
- Transportuje zanieczyszczenia do kanału czyszczącego.
- Ogranicza pracę ręczną do minimum.
Niezawodna nawigacja dzięki systemowi wielu czujników
- Potężne czujniki i widoczność 360°.
- Niezawodne wykrywanie nawisów i szkła.
- Monitorowanie przestrzeni z boku urządzenia przez czujniki.
Certyfikat bezpieczeństwa
- Bezpieczne i bezdotykowe wykrywanie przeszkód, upadków i osób.
- Certyfikat bezpieczeństwa zgodnie z normą CSA_22.2 nr 336-17 oraz IEC 63327.
- Urządzenie doskonale sprawdzi się w obszarach o dużym natężeniu ruchu.
Wiele zastosowań
- Może być obsługiwana autonomicznie lub ręcznie.
- Umożliwia ręczne czyszczenie punktowe.
- Pozwala na ustawienie kilku profili użytkowników z indywidualnymi poziomami uprawnień.
Łączność
- Bezpośredni dostęp do menedżera urządzeń KIRA i aplikacji KIRA Robots.
- Wysyła powiadomienia i komunikaty o swoim stanie na urządzenia mobilne.
- Włączając w to raporty czyszczenia, status maszyny, usterki i inne.
Specyfikacja
Dane techniczne
|Rodzaj napędu
|Zasilanie bateryjne
|Znamionowa moc wejściowa (W)
|2250
|Moc silnika trakcyjnego (W)
|1300
|Moc turbiny (W)
|552
|Moc silnika szczotkowego (W)
|1500
|Szerokość robocza szczotek (mm)
|850
|Nacisk szczotki (g/cm²)
|215
|Prędkość obrotowa szczotki (obr./min)
|380 - 950
|Szerokość robocza / odkurzanie (mm)
|1100
|Zbiornik wody czystej / brudnej (l)
|200 / 220
|Zbiornik na detergent (l)
|10
|Objętość szuflady w zamiatarce (l)
|9
|Teoretyczna wydajność powierzchniowa, tryb autonomiczny (m²/h)
|maks. 4590
|Wydajność powierzchniowa na jedno napełnienie zbiornika (m²)
|7143
|Liczba faz (Ph)
|1
|Napięcie (V)
|100 / 240
|Częstotliwość (Hz)
|50 / 60
|Liczba akumulatorów
|4
|Rodzaj baterii
|Li-Ion
|Napięcie/pojemność akumulatora (V/Ah)
|24 / 320
|Czas pracy akumulatora (h)
|ok. 4
|Czas ładowania akumulatora (h)
|ok. 4,7
|Autonomiczna prędkość (km/h)
|maks. 5,4
|Poziom ciśnienia akustycznego (dB(A))
|64,5
|Szerokość korytarza wymagana podczas zawracania, tryb autonomiczny (m)
|2,8
|Zdolność do pokonywania wzniesień (%)
|maks. 6
|Szerokość korytarza, tryb autonomiczny (mm)
|maks. 1350
|Waga bez akcesoriów (kg)
|630
|Waga z akcesoriami (kg)
|630
|Waga z opakowaniem (kg)
|632,3
|Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)
|1944 x 1138 x 1471
Zakres dostawy
- Akumulator i ładowarka
- Urządzenie posiada belkę ssącą
- Szczotka walcowa: 2 szt.
- Szczotka boczna
- Światło ostrzegawcze
Wyposażenie
- Zasilanie bateryjne
- Rodzaj listew zbierających: Linatex®
- DOSE
- dozowanie wody zależne od prędkości
- Duży, dotykowy wyświetlacz o wysokiej rozdzielczości
- Urządzenie jest kompatybilne ze stacją dokującą
- Przygotowane sterowanie roletami
- czyszczenie autonomiczne
- Automatyczne zamiatanie wstępne
- tryb prowadzenia ręcznego
- Łatwa i intuicyjna konfiguracja bez konieczności posiadania wiedzy specjalistycznej
- Czujniki o wysokiej wydajności
- wykrywanie przeszkód i kolizji
- autonomiczne omijanie przeszkód
- Urządzenie posiada certyfikat bezpieczeństwa umożliwiający użytkowanie go w obszarach publicznych
- tworzenie raportów z czyszczenia
- Powiadomienia wysłane na urządzenia mobilne
- Funkcja harmonogramu
- automatyczny system napełniający Auto Fill
- Kolorowe światła sygnalizujące sposób działania robota i status pracy
- koncepcja kolorów i obsługi Kärcher
- elektryczny i mechaniczny wyłącznik pływakowy
- tryb nauki (nauka i powtarzanie)
- Typ szczotki: Okrągła szczotka
- Zmienna siła nacisku szczotek
- solidna aluminiowa belka ssąca, odlewana
- Czujnik podciśnienia do wykrywania zatorów
- Wykrywanie pustego zbiornika detergentu
- obsługa za pomocą aplikacji
- Interfejs komunikacyjny: VDA 5050
- Dozowanie środka czyszczącego
Wideo
Zastosowania
- Duże obszary o zróżnicowanej strukturze i nierównych podłogach
- Do dużych, rozległych obszarów oraz tych o niewielkiej powierzchni
- Urządzenie może być użytkowane w przestrzeniach publicznych
- Idealne rozwiązanie dla lotnisk, dworców kolejowych, do hal produkcyjnych i fabrycznych, hal logistycznych, centrów wystawienniczych, sal konferencyjnych, sal koncertowych i wielu innych.
- Urządzenie może wykorzystywane w branży transportowej, przemyśle i do czyszczenia budynków
Akcesoria
Części zamienne
Znajdź i kup części zamienne do urządzeń Home & Garden korzystając z wyszukiwarki i udostępnionych schematów.
Części zamienne zakupione w sklepie internetowym eKärcher są wysyłane bezpośrednio z magazynów niemieckich i dostarczane kurierem GLS pod wskazany w zamówieniu adres.
Przejdź do wyszukiwarki części zamiennych klikając przycisk poniżej.