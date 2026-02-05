Autonomiczny robot szorująco-zbierający KIRA BR 200 łączy inteligentną technologię z wysoką wydajnością powierzchniową. Dzięki dużej szerokości roboczej i dużej prędkości jazdy, czyści wydajnie i dokładnie – nawet na podłogach o zróżnicowanej strukturze i nierównych powierzchniach. Zamiatanie wstępne i szorowanie odbywają się w jednym kroku, dzięki oszczędzającej czas technice szczotek walcowych. Boczna szczotka zapewnia czyste rezultaty aż do samych krawędzi. Wydajny system wieloczujnikowy z widocznością 360° niezawodnie wykrywa przeszkody, nawisy i szklane powierzchnie, zapewniając bezpieczną nawigację. Oddzielnie dostępna stacja dokująca zapewnia maksymalną autonomię, automatyzując napełnianie zbiornika świeżą wodą, opróżnianie zbiornika brudnej wody i ładowanie akumulatora. Funkcja kalendarza zapewnia elastyczny i adaptacyjny sposób planowania zadań czyszczenia z wyprzedzeniem. KIRA BR 200 może działać w pełni autonomicznie, ale w razie potrzeby może być również sterowana ręcznie, jako maszyna prowadzona. Jest również połączona z siecią za pośrednictwem menedżera urządzeń KIRA i aplikacją KIRA Robots, dzięki czemu można ją łatwo zintegrować z istniejącymi procesami.