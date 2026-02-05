KIRA CV 50 – profesjonalny robot sprzątający
Odkurzacz autonomiczny KIRA CV 50 odciąża zespoły sprzątające, przejmując czasochłonne odkurzanie, dzięki czemu wykwalifikowani pracownicy mają w tym czasie możliwość wykonywania bardziej złożonych zadań.
Szukasz ekonomicznego sposobu na zwiększenie wydajności i zmniejszenie obciążenia pracą zespołów sprzątających? Autonomiczny odkurzacz KIRA CV 50 to idealne rozwiązanie. Przejmuje czasochłonne i monotonne odkurzanie, dzięki czemu wykwalifikowani pracownicy mogą w tym czasie zająć się bardziej złożonymi zadaniami. W tym celu urządzenie mapuje czyszczony obszar, a następnie oblicza optymalną i wydajną trasę odkurzania. Dzięki kompaktowej konstrukcji, wydajnym akumulatorom z platformy bateryjnej Kärcher Battery Power+ 36 V (sprzedawanym oddzielnie) i zwrotności, urządzenie stanowi doskonałą pomoc w odkurzaniu wykładzin i twardych posadzek. Przy szerokości roboczej 350 milimetrów może robić to również pod stołami, w rogach pomieszczeń oraz wzdłuż ścian. Dzięki zaawansowanej koncepcji wielu czujników i precyzyjnemu wykrywaniu otoczenia w technologii LiDAR, nawigacja i działanie są na tyle niezawodne, że odkurzacz otrzymał certyfikat bezpieczeństwa zgodny z normą IEC 63327 zezwalający na użytkowanie urządzenia w miejscach publicznych. Powiązana aplikacja KIRA Robots i zintegrowany wyświetlacz sprawiają, że obsługa jest niezwykle prosta i nie wymaga specjalistycznej wiedzy.
Cechy i zalety
Kompaktowy design z bardzo niewielkim prześwitemNiski prześwit przejazdu urządzenia (32 cm) umożliwia odkurzanie pod meblami i stołami. Dzięki kompaktowej konstrukcji nadaje się również do użytku na ograniczonych powierzchniach. Robot z łatwością pokonuje także ciasne przestrzenie dzięki możliwości skręcania w miejscu.
Aplikacja KIRA RobotsPełna przejrzystość dzięki aplikacji KIRA Robots ze statusem na żywo, szczegółowymi raportami czyszczenia i wieloma innymi funkcjami. Mapy czyszczenia i harmonogramy można łatwo tworzyć i edytować. Doskonała łączność sieciowa dzięki zintegrowanemu połączeniu z siecią komórkową lub bezprzewodową 4G/LTE.
36 V platforma bateryjna Kärcher Battery Power+Wymienne akumulatory umożliwiają nieprzerwane odkurzanie bez konieczności czekania na naładowanie. Lokalizacja nie ogranicza użytkowania urządzenia. Kärcher zaleca stosowanie dwóch wymiennych akumulatorów w celu wydłużenia czasu pracy. Możliwe jest również działanie przy użyciu tylko jednego akumulatora.
Intuicyjna obsługa
- Wszystkie funkcje można łatwo kontrolować za pomocą interaktywnego wyświetlacza z panelem sterowania.
- Gotowy do użycia od razu po wyjęciu z pudełka – nawet bez wstępnej konfiguracji.
Maksymalna wydajność
- Duża szerokość robocza (350 mm) zapewnia wysoką wydajność i teoretyczną wydajność powierzchniową na poziomie 525 m²/h.
- Dwie szczotki boczne do czyszczenia przy samej krawędzi – bez potrzeby ręcznego poprawiania.
- Autonomiczne planowanie ścieżki odkurzania dla maksymalnej wydajności.
Ergonomiczny i łatwy w transporcie
- Wysuwany uchwyt transportowy zapewnia dużą mobilność i optymalną ergonomię.
- Łatwy transport do następnego miejsca użytkowania lub przechowywania.
- Dla większej wygody napęd można odłączyć na czas transportu.
Solidne i niezawodne nawigowanie
- Detekcja LiDAR o dużym zasięgu – doskonała do pracy na rozległych przestrzeniach i w ciemności.
- Niezawodne wykrywanie schodów i przeszkód.
- Wyposażony w czujniki ultradźwiękowe, śledzenia ścian i kolizji.
Certyfikat bezpieczeństwa
- Opracowany do zastosowań komercyjnych, spełnia wszystkie międzynarodowe normy.
- Certyfikat bezpieczeństwa zgodny z normą IEC 63327.
Specyfikacja
Dane techniczne
|Platforma bateryjna
|Platforma bateryjna 36 V
|Napięcie (V)
|36
|Podciśnienie (kPa)
|19,3
|Wydatek powietrza (l/s)
|16
|Poziom ciśnienia akustycznego (dB(A))
|57
|Teoretyczna wydajność powierzchniowa, tryb autonomiczny (m²/h)
|525
|Wydajność powierzchniowa (m²/h)
|525
|Czas pracy w trybie zwykłym (dwa akumulatory) (min)
|140
|Czas pracy w trybie ECO! (dwa akumulatory) (min)
|210
|Szerokość robocza / odkurzanie (mm)
|350
|Znamionowa moc wejściowa (W)
|230
|Zdolność do pokonywania wzniesień (%)
|6
|Pojemność zbiornika (l)
|4,5
|Autonomiczna prędkość (km/h)
|1,5
|Szerokość przejazdowa (mm)
|650
|Wysokość prześwitu przejazdu (mm)
|320
|Ilość potrzebnych akumulatorów (szt.)
|2
|Czas ładowania akumulatora szybką ładowarką do 80%/100% (min/h)
|58 / 81
|Zasilanie do ładowarki (V/Hz)
|100 - 240 / 50 - 60
|Waga bez akcesoriów (kg)
|15,4
|Waga z akcesoriami (kg)
|15,4
|Waga z opakowaniem (kg)
|25,1
|Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)
|578 x 578 x 300
Zakres dostawy
- Wersje: Akumulatory oraz ładowarka nie są dołączone do zestawu
- Szczotka boczna: 4 szt.
- Ilość szczotek walcowych: 1 szt.
- Oznaczenia startu
- Filtr EPA
Wyposażenie
- czyszczenie autonomiczne
- Łatwa i intuicyjna konfiguracja bez konieczności posiadania wiedzy specjalistycznej
- wykrywanie przeszkód i kolizji
- Czujniki o wysokiej wydajności
- autonomiczne omijanie przeszkód
- Urządzenie posiada certyfikat bezpieczeństwa umożliwiający użytkowanie go w obszarach publicznych
- tworzenie raportów z czyszczenia
- Powiadomienia wysłane na urządzenia mobilne
- koncepcja kolorów i obsługi Kärcher
- obsługa za pomocą aplikacji
Wideo
Zastosowania
- Polecany do zastosowania we wnętrzach
- Idealny do dużych otwartych przestrzeni, takich jak korytarze, hole wejściowe lub sale konferencyjne.
- Urządzenie może być użytkowane w przestrzeniach publicznych
- Urządzenie może być wykorzystywane zarówno w przypadku ograniczonych, jak i otwartych przestrzeni.
