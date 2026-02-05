Szukasz ekonomicznego sposobu na zwiększenie wydajności i zmniejszenie obciążenia pracą zespołów sprzątających? Autonomiczny odkurzacz KIRA CV 50 to idealne rozwiązanie. Przejmuje czasochłonne i monotonne odkurzanie, dzięki czemu wykwalifikowani pracownicy mogą w tym czasie zająć się bardziej złożonymi zadaniami. W tym celu urządzenie mapuje czyszczony obszar, a następnie oblicza optymalną i wydajną trasę odkurzania. Dzięki kompaktowej konstrukcji, wydajnym akumulatorom z platformy bateryjnej Kärcher Battery Power+ 36 V (sprzedawanym oddzielnie) i zwrotności, urządzenie stanowi doskonałą pomoc w odkurzaniu wykładzin i twardych posadzek. Przy szerokości roboczej 350 milimetrów może robić to również pod stołami, w rogach pomieszczeń oraz wzdłuż ścian. Dzięki zaawansowanej koncepcji wielu czujników i precyzyjnemu wykrywaniu otoczenia w technologii LiDAR, nawigacja i działanie są na tyle niezawodne, że odkurzacz otrzymał certyfikat bezpieczeństwa zgodny z normą IEC 63327 zezwalający na użytkowanie urządzenia w miejscach publicznych. Powiązana aplikacja KIRA Robots i zintegrowany wyświetlacz sprawiają, że obsługa jest niezwykle prosta i nie wymaga specjalistycznej wiedzy.