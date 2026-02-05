KIRA CV 50 – profesjonalny robot sprzątający

Odkurzacz autonomiczny KIRA CV 50 odciąża zespoły sprzątające, przejmując czasochłonne odkurzanie, dzięki czemu wykwalifikowani pracownicy mają w tym czasie możliwość wykonywania bardziej złożonych zadań.

Szukasz ekonomicznego sposobu na zwiększenie wydajności i zmniejszenie obciążenia pracą zespołów sprzątających? Autonomiczny odkurzacz KIRA CV 50 to idealne rozwiązanie. Przejmuje czasochłonne i monotonne odkurzanie, dzięki czemu wykwalifikowani pracownicy mogą w tym czasie zająć się bardziej złożonymi zadaniami. W tym celu urządzenie mapuje czyszczony obszar, a następnie oblicza optymalną i wydajną trasę odkurzania. Dzięki kompaktowej konstrukcji, wydajnym akumulatorom z platformy bateryjnej Kärcher Battery Power+ 36 V (sprzedawanym oddzielnie) i zwrotności, urządzenie stanowi doskonałą pomoc w odkurzaniu wykładzin i twardych posadzek. Przy szerokości roboczej 350 milimetrów może robić to również pod stołami, w rogach pomieszczeń oraz wzdłuż ścian. Dzięki zaawansowanej koncepcji wielu czujników i precyzyjnemu wykrywaniu otoczenia w technologii LiDAR, nawigacja i działanie są na tyle niezawodne, że odkurzacz otrzymał certyfikat bezpieczeństwa zgodny z normą IEC 63327 zezwalający na użytkowanie urządzenia w miejscach publicznych. Powiązana aplikacja KIRA Robots i zintegrowany wyświetlacz sprawiają, że obsługa jest niezwykle prosta i nie wymaga specjalistycznej wiedzy.

Cechy i zalety
Profesjonalny robot sprzątający KIRA CV 50: Kompaktowy design z bardzo niewielkim prześwitem
Kompaktowy design z bardzo niewielkim prześwitem
Niski prześwit przejazdu urządzenia (32 cm) umożliwia odkurzanie pod meblami i stołami. Dzięki kompaktowej konstrukcji nadaje się również do użytku na ograniczonych powierzchniach. Robot z łatwością pokonuje także ciasne przestrzenie dzięki możliwości skręcania w miejscu.
Profesjonalny robot sprzątający KIRA CV 50: Aplikacja KIRA Robots
Aplikacja KIRA Robots
Pełna przejrzystość dzięki aplikacji KIRA Robots ze statusem na żywo, szczegółowymi raportami czyszczenia i wieloma innymi funkcjami. Mapy czyszczenia i harmonogramy można łatwo tworzyć i edytować.  Doskonała łączność sieciowa dzięki zintegrowanemu połączeniu z siecią komórkową lub bezprzewodową 4G/LTE.
Profesjonalny robot sprzątający KIRA CV 50: 36 V platforma bateryjna Kärcher Battery Power+
36 V platforma bateryjna Kärcher Battery Power+
Wymienne akumulatory umożliwiają nieprzerwane odkurzanie bez konieczności czekania na naładowanie. Lokalizacja nie ogranicza użytkowania urządzenia. Kärcher zaleca stosowanie dwóch wymiennych akumulatorów w celu wydłużenia czasu pracy. Możliwe jest również działanie przy użyciu tylko jednego akumulatora.
Intuicyjna obsługa
  • Wszystkie funkcje można łatwo kontrolować za pomocą interaktywnego wyświetlacza z panelem sterowania.
  • Gotowy do użycia od razu po wyjęciu z pudełka – nawet bez wstępnej konfiguracji.
Maksymalna wydajność
  • Duża szerokość robocza (350 mm) zapewnia wysoką wydajność i teoretyczną wydajność powierzchniową na poziomie 525 m²/h.
  • Dwie szczotki boczne do czyszczenia przy samej krawędzi – bez potrzeby ręcznego poprawiania.
  • Autonomiczne planowanie ścieżki odkurzania dla maksymalnej wydajności.
Ergonomiczny i łatwy w transporcie
  • Wysuwany uchwyt transportowy zapewnia dużą mobilność i optymalną ergonomię.
  • Łatwy transport do następnego miejsca użytkowania lub przechowywania.
  • Dla większej wygody napęd można odłączyć na czas transportu.
Solidne i niezawodne nawigowanie
  • Detekcja LiDAR o dużym zasięgu – doskonała do pracy na rozległych przestrzeniach i w ciemności.
  • Niezawodne wykrywanie schodów i przeszkód.
  • Wyposażony w czujniki ultradźwiękowe, śledzenia ścian i kolizji.
Certyfikat bezpieczeństwa
  • Opracowany do zastosowań komercyjnych, spełnia wszystkie międzynarodowe normy.
  • Certyfikat bezpieczeństwa zgodny z normą IEC 63327.
Specyfikacja

Dane techniczne

Platforma bateryjna Platforma bateryjna 36 V
Napięcie (V) 36
Podciśnienie (kPa) 19,3
Wydatek powietrza (l/s) 16
Poziom ciśnienia akustycznego (dB(A)) 57
Teoretyczna wydajność powierzchniowa, tryb autonomiczny (m²/h) 525
Wydajność powierzchniowa (m²/h) 525
Czas pracy w trybie zwykłym (dwa akumulatory) (min) 140
Czas pracy w trybie ECO! (dwa akumulatory) (min) 210
Szerokość robocza / odkurzanie (mm) 350
Znamionowa moc wejściowa (W) 230
Zdolność do pokonywania wzniesień (%) 6
Pojemność zbiornika (l) 4,5
Autonomiczna prędkość (km/h) 1,5
Szerokość przejazdowa (mm) 650
Wysokość prześwitu przejazdu (mm) 320
Ilość potrzebnych akumulatorów (szt.) 2
Czas ładowania akumulatora szybką ładowarką do 80%/100% (min/h) 58 / 81
Zasilanie do ładowarki (V/Hz) 100 - 240 / 50 - 60
Waga bez akcesoriów (kg) 15,4
Waga z akcesoriami (kg) 15,4
Waga z opakowaniem (kg) 25,1
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm) 578 x 578 x 300

Zakres dostawy

  • Wersje: Akumulatory oraz ładowarka nie są dołączone do zestawu
  • Szczotka boczna: 4 szt.
  • Ilość szczotek walcowych: 1 szt.
  • Oznaczenia startu
  • Filtr EPA

Wyposażenie

  • czyszczenie autonomiczne
  • Łatwa i intuicyjna konfiguracja bez konieczności posiadania wiedzy specjalistycznej
  • wykrywanie przeszkód i kolizji
  • Czujniki o wysokiej wydajności
  • autonomiczne omijanie przeszkód
  • Urządzenie posiada certyfikat bezpieczeństwa umożliwiający użytkowanie go w obszarach publicznych
  • tworzenie raportów z czyszczenia
  • Powiadomienia wysłane na urządzenia mobilne
  • koncepcja kolorów i obsługi Kärcher
  • obsługa za pomocą aplikacji
Profesjonalny robot sprzątający KIRA CV 50
Profesjonalny robot sprzątający KIRA CV 50

Zastosowania
  • Polecany do zastosowania we wnętrzach
  • Idealny do dużych otwartych przestrzeni, takich jak korytarze, hole wejściowe lub sale konferencyjne.
  • Urządzenie może być użytkowane w przestrzeniach publicznych
  • Urządzenie może być wykorzystywane zarówno w przypadku ograniczonych, jak i otwartych przestrzeni.
