Solidna, trwała i idealna do dużych ilości zanieczyszczeń i pyłu w pomieszczeniach i na zewnątrz: zamiatarka przemysłowa KM 130/300 R I Bp Pack firmy Kärcher. Akumulator litowo-jonowy o pojemności 300 Ah zapewnia energię wystarczającą na 3 godziny różnych zadań związanych z czyszczeniem. Jeśli to nie wystarczy, akumulator można naładować do 80 procent w trakcie przerwy na lunch. Duży pojemnik na odpady i mocny silnik w połączeniu z solidną metalową ramą ochronną i prostą obsługą za pomocą dźwigni są idealnie dostosowane do trudnych warunków panujących w środowisku przemysłowym. Wysokowydajny system filtrów kieszeniowych, który znajduje się w wyposażeniu standardowym, zapobiega wzbijaniu pyłu podczas zamiatania – nawet w bardzo zapylonym otoczeniu. Aby zwiększyć wygodę użytkowania, urządzenie wyposażono w wygodne siedzisko, praktyczne schowki i diody LED wskazujące stan pracy. Odporne na przebicie koła z pełnej gumy, przednie światła LED i lampa ostrzegawcza zostały zaprojektowane w celu zapewnienia bezpieczeństwa w bezpośrednim środowisku pracy. Inne dostępne zestawy wyposażenia dodatkowo zwiększają bezpieczeństwo i sprawiają, że urządzenie staje się specjalistą w dziedzinie czyszczenia. W zestawie znajduje się akumulator litowo-jonowy i szybka ładowarka.