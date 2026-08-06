Zamiatarka z trakcją KM 130/300 R I Bp Pack Li + FC
Zamiatarka przemysłowa KM 130/300 R I Bp Pack z akumulatorem litowo-jonowym łączy w sobie solidną konstrukcję, prostą obsługę i dużą moc zamiatania zarówno w pomieszczeniach, jak i na zewnątrz.
Solidna, trwała i idealna do dużych ilości zanieczyszczeń i pyłu w pomieszczeniach i na zewnątrz: zamiatarka przemysłowa KM 130/300 R I Bp Pack firmy Kärcher. Akumulator litowo-jonowy o pojemności 300 Ah zapewnia energię wystarczającą na 3 godziny różnych zadań związanych z czyszczeniem. Jeśli to nie wystarczy, akumulator można naładować do 80 procent w trakcie przerwy na lunch. Duży pojemnik na odpady i mocny silnik w połączeniu z solidną metalową ramą ochronną i prostą obsługą za pomocą dźwigni są idealnie dostosowane do trudnych warunków panujących w środowisku przemysłowym. Wysokowydajny system filtrów kieszeniowych, który znajduje się w wyposażeniu standardowym, zapobiega wzbijaniu pyłu podczas zamiatania – nawet w bardzo zapylonym otoczeniu. Aby zwiększyć wygodę użytkowania, urządzenie wyposażono w wygodne siedzisko, praktyczne schowki i diody LED wskazujące stan pracy. Odporne na przebicie koła z pełnej gumy, przednie światła LED i lampa ostrzegawcza zostały zaprojektowane w celu zapewnienia bezpieczeństwa w bezpośrednim środowisku pracy. Inne dostępne zestawy wyposażenia dodatkowo zwiększają bezpieczeństwo i sprawiają, że urządzenie staje się specjalistą w dziedzinie czyszczenia. W zestawie znajduje się akumulator litowo-jonowy i szybka ładowarka.
Cechy i zalety
Prosta, solidna obsługa dźwigniDla wygody wszystkie ważne funkcje można obsługiwać za pomocą dźwigni. Kontrolki LED informują o stanie pracy. Wygodna obsługa za pomocą 1 pedału z przełącznikiem do jazdy do przodu i do tyłu.
Hydrauliczne opróżnianie zbiornikaZanieczyszczenia można opróżniać bezpiecznie, łatwo i bezdotykowo. Łatwy w obsłudze system opróżniania pojemnika na wysokości do 1,40 m.
W wyposażeniu akumulator litowo-jonowyDuża liczba cykli ładowania zapewnia dłuższą żywotność i trwałość akumulatora. Zmniejsza nakłady i koszty związane z konserwacją.
Opcjonalna regulacja prędkości szczotki bocznej
- Optymalny system podawania kierujący zanieczyszczenia do rolki zamiatającej.
- Skutecznie ogranicza rozprzestrzenianie się pyłu podczas zamiatania.
- Znacznie mniejszy wpływ pyłu na użytkownika.
Przyjazna dla użytkownika ergonomiczna konstrukcja
- Wygodne siedzisko można dostosować do wzrostu użytkownika.
- Umożliwia pracę bez zmęczenia, nawet przez długi czas, gdy jest to konieczne.
- Łatwy dostęp do elementów sterujących zapewnia komfortowe środowisko pracy.
Filtr kieszeniowy o dużej powierzchni
- Duża powierzchnia filtra utrzymuje niski poziom pyłu podczas zamiatania.
- Praktyczne czyszczenie filtra za pomocą silnika wibracyjnego.
Hydrauliczny napęd jezdny i hydrauliczny system zamiatania.
- Bardzo niskie koszty utrzymania, oszczędność czasu i pieniędzy.
- Konstrukcja napędu odporna na zużycie.
- Niezwykła wytrzymałość nawet w trudnych warunkach pracy.
Bardzo łatwe serwisowanie
- Łatwo dostępny system filtrów kieszeniowych.
- Technologia niewymagająca konserwacji z napędem w pełni hydraulicznym bez elektroniki.
Hydrauliczny napęd na tylne koła z oponami z pełnej gumy
- Łatwe manewrowanie nawet w ograniczonej przestrzeni.
- Odporne na przebicia opony z pełnej gumy sprawiają, że ostre przedmioty nie stanowią problemu.
Szuflowa metoda zamiatania
- Dokładnie zbiera zanieczyszczenia z czyszczonych powierzchni.
- Nie wznieca kurzu.
Specyfikacja
Dane techniczne
|Rodzaj napędu
|Zasilanie bateryjne
|Napęd trakcyjny
|Silnik prądu stałego
|Moc napędu (V/kW)
|36 / 4
|Wydajność powierzchniowa (m²/h)
|10400
|Szerokość robocza (mm)
|1000
|Szerokość robocza z 1 szczotką boczną (mm)
|1300
|Szerokość robocza z 2 szczotkami bocznymi (mm)
|1550
|Pojemność akumulatora (Ah)
|300
|Napięcie akumulatora (V)
|38,4
|Czas pracy akumulatora (h)
|3
|Zbiornik zanieczyszczeń (l)
|300
|Zdolność do pokonywania wzniesień (%)
|14
|Prędkość robocza (km/h)
|8
|Powierzchnia filtracyjna (m²)
|7,8
|Waga z akcesoriami (kg)
|1005
|Waga - urządzenie gotowe do pracy (kg)
|1005
|Waga z opakowaniem (kg)
|1005
|Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)
|2045 x 1350 x 1430
Zakres dostawy
- Filtr kieszeniowy
- Odporne na przebicia opony (opcja)
Wyposażenie
- Automatyczne oczyszczanie filtra
- Regulowana szczotka główna zamiatarki
- Wahliwie zawieszona szczotka walcowa
- Wspomaganie kierownicy
- Regulacja objętości ssania
- Szuflowa metoda zamiatania
- Jazda do przodu
- Jazda do tyłu
- System odsysania
- Hydrauliczne podnoszenie zbiornika na śmieci
- Do zastosowań zewnętrznych
- Do zastosowań wewnątrz pomieszczeń
- Wskaźnik stanu naładowania baterii
- Licznik czasu pracy
- Funkcja zamiatania (może zostać wyłączona)
- Pływająco zawieszona szczotka główna
Wideo
Zastosowania
- Fabryki produkcyjne
- Odlewnie
- Zakłady obróbki metali
- Magazyny
- Place budowy
- Huty żelaza i stali
- Zakłady obróbki skrawaniem
Akcesoria
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