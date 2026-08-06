Zamiatarka z trakcją KM 130/300 R I Bp Pack Li + FC

Zamiatarka przemysłowa KM 130/300 R I Bp Pack z akumulatorem litowo-jonowym łączy w sobie solidną konstrukcję, prostą obsługę i dużą moc zamiatania zarówno w pomieszczeniach, jak i na zewnątrz.

Solidna, trwała i idealna do dużych ilości zanieczyszczeń i pyłu w pomieszczeniach i na zewnątrz: zamiatarka przemysłowa KM 130/300 R I Bp Pack firmy Kärcher. Akumulator litowo-jonowy o pojemności 300 Ah zapewnia energię wystarczającą na 3 godziny różnych zadań związanych z czyszczeniem. Jeśli to nie wystarczy, akumulator można naładować do 80 procent w trakcie przerwy na lunch. Duży pojemnik na odpady i mocny silnik w połączeniu z solidną metalową ramą ochronną i prostą obsługą za pomocą dźwigni są idealnie dostosowane do trudnych warunków panujących w środowisku przemysłowym. Wysokowydajny system filtrów kieszeniowych, który znajduje się w wyposażeniu standardowym, zapobiega wzbijaniu pyłu podczas zamiatania – nawet w bardzo zapylonym otoczeniu. Aby zwiększyć wygodę użytkowania, urządzenie wyposażono w wygodne siedzisko, praktyczne schowki i diody LED wskazujące stan pracy. Odporne na przebicie koła z pełnej gumy, przednie światła LED i lampa ostrzegawcza zostały zaprojektowane w celu zapewnienia bezpieczeństwa w bezpośrednim środowisku pracy. Inne dostępne zestawy wyposażenia dodatkowo zwiększają bezpieczeństwo i sprawiają, że urządzenie staje się specjalistą w dziedzinie czyszczenia. W zestawie znajduje się akumulator litowo-jonowy i szybka ładowarka.

Cechy i zalety
Zamiatarka z trakcją KM 130/300 R I Bp Pack Li + FC: Prosta, solidna obsługa dźwigni
Prosta, solidna obsługa dźwigni
Dla wygody wszystkie ważne funkcje można obsługiwać za pomocą dźwigni. Kontrolki LED informują o stanie pracy. Wygodna obsługa za pomocą 1 pedału z przełącznikiem do jazdy do przodu i do tyłu.
Zamiatarka z trakcją KM 130/300 R I Bp Pack Li + FC: Hydrauliczne opróżnianie zbiornika
Hydrauliczne opróżnianie zbiornika
Zanieczyszczenia można opróżniać bezpiecznie, łatwo i bezdotykowo. Łatwy w obsłudze system opróżniania pojemnika na wysokości do 1,40 m.
Zamiatarka z trakcją KM 130/300 R I Bp Pack Li + FC: W wyposażeniu akumulator litowo-jonowy
W wyposażeniu akumulator litowo-jonowy
Duża liczba cykli ładowania zapewnia dłuższą żywotność i trwałość akumulatora. Zmniejsza nakłady i koszty związane z konserwacją.
Opcjonalna regulacja prędkości szczotki bocznej
  • Optymalny system podawania kierujący zanieczyszczenia do rolki zamiatającej.
  • Skutecznie ogranicza rozprzestrzenianie się pyłu podczas zamiatania.
  • Znacznie mniejszy wpływ pyłu na użytkownika.
Przyjazna dla użytkownika ergonomiczna konstrukcja
  • Wygodne siedzisko można dostosować do wzrostu użytkownika.
  • Umożliwia pracę bez zmęczenia, nawet przez długi czas, gdy jest to konieczne.
  • Łatwy dostęp do elementów sterujących zapewnia komfortowe środowisko pracy.
Filtr kieszeniowy o dużej powierzchni
  • Duża powierzchnia filtra utrzymuje niski poziom pyłu podczas zamiatania.
  • Praktyczne czyszczenie filtra za pomocą silnika wibracyjnego.
Hydrauliczny napęd jezdny i hydrauliczny system zamiatania.
  • Bardzo niskie koszty utrzymania, oszczędność czasu i pieniędzy.
  • Konstrukcja napędu odporna na zużycie.
  • Niezwykła wytrzymałość nawet w trudnych warunkach pracy.
Bardzo łatwe serwisowanie
  • Łatwo dostępny system filtrów kieszeniowych.
  • Technologia niewymagająca konserwacji z napędem w pełni hydraulicznym bez elektroniki.
Hydrauliczny napęd na tylne koła z oponami z pełnej gumy
  • Łatwe manewrowanie nawet w ograniczonej przestrzeni.
  • Odporne na przebicia opony z pełnej gumy sprawiają, że ostre przedmioty nie stanowią problemu.
Szuflowa metoda zamiatania
  • Dokładnie zbiera zanieczyszczenia z czyszczonych powierzchni.
  • Nie wznieca kurzu.
Specyfikacja

Dane techniczne

Rodzaj napędu Zasilanie bateryjne
Napęd trakcyjny Silnik prądu stałego
Moc napędu (V/kW) 36 / 4
Wydajność powierzchniowa (m²/h) 10400
Szerokość robocza (mm) 1000
Szerokość robocza z 1 szczotką boczną (mm) 1300
Szerokość robocza z 2 szczotkami bocznymi (mm) 1550
Pojemność akumulatora (Ah) 300
Napięcie akumulatora (V) 38,4
Czas pracy akumulatora (h) 3
Zbiornik zanieczyszczeń (l) 300
Zdolność do pokonywania wzniesień (%) 14
Prędkość robocza (km/h) 8
Powierzchnia filtracyjna (m²) 7,8
Waga z akcesoriami (kg) 1005
Waga - urządzenie gotowe do pracy (kg) 1005
Waga z opakowaniem (kg) 1005
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm) 2045 x 1350 x 1430

Zakres dostawy

  • Filtr kieszeniowy
  • Odporne na przebicia opony (opcja)

Wyposażenie

  • Automatyczne oczyszczanie filtra
  • Regulowana szczotka główna zamiatarki
  • Wahliwie zawieszona szczotka walcowa
  • Wspomaganie kierownicy
  • Regulacja objętości ssania
  • Szuflowa metoda zamiatania
  • Jazda do przodu
  • Jazda do tyłu
  • System odsysania
  • Hydrauliczne podnoszenie zbiornika na śmieci
  • Do zastosowań zewnętrznych
  • Do zastosowań wewnątrz pomieszczeń
  • Wskaźnik stanu naładowania baterii
  • Licznik czasu pracy
  • Funkcja zamiatania (może zostać wyłączona)
  • Pływająco zawieszona szczotka główna
Zamiatarka z trakcją KM 130/300 R I Bp Pack Li + FC
Zamiatarka z trakcją KM 130/300 R I Bp Pack Li + FC
Zamiatarka z trakcją KM 130/300 R I Bp Pack Li + FC
Zamiatarka z trakcją KM 130/300 R I Bp Pack Li + FC
Zamiatarka z trakcją KM 130/300 R I Bp Pack Li + FC

Wideo

Zastosowania
  • Fabryki produkcyjne
  • Odlewnie
  • Zakłady obróbki metali
  • Magazyny
  • Place budowy
  • Huty żelaza i stali
  • Zakłady obróbki skrawaniem
Akcesoria
Części zamienne

Znajdź i kup części zamienne do urządzeń Home & Garden korzystając z wyszukiwarki i udostępnionych schematów.

Części zamienne zakupione w sklepie internetowym eKärcher są wysyłane bezpośrednio z magazynów niemieckich i dostarczane kurierem GLS pod wskazany w zamówieniu adres.

Przejdź do wyszukiwarki części zamiennych klikając przycisk poniżej.