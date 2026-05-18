Solidna, trwała i idealna do dużych ilości zanieczyszczeń i pyłu: zamiatarka przemysłowa KM 130/300 R I firmy Kärcher. Nawet długotrwałe czyszczenie nie stanowi problemu dla dużego pojemnika na odpady i mocnego silnika wysokoprężnego, a solidna metalowa rama ochronna i łatwa obsługa dźwigni są idealnie dostosowane do trudnych warunków przemysłowych. Dzięki standardowym funkcjom, w tym wydajnemu systemowi filtrów kieszeniowych i unikalnej regulacji prędkości szczotki bocznej w celu wydajnego podawania zanieczyszczeń do rolki zamiatającej i ograniczenia rozpraszania pyłu do minimum, zamiatarka KM 130/300 R I gwarantuje praktycznie bezpyłowe zamiatanie, nawet w ekstremalnie zapylonych środowiskach. Przyjazna dla użytkownika konstrukcja obejmuje również wygodne siedzisko, poręczne schowki, punkt ładowania USB i wskaźniki LED pokazujące aktualny stan pracy. Odporne na przebicie koła z pełnej gumy, przednie światła LED i lampa ostrzegawcza zostały zaprojektowane w celu zapewnienia bezpieczeństwa w bezpośrednim środowisku pracy. Co więcej dostępne są akcesoria, które pozwalają dostosować urządzenie do określonych zadań czyszczenia lub dodatkowo zwiększyć jego bezpieczeństwo.