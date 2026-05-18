Zamiatarka z trakcją KM 130/300 R I D
Zamiatarka przemysłowa KM 130/300 R I łączy w sobie solidną konstrukcję z prostą obsługą i wydajnym zamiataniem – idealnie sprawdza się w przypadku silnych zanieczyszczeń i wymagających zastosowań.
Solidna, trwała i idealna do dużych ilości zanieczyszczeń i pyłu: zamiatarka przemysłowa KM 130/300 R I firmy Kärcher. Nawet długotrwałe czyszczenie nie stanowi problemu dla dużego pojemnika na odpady i mocnego silnika wysokoprężnego, a solidna metalowa rama ochronna i łatwa obsługa dźwigni są idealnie dostosowane do trudnych warunków przemysłowych. Dzięki standardowym funkcjom, w tym wydajnemu systemowi filtrów kieszeniowych i unikalnej regulacji prędkości szczotki bocznej w celu wydajnego podawania zanieczyszczeń do rolki zamiatającej i ograniczenia rozpraszania pyłu do minimum, zamiatarka KM 130/300 R I gwarantuje praktycznie bezpyłowe zamiatanie, nawet w ekstremalnie zapylonych środowiskach. Przyjazna dla użytkownika konstrukcja obejmuje również wygodne siedzisko, poręczne schowki, punkt ładowania USB i wskaźniki LED pokazujące aktualny stan pracy. Odporne na przebicie koła z pełnej gumy, przednie światła LED i lampa ostrzegawcza zostały zaprojektowane w celu zapewnienia bezpieczeństwa w bezpośrednim środowisku pracy. Co więcej dostępne są akcesoria, które pozwalają dostosować urządzenie do określonych zadań czyszczenia lub dodatkowo zwiększyć jego bezpieczeństwo.
Cechy i zalety
Prosta, solidna obsługa dźwigniDla wygody wszystkie ważne funkcje można obsługiwać za pomocą dźwigni. Kontrolki LED informują o stanie pracy. Wygodna obsługa za pomocą 1 pedału z przełącznikiem do jazdy do przodu i do tyłu.
Hydrauliczne opróżnianie zbiornikaZanieczyszczenia można opróżniać bezpiecznie, łatwo i bezdotykowo. Łatwy w obsłudze system opróżniania pojemnika na wysokości do 1,40 m.
Opcjonalna regulacja prędkości szczotki bocznejOptymalny system podawania kierujący zanieczyszczenia do rolki zamiatającej. Skutecznie ogranicza rozprzestrzenianie się pyłu podczas zamiatania. Znacznie mniejszy wpływ pyłu na użytkownika.
Przyjazna dla użytkownika ergonomiczna konstrukcja
- Wygodne siedzisko można dostosować do wzrostu użytkownika.
- Umożliwia pracę bez zmęczenia, nawet przez długi czas, gdy jest to konieczne.
- Łatwy dostęp do elementów sterujących zapewnia komfortowe środowisko pracy.
Filtr kieszeniowy o dużej powierzchni
- Duża powierzchnia filtra utrzymuje niski poziom pyłu podczas zamiatania.
- Praktyczne czyszczenie filtra za pomocą silnika wibracyjnego.
Hydrauliczny napęd jezdny i hydrauliczny system zamiatania.
- Bardzo niskie koszty utrzymania, oszczędność czasu i pieniędzy.
- Konstrukcja napędu odporna na zużycie.
- Niezwykła wytrzymałość nawet w trudnych warunkach pracy.
Bardzo łatwe serwisowanie
- Łatwo dostępny system filtrów kieszeniowych.
- Technologia niewymagająca konserwacji z napędem w pełni hydraulicznym bez elektroniki.
Hydrauliczny napęd na tylne koła z oponami z pełnej gumy
- Łatwe manewrowanie nawet w ograniczonej przestrzeni.
- Odporne na przebicia opony z pełnej gumy sprawiają, że ostre przedmioty nie stanowią problemu.
Szuflowa metoda zamiatania
- Dokładnie zbiera zanieczyszczenia z czyszczonych powierzchni.
- Nie wznieca kurzu.
Specyfikacja
Dane techniczne
|Rodzaj napędu
|Diesel
|Napęd trakcyjny
|Czterosuwowy silnik
|Producent silnika
|Yanmar
|Moc napędu (kW)
|15,8
|Wydajność powierzchniowa (m²/h)
|13000
|Szerokość robocza (mm)
|1000
|Szerokość robocza z 1 szczotką boczną (mm)
|1300
|Szerokość robocza z 2 szczotkami bocznymi (mm)
|1550
|Zbiornik zanieczyszczeń (l)
|300
|Zdolność do pokonywania wzniesień (%)
|18
|Prędkość robocza (km/h)
|10
|Powierzchnia filtracyjna (m²)
|7,8
|Ładowność dopuszczalna (kg)
|477
|Waga z akcesoriami (kg)
|970
|Waga - urządzenie gotowe do pracy (kg)
|970
|Waga z opakowaniem (kg)
|970
|Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)
|2045 x 1350 x 1430
Zakres dostawy
- Filtr kieszeniowy
- Odporne na przebicia opony (opcja)
Wyposażenie
- Automatyczne oczyszczanie filtra
- Wahliwie zawieszona szczotka walcowa
- Wspomaganie kierownicy
- Regulacja objętości ssania
- Szuflowa metoda zamiatania
- Jazda do przodu
- Jazda do tyłu
- System odsysania
- Hydrauliczne podnoszenie zbiornika na śmieci
- Do zastosowań zewnętrznych
- Licznik czasu pracy
- Funkcja zamiatania (może zostać wyłączona)
- Pływająco zawieszona szczotka główna
Wideo
Zastosowania
- Fabryki produkcyjne
- Odlewnie
- Zakłady obróbki metali
- Magazyny
- Place budowy
- Huty żelaza i stali
- Zakłady obróbki skrawaniem
Akcesoria
Części zamienne
