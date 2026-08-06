Zamiatarka z trakcją KM 150/500 R LPG
Zasilana gazem LPG, w pełni hydrauliczna trójkołowa zamiatarka przemysłowa z tylnymi kołami skrętnymi. Do trudnych zastosowań w firmach zajmujących się materiałami budowlanymi i obróbką metali lub odlewniach, a także w innych branżach narażonych na zanieczyszczenia.
Solidna, w pełni hydrauliczna i zasilana gazem LPG zamiatarka przemysłowa KM 150/500 R LPG do zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych nadaje się do ekstremalnych zastosowań, np. w firmach zajmujących się materiałami budowlanymi i obróbką metali lub odlewniach, a także we wszystkich innych branżach, w których panują zanieczyszczone warunki. Dzięki zasadzie szufelki drobne odpady i grubsze zanieczyszczenia są niezawodnie zbierane. Rolka zamiatarki automatycznie dostosowuje się do nierówności podłogi, a innowacyjny system zamiatania ogranicza zużycie do minimum. Główna rolka zamiatająca można wymienić w mgnieniu oka bez użycia narzędzi. Pojemnik na odpady zamyka się automatycznie podczas transportu. Dwa poziome płaskie filtry faliste zapewniają również czyste powietrze w warunkach dużego zapylenia. Czyszczenie filtra odbywa się za naciśnięciem przycisku za pomocą niezwykle skutecznego podwójnego skrobaka. Filtr jest łatwo dostępny i można go łatwo wymienić bez użycia narzędzi. Silnik jest również łatwo dostępny. Podstawowe funkcje można wygodnie obsługiwać za pomocą pokrętła dzięki koncepcji EASY Operation. Cyklonowy filtr wstępny oczyszcza powietrze przed dotarciem do filtra silnikai znacznie wydłuża jego okres eksploatacji.
Cechy i zalety
Wydajny system filtracji
- 7 m² powierzchni filtracyjnej.
- Efektywne oczyszczanie filtra za pomocą podwójnego grzebienia.
- Bezkurzowe zamiatanie.
Wygodne miejsce pracy operatora
- Czytelnie oznakowane najważniejsze funkcje zamiatarki.
- Dobra widoczność wyświetlacza.
- Jako wyposażenie dodatkowe dostępna kabina z ogrzewaniem lub z klimatyzacją.
Prosta obsługa, konserwacja i serwis
- Prosta technologia wykorzystująca sprawdzone komponenty: pełny hydrauliczny napęd.
- Łatwy dostep do silnika ułatwia czynności obsługowe.
- Główna szczotka walcowa i płaski filtr falisty są łatwe w wymianie, bez konieczności użycia narzędzi.
Wersja classic z silnikiem diesla
- Prosta obsługa za pomocą dźwigni.
- Duży filtr kieszeniowy o powierzchni filtracyjnej 10,5 m².
- Pełna hydraulika napędu jezdnego.
Praca na LPG
- Do użytku zarówno na terenach zewnętrznych, jak i wewnątrz zamkniętych pomieszczeń.
- Niska emisja CO₂.
- Łatwa wymiana butli z gazem LPG.
Podwójny skrobak
- Efektywne oczyszczanie filtra.
- Łatwa w obsłudze.
Szuflowa metoda zamiatania
- Dokładnie zbiera zanieczyszczenia z czyszczonych powierzchni.
- Nie wznieca kurzu.
Duży wybór dodatkowych akcesoriów
- Łatwość dopasowania do indywidualnych potrzeb.
- Możliwość wyposażenia w wiele elementów zwiększających komfort obsługi np. w klimatyzację, ogrzewanie, kabinę.
- Druga i trzecia boczna szczotka dostępna w opcji.
Hydrauliczny napęd jezdny i hydrauliczny system zamiatania.
- Niski koszt obsługi.
- Brak zużycia.
- Solidna budowa.
Filtr cyklonowy
- Duża trwałość filtra powietrza silnika.
- Wydłużone okresy międzyobsługowe.
Specyfikacja
Dane techniczne
|Rodzaj napędu
|LPG
|Napęd trakcyjny
|Czterosuwowy silnik
|Producent silnika
|Kubota
|Moc napędu (kW)
|22
|Wydajność powierzchniowa (m²/h)
|18000
|Szerokość robocza (mm)
|1200
|Szerokość robocza z 1 szczotką boczną (mm)
|1500
|Szerokość robocza z 2 szczotkami bocznymi (mm)
|1800
|Zbiornik zanieczyszczeń (l)
|500
|Zdolność do pokonywania wzniesień (%)
|18
|Prędkość robocza (km/h)
|12
|Powierzchnia filtracyjna (m²)
|7
|Waga z akcesoriami (kg)
|1317
|Waga - urządzenie gotowe do pracy (kg)
|1317
|Waga z opakowaniem (kg)
|1317
|Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)
|2540 x 1720 x 1640
Zakres dostawy
- Opony pneumatyczne
Wyposażenie
- Manualne oczyszczanie filtra
- Regulowana szczotka główna zamiatarki
- Wspomaganie kierownicy
- Regulacja objętości ssania
- Szuflowa metoda zamiatania
- Jazda do przodu
- Jazda do tyłu
- System odsysania
- Hydrauliczne podnoszenie zbiornika na śmieci
- Do zastosowań zewnętrznych
- Do zastosowań wewnątrz pomieszczeń
- Licznik czasu pracy
- Funkcja zamiatania (może zostać wyłączona)
- Automatycznie opuszczana szczotka boczna
Zastosowania
- Przemysł (odlewnie, cementownie), logistyka i magazyny, parkingi, budownictwo, lotniska, porty
Akcesoria
Części zamienne
Znajdź i kup części zamienne do urządzeń Home & Garden korzystając z wyszukiwarki i udostępnionych schematów.
Części zamienne zakupione w sklepie internetowym eKärcher są wysyłane bezpośrednio z magazynów niemieckich i dostarczane kurierem GLS pod wskazany w zamówieniu adres.
Przejdź do wyszukiwarki części zamiennych klikając przycisk poniżej.