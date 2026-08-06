Solidna, w pełni hydrauliczna i zasilana gazem LPG zamiatarka przemysłowa KM 150/500 R LPG do zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych nadaje się do ekstremalnych zastosowań, np. w firmach zajmujących się materiałami budowlanymi i obróbką metali lub odlewniach, a także we wszystkich innych branżach, w których panują zanieczyszczone warunki. Dzięki zasadzie szufelki drobne odpady i grubsze zanieczyszczenia są niezawodnie zbierane. Rolka zamiatarki automatycznie dostosowuje się do nierówności podłogi, a innowacyjny system zamiatania ogranicza zużycie do minimum. Główna rolka zamiatająca można wymienić w mgnieniu oka bez użycia narzędzi. Pojemnik na odpady zamyka się automatycznie podczas transportu. Dwa poziome płaskie filtry faliste zapewniają również czyste powietrze w warunkach dużego zapylenia. Czyszczenie filtra odbywa się za naciśnięciem przycisku za pomocą niezwykle skutecznego podwójnego skrobaka. Filtr jest łatwo dostępny i można go łatwo wymienić bez użycia narzędzi. Silnik jest również łatwo dostępny. Podstawowe funkcje można wygodnie obsługiwać za pomocą pokrętła dzięki koncepcji EASY Operation. Cyklonowy filtr wstępny oczyszcza powietrze przed dotarciem do filtra silnikai znacznie wydłuża jego okres eksploatacji.