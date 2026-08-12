Zamiatarka KM 70/15 C 2-in-1 Classic
Kompaktowa zamiatarka ręczna KM 70/15 C Classic jest zawsze gotowa do akcji, aby skutecznie zamiatać małe powierzchnie. Można jej używać w pomieszczeniach i na zewnątrz.
Kompaktowa zamiatarka prowadzona ręcznie KM 70/15 C 2 w 1 Classic umożliwia łatwe i wygodne czyszczenie wszystkich pomieszczeń i terenów zewnętrznych. Przy czyszczeniu powierzchni o powierzchni 100 metrów kwadratowych lub większej jest znacznie wydajniejsza niż miotła. Niska waga i niski opór toczenia kół ułatwiają manewrowanie i transport. Wałek zamiatający jest napędzany lewym kołem, co zapewnia niezawodny transport odpadów do pojemnika na odpady. Szczotka boczna jest przeznaczona do zamiatania krawędzi i narożników. Podczas czyszczenia otwartych przestrzeni można ją złożyć, aby zmniejszyć niepożądane pylenie. Szczotkę boczną można regulować, aby uniknąć zużycia. Dodatkowa twarda szczotka boczna ułatwia zamiatanie liści. Do wymiany szczotki nie są potrzebne żadne narzędzia. Pojemnik na odpady można łatwo wyjąć i opróżnić. Przód pojemnika na odpady jest ukształtowany w taki sposób, że w razie potrzeby można go postawić w pozycji pionowej. Składany uchwyt można regulować do wzrostu operatora i całkowicie złożyć, aby zaoszczędzić miejsce podczas przechowywania zamiatarki.
Cechy i zalety
Niska wagaDobra zwrotność Łatwy transport, nawet po schodach.
Duży zbiornik na zanieczyszczeniaŁatwe opróżnianie zbiornika na śmieci. Pojemnik na odpady jest samonośny.
Regulowana szczotka bocznaZapewnia optymalne zamiatanie krawędzi i narożników. Możliwość dostosowania nacisku szczotki bocznej w celu skutecznego czyszczenia różnych powierzchni. Możliwość złożenia do czyszczenia otwartych przestrzeni w celu ograniczenia rozprzestrzeniania się pyłu.
Regulowany uchwyt prowadzący
- Wyjątkowa ergonomia.
- Możliwość złożenia w celu oszczędzenia miejsca zajmowanego przez zamiatarkę.
Napęd głównej szczotki.
- Główna szczotka walcowa napędzana przez koła transportowe.
- Jednolity efekt zamiatania.
Szczotkę boczną można wymieniać bez użycia narzędzi
- Minimalne wymagania konserwacyjne.
- Brak przestojów maszyny związanych z pracami serwisowymi.
Specyfikacja
Dane techniczne
|Rodzaj napędu
|Ręcznie
|Wydajność powierzchniowa (m²/h)
|2800
|Szerokość robocza (mm)
|480
|Szerokość robocza z 1 szczotką boczną (mm)
|700
|Pojemność zbiornika brutto/netto (l)
|32 / 15
|Kolor
|antracyt
|Waga z akcesoriami (kg)
|13,3
|Waga z opakowaniem (kg)
|16,6
Wyposażenie
- Napęd ręczny
- Składany uchwyt prowadzący
- Szuflowa metoda zamiatania
- Do zastosowań zewnętrznych
- Do zastosowań wewnątrz pomieszczeń
Wideo
Zastosowania
- Parkingi
- Korytarze
- Hotele
- Hale produkcyjne
- Nadaje się również do zamiatania w gospodarstwach rolnych, na farmach i w oborach.
Akcesoria
Części zamienne
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