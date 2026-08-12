Kompaktowa zamiatarka prowadzona ręcznie KM 70/15 C 2 w 1 Classic umożliwia łatwe i wygodne czyszczenie wszystkich pomieszczeń i terenów zewnętrznych. Przy czyszczeniu powierzchni o powierzchni 100 metrów kwadratowych lub większej jest znacznie wydajniejsza niż miotła. Niska waga i niski opór toczenia kół ułatwiają manewrowanie i transport. Wałek zamiatający jest napędzany lewym kołem, co zapewnia niezawodny transport odpadów do pojemnika na odpady. Szczotka boczna jest przeznaczona do zamiatania krawędzi i narożników. Podczas czyszczenia otwartych przestrzeni można ją złożyć, aby zmniejszyć niepożądane pylenie. Szczotkę boczną można regulować, aby uniknąć zużycia. Dodatkowa twarda szczotka boczna ułatwia zamiatanie liści. Do wymiany szczotki nie są potrzebne żadne narzędzia. Pojemnik na odpady można łatwo wyjąć i opróżnić. Przód pojemnika na odpady jest ukształtowany w taki sposób, że w razie potrzeby można go postawić w pozycji pionowej. Składany uchwyt można regulować do wzrostu operatora i całkowicie złożyć, aby zaoszczędzić miejsce podczas przechowywania zamiatarki.