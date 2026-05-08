Kompaktowa zamiatarka ręczna KM 70/15 C Classic umożliwia łatwe i wygodne sprzątanie wszystkich pomieszczeń, a także przestrzeni zewnętrznych. Podczas sprzątania powierzchni 100 metrów kwadratowych lub większych jest ona znacznie bardziej wydajna niż miotła. Jej niewielka masa i niski opór toczenia kół ułatwiają manewrowanie i transport. Szczotka walcowa zamiatarki jest napędzana przez lewe koło, co zapewnia niezawodny transport odpadów do pojemnika na śmieci. Szczotka boczna jest przeznaczona do zamiatania krawędzi i narożników. Podczas sprzątania otwartych przestrzeni można ją złożyć, aby ograniczyć pylenie. Szczotkę boczną można regulować, aby uniknąć zużycia. Wymiana szczotki nie wymaga użycia narzędzi. Pojemnik na odpady można wyjąć i opróżnić w mgnieniu oka. Przednia część pojemnika na odpady ma taki kształt, że w razie potrzeby można go ustawić w pozycji pionowej. Składany uchwyt do pchania można dostosować do wzrostu operatora i całkowicie złożyć w celu zaoszczędzenia miejsca podczas przechowywania zamiatarki KM 70/15 C Classic.