Zamiatarka KM 70/15 C Classic

Kompaktowa ręczna zamiatarka KM 70/15 C Classic to idealne rozwiązanie do szybkiego i efektywnego czyszczenia małych powierzchni. Sprawdza się zarówno w przestrzeniach zamkniętych, jak i na zewnątrz

Kompaktowa zamiatarka ręczna KM 70/15 C Classic umożliwia łatwe i wygodne sprzątanie wszystkich pomieszczeń, a także przestrzeni zewnętrznych. Podczas sprzątania powierzchni 100 metrów kwadratowych lub większych jest ona znacznie bardziej wydajna niż miotła. Jej niewielka masa i niski opór toczenia kół ułatwiają manewrowanie i transport. Szczotka walcowa zamiatarki jest napędzana przez lewe koło, co zapewnia niezawodny transport odpadów do pojemnika na śmieci. Szczotka boczna jest przeznaczona do zamiatania krawędzi i narożników. Podczas sprzątania otwartych przestrzeni można ją złożyć, aby ograniczyć pylenie. Szczotkę boczną można regulować, aby uniknąć zużycia. Wymiana szczotki nie wymaga użycia narzędzi. Pojemnik na odpady można wyjąć i opróżnić w mgnieniu oka. Przednia część pojemnika na odpady ma taki kształt, że w razie potrzeby można go ustawić w pozycji pionowej. Składany uchwyt do pchania można dostosować do wzrostu operatora i całkowicie złożyć w celu zaoszczędzenia miejsca podczas przechowywania zamiatarki KM 70/15 C Classic.

Cechy i zalety
Niska waga
Dobra zwrotność Łatwy transport, nawet po schodach.
Duży zbiornik na zanieczyszczenia
Łatwe opróżnianie zbiornika na śmieci. Pojemnik na odpady jest samonośny.
Regulowana szczotka boczna
Zapewnia optymalne zamiatanie krawędzi i narożników. Możliwość dostosowania nacisku szczotki bocznej w celu skutecznego czyszczenia różnych powierzchni. Możliwość złożenia do czyszczenia otwartych przestrzeni w celu ograniczenia rozprzestrzeniania się pyłu.
Regulowany uchwyt prowadzący
  • Wyjątkowa ergonomia.
  • Możliwość złożenia w celu oszczędzenia miejsca zajmowanego przez zamiatarkę.
Napęd głównej szczotki.
  • Główna szczotka walcowa napędzana przez koła transportowe.
  • Jednolity efekt zamiatania.
Szczotkę boczną można wymieniać bez użycia narzędzi
  • Minimalne wymagania konserwacyjne.
  • Brak przestojów maszyny związanych z pracami serwisowymi.
Specyfikacja

Dane techniczne

Rodzaj napędu Ręcznie
Wydajność powierzchniowa (m²/h) 2800
Szerokość robocza (mm) 480
Szerokość robocza z 1 szczotką boczną (mm) 700
Kolor antracyt
Waga z akcesoriami (kg) 12,8
Waga z opakowaniem (kg) 16,1
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm) 1198 / 818 / 1003

Wyposażenie

  • Napęd ręczny
  • Składany uchwyt prowadzący
  • Szuflowa metoda zamiatania
  • Do zastosowań zewnętrznych
  • Do zastosowań wewnątrz pomieszczeń

Zastosowania
  • Parkingi
  • Korytarze
  • Hotele
  • Hale produkcyjne
  • Nadaje się również do zamiatania w gospodarstwach rolnych, na farmach i w oborach.
Akcesoria
Części zamienne

