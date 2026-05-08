Zamiatarka KM 70/15 C Classic
Kompaktowa ręczna zamiatarka KM 70/15 C Classic to idealne rozwiązanie do szybkiego i efektywnego czyszczenia małych powierzchni. Sprawdza się zarówno w przestrzeniach zamkniętych, jak i na zewnątrz
Kompaktowa zamiatarka ręczna KM 70/15 C Classic umożliwia łatwe i wygodne sprzątanie wszystkich pomieszczeń, a także przestrzeni zewnętrznych. Podczas sprzątania powierzchni 100 metrów kwadratowych lub większych jest ona znacznie bardziej wydajna niż miotła. Jej niewielka masa i niski opór toczenia kół ułatwiają manewrowanie i transport. Szczotka walcowa zamiatarki jest napędzana przez lewe koło, co zapewnia niezawodny transport odpadów do pojemnika na śmieci. Szczotka boczna jest przeznaczona do zamiatania krawędzi i narożników. Podczas sprzątania otwartych przestrzeni można ją złożyć, aby ograniczyć pylenie. Szczotkę boczną można regulować, aby uniknąć zużycia. Wymiana szczotki nie wymaga użycia narzędzi. Pojemnik na odpady można wyjąć i opróżnić w mgnieniu oka. Przednia część pojemnika na odpady ma taki kształt, że w razie potrzeby można go ustawić w pozycji pionowej. Składany uchwyt do pchania można dostosować do wzrostu operatora i całkowicie złożyć w celu zaoszczędzenia miejsca podczas przechowywania zamiatarki KM 70/15 C Classic.
Cechy i zalety
Niska wagaDobra zwrotność Łatwy transport, nawet po schodach.
Duży zbiornik na zanieczyszczeniaŁatwe opróżnianie zbiornika na śmieci. Pojemnik na odpady jest samonośny.
Regulowana szczotka bocznaZapewnia optymalne zamiatanie krawędzi i narożników. Możliwość dostosowania nacisku szczotki bocznej w celu skutecznego czyszczenia różnych powierzchni. Możliwość złożenia do czyszczenia otwartych przestrzeni w celu ograniczenia rozprzestrzeniania się pyłu.
Regulowany uchwyt prowadzący
- Wyjątkowa ergonomia.
- Możliwość złożenia w celu oszczędzenia miejsca zajmowanego przez zamiatarkę.
Napęd głównej szczotki.
- Główna szczotka walcowa napędzana przez koła transportowe.
- Jednolity efekt zamiatania.
Szczotkę boczną można wymieniać bez użycia narzędzi
- Minimalne wymagania konserwacyjne.
- Brak przestojów maszyny związanych z pracami serwisowymi.
Specyfikacja
Dane techniczne
|Rodzaj napędu
|Ręcznie
|Wydajność powierzchniowa (m²/h)
|2800
|Szerokość robocza (mm)
|480
|Szerokość robocza z 1 szczotką boczną (mm)
|700
|Kolor
|antracyt
|Waga z akcesoriami (kg)
|12,8
|Waga z opakowaniem (kg)
|16,1
|Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)
|1198 / 818 / 1003
Wyposażenie
- Napęd ręczny
- Składany uchwyt prowadzący
- Szuflowa metoda zamiatania
- Do zastosowań zewnętrznych
- Do zastosowań wewnątrz pomieszczeń
Zastosowania
- Parkingi
- Korytarze
- Hotele
- Hale produkcyjne
- Nadaje się również do zamiatania w gospodarstwach rolnych, na farmach i w oborach.
