Dzięki filtrowi, szczotce głównej i szczotce bocznej zamiatarka ręczna KM 70/20 C umożliwia lekkie i praktycznie bezpyłowe czyszczenie powierzchni – zarówno w pomieszczeniach, jak i na zewnątrz. Wydajność powierzchniowa jest 7 razy wyższa niż w przypadku miotły. szczotkę zamiatającą można regulować w 6 stopniach, a w połączeniu z bezstopniowo regulowanymi szczotkami bocznymi zapewnia optymalny efekt czyszczenia na różnych posadzkach. Uchwyt do pchania o regulowanej wysokości i system Home Base do przenoszenia dodatkowego wyposażenia, takiego jak wiadra i chwytaki do śmieci, zapewniają ergonomiczną obsługę. Po zakończeniu pracy zamiatarkę KM 70/20 C można przechowywać w pozycji parkingowej, co pozwala na zaoszczędzenie miejsca.