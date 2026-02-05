Zamiatarka KM 70/20 C

Przeznaczona do czyszczenia posadzek w budynkach i na terenach zewnętrznych. Zamiatarka ręczna KM 70/20 to lekka i kompaktowa zamiatarka prowadzona ręcznie.

Dzięki filtrowi, szczotce głównej i szczotce bocznej zamiatarka ręczna KM 70/20 C umożliwia lekkie i praktycznie bezpyłowe czyszczenie powierzchni – zarówno w pomieszczeniach, jak i na zewnątrz. Wydajność powierzchniowa jest 7 razy wyższa niż w przypadku miotły. szczotkę zamiatającą można regulować w 6 stopniach, a w połączeniu z bezstopniowo regulowanymi szczotkami bocznymi zapewnia optymalny efekt czyszczenia na różnych posadzkach. Uchwyt do pchania o regulowanej wysokości i system Home Base do przenoszenia dodatkowego wyposażenia, takiego jak wiadra i chwytaki do śmieci, zapewniają ergonomiczną obsługę. Po zakończeniu pracy zamiatarkę KM 70/20 C można przechowywać w pozycji parkingowej, co pozwala na zaoszczędzenie miejsca.

Cechy i zalety
Zamiatarka KM 70/20 C: Bezstopniowa regulacja szczotki walcowej i szczotek bocznych
Regulacja siły nacisku zapewnia optymalne rezultaty zamiatania. Regulacja siły nacisku zmniejsza zużycie rolki zamiatającej. W celu ochrony włosia rolka zamiatająca i szczotka boczna mogą być całkowicie odciążone (np. podczas transportu na miejsce pracy)
Zamiatarka KM 70/20 C: Filtr przeciwpyłowy
Filtr oczyszcza powietrze wylotowe z pyłu i zapobiega unoszeniu się go podczas zamiatania. System filtracyjny jest łatwo dostępny, dzięki czemu filtr można szybko wymienić.
Zamiatarka KM 70/20 C: Opcjonalny zestaw Home-Base
Wygodne przechowywanie dodatkowego sprzętu, takiego jak wiadra i chwytaki na śmieci. Akcesoria można trzymać na uchwycie.
Duży zbiornik na zanieczyszczenia
  • Łatwe opróżnianie zbiornika na śmieci.
Regulowany uchwyt prowadzący
  • Idealna ergonomia pracy dzięki 3 różnym pozycjom uchwytu prowadzącego.
  • Możliwość złożenia w celu oszczędzenia miejsca zajmowanego przez zamiatarkę.
Specyfikacja

Dane techniczne

Rodzaj napędu Ręcznie
Wydajność powierzchniowa (m²/h) 2800
Szerokość robocza (mm) 480
Szerokość robocza z 1 szczotką boczną (mm) 700
Pojemność zbiornika brutto/netto (l) 45 / 20
Kolor antracyt
Waga z akcesoriami (kg) 21
Waga z opakowaniem (kg) 26,4

Zakres dostawy

  • Filtr pyłu

Wyposażenie

  • Napęd ręczny
  • Regulowana szczotka główna zamiatarki
  • Składany uchwyt prowadzący
  • Szuflowa metoda zamiatania
  • Do zastosowań zewnętrznych
  • Do zastosowań wewnątrz pomieszczeń
Zamiatarka KM 70/20 C

Wideo

Zastosowania
  • Do czyszczenia hal produkcyjnych, magazynów i hal logistycznych, a także obszarów przeładunkowych
  • Do czyszczenia parkingów i stacji benzynowych
  • Do czyszczenia takich obszarów jak boiska szkolne oraz środowisko miejskie
  • Równie świetnie nadają się do mniejszych warsztatów oraz do zastosowań w rolnictwie
Akcesoria
Części zamienne

Znajdź i kup części zamienne do urządzeń Home & Garden korzystając z wyszukiwarki i udostępnionych schematów.

Części zamienne zakupione w sklepie internetowym eKärcher są wysyłane bezpośrednio z magazynów niemieckich i dostarczane kurierem GLS pod wskazany w zamówieniu adres.

Przejdź do wyszukiwarki części zamiennych klikając przycisk poniżej.