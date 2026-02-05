Zamiatarka KM 70/20 C
Przeznaczona do czyszczenia posadzek w budynkach i na terenach zewnętrznych. Zamiatarka ręczna KM 70/20 to lekka i kompaktowa zamiatarka prowadzona ręcznie.
Dzięki filtrowi, szczotce głównej i szczotce bocznej zamiatarka ręczna KM 70/20 C umożliwia lekkie i praktycznie bezpyłowe czyszczenie powierzchni – zarówno w pomieszczeniach, jak i na zewnątrz. Wydajność powierzchniowa jest 7 razy wyższa niż w przypadku miotły. szczotkę zamiatającą można regulować w 6 stopniach, a w połączeniu z bezstopniowo regulowanymi szczotkami bocznymi zapewnia optymalny efekt czyszczenia na różnych posadzkach. Uchwyt do pchania o regulowanej wysokości i system Home Base do przenoszenia dodatkowego wyposażenia, takiego jak wiadra i chwytaki do śmieci, zapewniają ergonomiczną obsługę. Po zakończeniu pracy zamiatarkę KM 70/20 C można przechowywać w pozycji parkingowej, co pozwala na zaoszczędzenie miejsca.
Cechy i zalety
Bezstopniowa regulacja szczotki walcowej i szczotek bocznychRegulacja siły nacisku zapewnia optymalne rezultaty zamiatania. Regulacja siły nacisku zmniejsza zużycie rolki zamiatającej. W celu ochrony włosia rolka zamiatająca i szczotka boczna mogą być całkowicie odciążone (np. podczas transportu na miejsce pracy)
Filtr przeciwpyłowyFiltr oczyszcza powietrze wylotowe z pyłu i zapobiega unoszeniu się go podczas zamiatania. System filtracyjny jest łatwo dostępny, dzięki czemu filtr można szybko wymienić.
Opcjonalny zestaw Home-BaseWygodne przechowywanie dodatkowego sprzętu, takiego jak wiadra i chwytaki na śmieci. Akcesoria można trzymać na uchwycie.
Duży zbiornik na zanieczyszczenia
- Łatwe opróżnianie zbiornika na śmieci.
Regulowany uchwyt prowadzący
- Idealna ergonomia pracy dzięki 3 różnym pozycjom uchwytu prowadzącego.
- Możliwość złożenia w celu oszczędzenia miejsca zajmowanego przez zamiatarkę.
Specyfikacja
Dane techniczne
|Rodzaj napędu
|Ręcznie
|Wydajność powierzchniowa (m²/h)
|2800
|Szerokość robocza (mm)
|480
|Szerokość robocza z 1 szczotką boczną (mm)
|700
|Pojemność zbiornika brutto/netto (l)
|45 / 20
|Kolor
|antracyt
|Waga z akcesoriami (kg)
|21
|Waga z opakowaniem (kg)
|26,4
Zakres dostawy
- Filtr pyłu
Wyposażenie
- Napęd ręczny
- Regulowana szczotka główna zamiatarki
- Składany uchwyt prowadzący
- Szuflowa metoda zamiatania
- Do zastosowań zewnętrznych
- Do zastosowań wewnątrz pomieszczeń
Wideo
Zastosowania
- Do czyszczenia hal produkcyjnych, magazynów i hal logistycznych, a także obszarów przeładunkowych
- Do czyszczenia parkingów i stacji benzynowych
- Do czyszczenia takich obszarów jak boiska szkolne oraz środowisko miejskie
- Równie świetnie nadają się do mniejszych warsztatów oraz do zastosowań w rolnictwie
Akcesoria
Części zamienne
Znajdź i kup części zamienne do urządzeń Home & Garden korzystając z wyszukiwarki i udostępnionych schematów.
Części zamienne zakupione w sklepie internetowym eKärcher są wysyłane bezpośrednio z magazynów niemieckich i dostarczane kurierem GLS pod wskazany w zamówieniu adres.
Przejdź do wyszukiwarki części zamiennych klikając przycisk poniżej.