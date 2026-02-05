Zamiatarka ręczna KM 70/20 C 2SB czyści za pomocą 2 szczotek bocznych i szczotki głównej. Wydajność powierzchniowa KM 70/20 C 2SB jest 9 razy wyższa niż w przypadku miotły. Szczotkę główną można regulować w 6 stopniach, co w połączeniu z bezstopniowo regulowanymi szczotkami bocznymi zapewnia optymalny efekt czyszczenia na różnych posadzkach. Zastosowany filtr sprawia, że zamiatanie jest praktycznie bezpyłowe. Uchwyt do pchania o regulowanej wysokości i system Home Base do przenoszenia dodatkowego wyposażenia, takiego jak wiadra i chwytaki do śmieci, zapewniają ergonomiczną obsługę. Po zakończeniu pracy zamiatarkę KM 70/20 C 2SB można przechowywać w pozycji parkingowej, co pozwala na zaoszczędzenie miejsca.