Zamiatarka KM 70/20 C 2SB Go!Further

KM 70/20 C 2SB Go!Further to limitowana edycja czarnej zamiatarki ręcznej do użytku wewnątrz i na zewnątrz, wykonanej w ponad 30% z tworzywa sztucznego pochodzącego z recyklingu¹⁾ i wyposażonej w wyjątkowe akcesorium – chwytak do śmieci.

Czarna zamiatarka ręczna KM 70/20 C Go!Further z limitowanej edycji, wykonana w ponad 30 procentach z tworzywa sztucznego pochodzącego z recyklingu¹⁾ i wyposażona w wyjątkowe akcesoria, skutecznie czyści powierzchnie wewnątrz i na zewnątrz budynków dzięki dwóm szczotkom bocznym i rolce zamiatającej. W połączeniu z napędem ręcznym czyszczenie staje się proste i wydajne: wydajność powierzchniowa modelu KM 70/20 C 2SB Go!Further jest 9 razy większa niż w przypadku tradycyjnej miotły. Rolkę zamiatającą można regulować w sześciu stopniach, a w połączeniu z bezstopniowo regulowanymi szczotkami bocznymi zapewnia optymalny efekt czyszczenia na różnych posadzkach. Zintegrowany filtr sprawia, że zamiatanie jest praktycznie bezpyłowe. Uchwyt o regulowanej wysokości zapewnia ergonomiczną pracę. System Home Base pozwala na wygodne przenoszenie dodatkowych akcesoriów, takich jak wiadro lub pojemnik na śmieci. Oznacza to, że oprócz kurzu i zanieczyszczeń, odpady mogą być również zbierane i usuwane w ramach jednej operacji. Po zakończeniu pracy zamiatarkę KM 70/20 C 2SB Go!Further można przechowywać w pozycji parkingowej, co pozwala na zaoszczędzenie miejsca. W zakresie dostawy znajduje się chwytak do śmieci.

Cechy i zalety
Zamiatarka KM 70/20 C 2SB Go!Further: Bezstopniowa regulacja szczotki walcowej i szczotek bocznych
Bezstopniowa regulacja szczotki walcowej i szczotek bocznych
Regulacja siły nacisku zapewnia optymalne rezultaty zamiatania. Regulacja siły nacisku zmniejsza zużycie rolki zamiatającej. W celu ochrony włosia rolka zamiatająca i szczotka boczna mogą być całkowicie odciążone (np. podczas transportu na miejsce pracy)
Zamiatarka KM 70/20 C 2SB Go!Further: Filtr przeciwpyłowy
Filtr przeciwpyłowy
Filtr pyłu skutecznie oczyszcza powietrze wylotowe i zapobiega unoszeniu się go podczas zamiatania. System filtracyjny jest łatwo dostępny, dzięki czemu filtr można szybko wymienić.
Zamiatarka KM 70/20 C 2SB Go!Further: Zrównoważony rozwój
Zrównoważony rozwój
Nie wymaga dodatkowej energii: napęd ręczny umożliwia korzystanie z urządzenia w dowolnym miejscu i czasie.
Opcjonalny zestaw Home-Base
  • Wygodne przechowywanie dodatkowego sprzętu, takiego jak wiadra i chwytaki na śmieci.
  • Akcesoria można trzymać na uchwycie.
Specyfikacja

Dane techniczne

Rodzaj napędu Ręcznie
Wydajność powierzchniowa (m²/h) 3920
Szerokość robocza (mm) 480
Szerokość robocza z 1 szczotką boczną (mm) 700
Szerokość robocza z 2 szczotkami bocznymi (mm) 980
Pojemność zbiornika brutto/netto (l) 45 / 20
Kolor czarny
Waga z akcesoriami (kg) 23,9
Waga - urządzenie gotowe do pracy (kg) 22
Waga z opakowaniem (kg) 27,2
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm) 989 / 800 / 416

¹⁾ Tylko urządzenie, wszystkie części z tworzywa sztucznego z wyjątkiem akcesoriów.

Zakres dostawy

  • Filtr pyłu
  • Chwytak do śmieci

Wyposażenie

  • Napęd ręczny
  • Regulowana szczotka główna zamiatarki
  • Składany uchwyt prowadzący
  • Szuflowa metoda zamiatania
  • Do zastosowań zewnętrznych
  • Do zastosowań wewnątrz pomieszczeń
Zastosowania
  • Do czyszczenia hal produkcyjnych, magazynów i hal logistycznych, a także obszarów przeładunkowych
  • Do czyszczenia parkingów i stacji benzynowych
  • Do czyszczenia takich obszarów jak boiska szkolne oraz środowisko miejskie
  • Równie świetnie nadają się do mniejszych warsztatów oraz do zastosowań w rolnictwie
Akcesoria
Części zamienne

Znajdź i kup części zamienne do urządzeń Home & Garden korzystając z wyszukiwarki i udostępnionych schematów.

Części zamienne zakupione w sklepie internetowym eKärcher są wysyłane bezpośrednio z magazynów niemieckich i dostarczane kurierem GLS pod wskazany w zamówieniu adres.

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