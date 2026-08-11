Zamiatarka KM 70/20 C 2SB Go!Further
KM 70/20 C 2SB Go!Further to limitowana edycja czarnej zamiatarki ręcznej do użytku wewnątrz i na zewnątrz, wykonanej w ponad 30% z tworzywa sztucznego pochodzącego z recyklingu¹⁾ i wyposażonej w wyjątkowe akcesorium – chwytak do śmieci.
Czarna zamiatarka ręczna KM 70/20 C Go!Further z limitowanej edycji, wykonana w ponad 30 procentach z tworzywa sztucznego pochodzącego z recyklingu¹⁾ i wyposażona w wyjątkowe akcesoria, skutecznie czyści powierzchnie wewnątrz i na zewnątrz budynków dzięki dwóm szczotkom bocznym i rolce zamiatającej. W połączeniu z napędem ręcznym czyszczenie staje się proste i wydajne: wydajność powierzchniowa modelu KM 70/20 C 2SB Go!Further jest 9 razy większa niż w przypadku tradycyjnej miotły. Rolkę zamiatającą można regulować w sześciu stopniach, a w połączeniu z bezstopniowo regulowanymi szczotkami bocznymi zapewnia optymalny efekt czyszczenia na różnych posadzkach. Zintegrowany filtr sprawia, że zamiatanie jest praktycznie bezpyłowe. Uchwyt o regulowanej wysokości zapewnia ergonomiczną pracę. System Home Base pozwala na wygodne przenoszenie dodatkowych akcesoriów, takich jak wiadro lub pojemnik na śmieci. Oznacza to, że oprócz kurzu i zanieczyszczeń, odpady mogą być również zbierane i usuwane w ramach jednej operacji. Po zakończeniu pracy zamiatarkę KM 70/20 C 2SB Go!Further można przechowywać w pozycji parkingowej, co pozwala na zaoszczędzenie miejsca. W zakresie dostawy znajduje się chwytak do śmieci.
Cechy i zalety
Bezstopniowa regulacja szczotki walcowej i szczotek bocznychRegulacja siły nacisku zapewnia optymalne rezultaty zamiatania. Regulacja siły nacisku zmniejsza zużycie rolki zamiatającej. W celu ochrony włosia rolka zamiatająca i szczotka boczna mogą być całkowicie odciążone (np. podczas transportu na miejsce pracy)
Filtr przeciwpyłowyFiltr pyłu skutecznie oczyszcza powietrze wylotowe i zapobiega unoszeniu się go podczas zamiatania. System filtracyjny jest łatwo dostępny, dzięki czemu filtr można szybko wymienić.
Zrównoważony rozwójNie wymaga dodatkowej energii: napęd ręczny umożliwia korzystanie z urządzenia w dowolnym miejscu i czasie.
Opcjonalny zestaw Home-Base
- Wygodne przechowywanie dodatkowego sprzętu, takiego jak wiadra i chwytaki na śmieci.
- Akcesoria można trzymać na uchwycie.
Specyfikacja
Dane techniczne
|Rodzaj napędu
|Ręcznie
|Wydajność powierzchniowa (m²/h)
|3920
|Szerokość robocza (mm)
|480
|Szerokość robocza z 1 szczotką boczną (mm)
|700
|Szerokość robocza z 2 szczotkami bocznymi (mm)
|980
|Pojemność zbiornika brutto/netto (l)
|45 / 20
|Kolor
|czarny
|Waga z akcesoriami (kg)
|23,9
|Waga - urządzenie gotowe do pracy (kg)
|22
|Waga z opakowaniem (kg)
|27,2
|Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)
|989 / 800 / 416
¹⁾ Tylko urządzenie, wszystkie części z tworzywa sztucznego z wyjątkiem akcesoriów.
Zakres dostawy
- Filtr pyłu
- Chwytak do śmieci
Wyposażenie
- Napęd ręczny
- Regulowana szczotka główna zamiatarki
- Składany uchwyt prowadzący
- Szuflowa metoda zamiatania
- Do zastosowań zewnętrznych
- Do zastosowań wewnątrz pomieszczeń
Zastosowania
- Do czyszczenia hal produkcyjnych, magazynów i hal logistycznych, a także obszarów przeładunkowych
- Do czyszczenia parkingów i stacji benzynowych
- Do czyszczenia takich obszarów jak boiska szkolne oraz środowisko miejskie
- Równie świetnie nadają się do mniejszych warsztatów oraz do zastosowań w rolnictwie
Akcesoria
Części zamienne
Znajdź i kup części zamienne do urządzeń Home & Garden korzystając z wyszukiwarki i udostępnionych schematów.
Części zamienne zakupione w sklepie internetowym eKärcher są wysyłane bezpośrednio z magazynów niemieckich i dostarczane kurierem GLS pod wskazany w zamówieniu adres.
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