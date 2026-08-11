Czarna zamiatarka ręczna KM 70/20 C Go!Further z limitowanej edycji, wykonana w ponad 30 procentach z tworzywa sztucznego pochodzącego z recyklingu¹⁾ i wyposażona w wyjątkowe akcesoria, skutecznie czyści powierzchnie wewnątrz i na zewnątrz budynków dzięki dwóm szczotkom bocznym i rolce zamiatającej. W połączeniu z napędem ręcznym czyszczenie staje się proste i wydajne: wydajność powierzchniowa modelu KM 70/20 C 2SB Go!Further jest 9 razy większa niż w przypadku tradycyjnej miotły. Rolkę zamiatającą można regulować w sześciu stopniach, a w połączeniu z bezstopniowo regulowanymi szczotkami bocznymi zapewnia optymalny efekt czyszczenia na różnych posadzkach. Zintegrowany filtr sprawia, że zamiatanie jest praktycznie bezpyłowe. Uchwyt o regulowanej wysokości zapewnia ergonomiczną pracę. System Home Base pozwala na wygodne przenoszenie dodatkowych akcesoriów, takich jak wiadro lub pojemnik na śmieci. Oznacza to, że oprócz kurzu i zanieczyszczeń, odpady mogą być również zbierane i usuwane w ramach jednej operacji. Po zakończeniu pracy zamiatarkę KM 70/20 C 2SB Go!Further można przechowywać w pozycji parkingowej, co pozwala na zaoszczędzenie miejsca. W zakresie dostawy znajduje się chwytak do śmieci.