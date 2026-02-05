Zamiatarka z trakcją KM 75/40 W Bp

Wyjątkowo zwrotna zamiatarka z trakcją jezdną i odsysaniem pyłu przeznaczona do utrzymania w czystości małych i średnich powierzchni. Zasilana bateryjnie.

Zamiatarkę zasilaną bateryjnie mozna stosować zarówno na terenach zewnętrznych, jak i wewnątrz zamkniętych pomieszczeń. Bezpyłowe zamiatanie i łatwe prowadzenie gwarantują wysoki komfort obsługi. Przy zastosowaniu opcjonalnego zestawu do czyszczenia wykładzin dywanowych, składającego się z antystatycznej szczotki, specjalnego filtra i potrójnej rolki, KM 75/40 W Bp staje się jeszcze bardziej wszechstronna. Teleskopowy uchwyt ułatwia wyjmowanie i opróżnianie 40-litrowego zbiornika. Podczas pracy uchwyt jest schowany, tak by nie przeszkadzał w wygodnej obsłudze zamiatarki. Dzięki systemowi clip wymiana filtra i walcowej szczotki głównej odbywa się bez stosowania jakichkolwiek narzędzi i w bardzo krótkim czasie. Powierzchnia filtra 1,8 m² pozwala na długotrwałą pracę, poliester gwarantuje długą żywotność, a efektywne, mechaniczne oczyszczanie zapewnia bezpyłowe zamiatanie.

Cechy i zalety
Zamiatarka z trakcją KM 75/40 W Bp: Zbiornik na zanieczyszczenia z teleskopowym uchwytem
Zbiornik na zanieczyszczenia z teleskopowym uchwytem
Wygodny uchwyt umożliwia łatwe wyjęcie i opróżnienie zbiornika na zanieczyszczenia. Szybkie opróżnianie zbiornika.
Zamiatarka z trakcją KM 75/40 W Bp: Bardzo sprawny system filtracji z mechanicznym oczyszczaniem
Bardzo sprawny system filtracji z mechanicznym oczyszczaniem
1,8 m² powierzchni filtracyjnej pozwala na długotrwałą pracę bez przerw na czyszczenie filtra. Trwałe dzięki poliestrowemu materiałowi, który można prać. Mechaniczne oczyszczanie filtra.
Zamiatarka z trakcją KM 75/40 W Bp: Koncepcja obsługi EASY Operation
Koncepcja obsługi EASY Operation
Prosta i wygodna obsługa dzięki logicznemu rozmieszczeniu wszystkich elementów sterujących. Standardowe symbole we wszystkich zamiatarkach Kärcher.
Bardzo łatwy w obsłudze
  • Do wymiany filtra i szczotki walcowej nie są potrzebne żadne narzędzia, co umożliwia konserwację niezależnie od lokalizacji.
Specyfikacja

Dane techniczne

Rodzaj napędu Elektryczny
Napęd Silnik prądu stałego
Moc napędu (V/W) 24 / 400
Wydajność powierzchniowa (m²/h) 3375
Szerokość robocza (mm) 550
Szerokość robocza z 1 szczotką boczną (mm) 750
Zbiornik zanieczyszczeń (l) 40
Zdolność do pokonywania wzniesień (%) 12
Prędkość robocza (km/h) 4,5
Powierzchnia filtracyjna (m²) 1,8
Czas pracy akumulatora (h) maks. 2,5
Waga z akcesoriami (kg) 78
Waga - urządzenie gotowe do pracy (kg) 125
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm) 1430 x 780 x 1180

Zakres dostawy

  • Płaski filtr falisty: Wykonany z poliestru

Wyposażenie

  • Manualne oczyszczanie filtra
  • Jazda do przodu
  • Regulowana szczotka główna zamiatarki
  • Mobilny pojemnik na odpady
  • Klapa dużych śmieci
  • Składany uchwyt prowadzący
  • Przerzutowa metoda zamiatania
  • System odsysania
  • Wskaźnik stanu naładowania baterii
  • Regulacja objętości ssania
  • Szczotka boczna, opuszczana/regulowana
Zamiatarka z trakcją KM 75/40 W Bp

Wideo

Zastosowania
  • Do czyszczenia hal produkcyjnych, magazynów i hal logistycznych, a także obszarów przeładunkowych
  • Do czyszczenia parkingów i stacji benzynowych
  • Do czyszczenia takich obszarów jak boiska szkolne oraz środowisko miejskie
  • Równie świetnie nadają się do mniejszych warsztatów oraz do zastosowań w rolnictwie
Akcesoria
Części zamienne

Znajdź i kup części zamienne do urządzeń Home & Garden korzystając z wyszukiwarki i udostępnionych schematów.

Części zamienne zakupione w sklepie internetowym eKärcher są wysyłane bezpośrednio z magazynów niemieckich i dostarczane kurierem GLS pod wskazany w zamówieniu adres.

Przejdź do wyszukiwarki części zamiennych klikając przycisk poniżej.