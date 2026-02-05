Zamiatarka z trakcją KM 75/40 W Bp
Wyjątkowo zwrotna zamiatarka z trakcją jezdną i odsysaniem pyłu przeznaczona do utrzymania w czystości małych i średnich powierzchni. Zasilana bateryjnie.
Zamiatarkę zasilaną bateryjnie mozna stosować zarówno na terenach zewnętrznych, jak i wewnątrz zamkniętych pomieszczeń. Bezpyłowe zamiatanie i łatwe prowadzenie gwarantują wysoki komfort obsługi. Przy zastosowaniu opcjonalnego zestawu do czyszczenia wykładzin dywanowych, składającego się z antystatycznej szczotki, specjalnego filtra i potrójnej rolki, KM 75/40 W Bp staje się jeszcze bardziej wszechstronna. Teleskopowy uchwyt ułatwia wyjmowanie i opróżnianie 40-litrowego zbiornika. Podczas pracy uchwyt jest schowany, tak by nie przeszkadzał w wygodnej obsłudze zamiatarki. Dzięki systemowi clip wymiana filtra i walcowej szczotki głównej odbywa się bez stosowania jakichkolwiek narzędzi i w bardzo krótkim czasie. Powierzchnia filtra 1,8 m² pozwala na długotrwałą pracę, poliester gwarantuje długą żywotność, a efektywne, mechaniczne oczyszczanie zapewnia bezpyłowe zamiatanie.
Cechy i zalety
Zbiornik na zanieczyszczenia z teleskopowym uchwytemWygodny uchwyt umożliwia łatwe wyjęcie i opróżnienie zbiornika na zanieczyszczenia. Szybkie opróżnianie zbiornika.
Bardzo sprawny system filtracji z mechanicznym oczyszczaniem1,8 m² powierzchni filtracyjnej pozwala na długotrwałą pracę bez przerw na czyszczenie filtra. Trwałe dzięki poliestrowemu materiałowi, który można prać. Mechaniczne oczyszczanie filtra.
Koncepcja obsługi EASY OperationProsta i wygodna obsługa dzięki logicznemu rozmieszczeniu wszystkich elementów sterujących. Standardowe symbole we wszystkich zamiatarkach Kärcher.
Bardzo łatwy w obsłudze
- Do wymiany filtra i szczotki walcowej nie są potrzebne żadne narzędzia, co umożliwia konserwację niezależnie od lokalizacji.
Specyfikacja
Dane techniczne
|Rodzaj napędu
|Elektryczny
|Napęd
|Silnik prądu stałego
|Moc napędu (V/W)
|24 / 400
|Wydajność powierzchniowa (m²/h)
|3375
|Szerokość robocza (mm)
|550
|Szerokość robocza z 1 szczotką boczną (mm)
|750
|Zbiornik zanieczyszczeń (l)
|40
|Zdolność do pokonywania wzniesień (%)
|12
|Prędkość robocza (km/h)
|4,5
|Powierzchnia filtracyjna (m²)
|1,8
|Czas pracy akumulatora (h)
|maks. 2,5
|Waga z akcesoriami (kg)
|78
|Waga - urządzenie gotowe do pracy (kg)
|125
|Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)
|1430 x 780 x 1180
Zakres dostawy
- Płaski filtr falisty: Wykonany z poliestru
Wyposażenie
- Manualne oczyszczanie filtra
- Jazda do przodu
- Regulowana szczotka główna zamiatarki
- Mobilny pojemnik na odpady
- Klapa dużych śmieci
- Składany uchwyt prowadzący
- Przerzutowa metoda zamiatania
- System odsysania
- Wskaźnik stanu naładowania baterii
- Regulacja objętości ssania
- Szczotka boczna, opuszczana/regulowana
Wideo
Zastosowania
- Do czyszczenia hal produkcyjnych, magazynów i hal logistycznych, a także obszarów przeładunkowych
- Do czyszczenia parkingów i stacji benzynowych
- Do czyszczenia takich obszarów jak boiska szkolne oraz środowisko miejskie
- Równie świetnie nadają się do mniejszych warsztatów oraz do zastosowań w rolnictwie
Akcesoria
Części zamienne
Znajdź i kup części zamienne do urządzeń Home & Garden korzystając z wyszukiwarki i udostępnionych schematów.
Części zamienne zakupione w sklepie internetowym eKärcher są wysyłane bezpośrednio z magazynów niemieckich i dostarczane kurierem GLS pod wskazany w zamówieniu adres.
Przejdź do wyszukiwarki części zamiennych klikając przycisk poniżej.