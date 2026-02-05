Zamiatarkę zasilaną bateryjnie mozna stosować zarówno na terenach zewnętrznych, jak i wewnątrz zamkniętych pomieszczeń. Bezpyłowe zamiatanie i łatwe prowadzenie gwarantują wysoki komfort obsługi. Przy zastosowaniu opcjonalnego zestawu do czyszczenia wykładzin dywanowych, składającego się z antystatycznej szczotki, specjalnego filtra i potrójnej rolki, KM 75/40 W Bp staje się jeszcze bardziej wszechstronna. Teleskopowy uchwyt ułatwia wyjmowanie i opróżnianie 40-litrowego zbiornika. Podczas pracy uchwyt jest schowany, tak by nie przeszkadzał w wygodnej obsłudze zamiatarki. Dzięki systemowi clip wymiana filtra i walcowej szczotki głównej odbywa się bez stosowania jakichkolwiek narzędzi i w bardzo krótkim czasie. Powierzchnia filtra 1,8 m² pozwala na długotrwałą pracę, poliester gwarantuje długą żywotność, a efektywne, mechaniczne oczyszczanie zapewnia bezpyłowe zamiatanie.