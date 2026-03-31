Nasza zamiatarka ręczna KM 75/40 W G jest zasilana przez niezawodny, niskoemisyjny silnik benzynowy Kohler o mocy 3,3 kW, który jest zgodny z obowiązującymi normami emisji. To doskonałe rozwiązanie do szybkiego oraz dokładnego czyszczenia zewnętrznych obszarów o powierzchni większej niż 600 metrów kwadratowych, takich jak: parkingi, place zabaw i inne przestrzenie komunalne. Doskonałe rezultaty zapewnia czyszczenie zgodnie z regułą zamiatania przed głowicą, możliwość dołączenia szczotki bocznej, regulacja zamiatania, jak i możliwość wymiany głównej szczotki walcowej bez użycia narzędzi. Wysoka moc zasysania zapobiega rozprzestrzenianiu się pyłu, a dokładne czyszczenie płaskiego filtra falistego, niezmienną moc ssącą. Sprytna koncepcja EASY Operation, wyjmowany 40-litrowy zbiornik zanieczyszczeń z systemem przenośników i zintegrowany napęd trakcyjny, z płynną regulacją prędkości zamiatania, zapewniają maksymalny komfort podczas pracy, a tym samym umożliwiają dłutrwałe użytkowanie bardzo kompaktowej i zwrotnej zamiatarki KM 75/40 W G, bez uczucia zmęczenia.