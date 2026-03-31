Zamiatarka z trakcją KM 75/40 W G

Napędzana niskoemisyjnym silnikiem benzynowym z bezstopniową regulacją prędkości zamiatania: Kompaktowa i zwrotna zamiatarka ręczna KM 75/40 W G Kärcher do czyszczenia obszarów zewnętrznych.

Nasza zamiatarka ręczna KM 75/40 W G jest zasilana przez niezawodny, niskoemisyjny silnik benzynowy Kohler o mocy 3,3 kW, który jest zgodny z obowiązującymi normami emisji. To doskonałe rozwiązanie do szybkiego oraz dokładnego czyszczenia zewnętrznych obszarów o powierzchni większej niż 600 metrów kwadratowych, takich jak: parkingi, place zabaw i inne przestrzenie komunalne. Doskonałe rezultaty zapewnia czyszczenie zgodnie z regułą zamiatania przed głowicą, możliwość dołączenia szczotki bocznej, regulacja zamiatania, jak i możliwość wymiany głównej szczotki walcowej bez użycia narzędzi. Wysoka moc zasysania zapobiega rozprzestrzenianiu się pyłu, a dokładne czyszczenie płaskiego filtra falistego, niezmienną moc ssącą. Sprytna koncepcja EASY Operation, wyjmowany 40-litrowy zbiornik zanieczyszczeń z systemem przenośników i zintegrowany napęd trakcyjny, z płynną regulacją prędkości zamiatania, zapewniają maksymalny komfort podczas pracy, a tym samym umożliwiają dłutrwałe użytkowanie bardzo kompaktowej i zwrotnej zamiatarki KM 75/40 W G, bez uczucia zmęczenia.

Cechy i zalety
Zbiornik na zanieczyszczenia z teleskopowym uchwytem
Wygodny uchwyt umożliwia łatwe wyjęcie i opróżnienie zbiornika na zanieczyszczenia. Szybkie opróżnianie zbiornika.
Bardzo sprawny system filtracji z mechanicznym oczyszczaniem
1,8 m² powierzchni filtracyjnej pozwala na długotrwałą pracę bez przerw na czyszczenie filtra. Trwałe dzięki poliestrowemu materiałowi, który można prać. Mechaniczne oczyszczanie filtra.
Łatwa w utrzymaniu
Łatwa wymiana szczotki walcowej i filtra.
Koncepcja obsługi EASY Operation
  • Prosta i wygodna obsługa dzięki logicznemu rozmieszczeniu wszystkich elementów sterujących.
  • Standardowe symbole we wszystkich zamiatarkach Kärcher.
Specyfikacja

Dane techniczne

Rodzaj napędu Benzyna
Napęd Czterosuwowy silnik
Producent silnika Kohler
Moc napędu (W) 3300
Wydajność powierzchniowa (m²/h) 3375
Szerokość robocza (mm) 550
Szerokość robocza z 1 szczotką boczną (mm) 750
Zbiornik zanieczyszczeń (l) 40
Zdolność do pokonywania wzniesień (%) 15
Prędkość robocza (km/h) 4,5
Powierzchnia filtracyjna (m²) 1,8
Waga z akcesoriami (kg) 84,9
Waga - urządzenie gotowe do pracy (kg) 84
Waga z opakowaniem (kg) 94,6
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm) 1430 x 750 x 1190

Zakres dostawy

  • Płaski filtr falisty: Wykonany z poliestru

Wyposażenie

  • Manualne oczyszczanie filtra
  • Jazda do przodu
  • Regulowana szczotka główna zamiatarki
  • Mobilny pojemnik na odpady
  • Klapa dużych śmieci
  • Składany uchwyt prowadzący
  • Przerzutowa metoda zamiatania
  • System odsysania
  • Napęd jezdny
  • Do zastosowań zewnętrznych
  • Regulacja objętości ssania
  • Szczotka boczna, opuszczana/regulowana
Zastosowania
  • Do czyszczenia parkingów i stacji benzynowych
  • Do czyszczenia takich obszarów jak boiska szkolne oraz środowisko miejskie
  • Równie świetnie nadają się do mniejszych warsztatów oraz do zastosowań w rolnictwie
