Zamiatarka z trakcją KM 75/40 W G
Napędzana niskoemisyjnym silnikiem benzynowym z bezstopniową regulacją prędkości zamiatania: Kompaktowa i zwrotna zamiatarka ręczna KM 75/40 W G Kärcher do czyszczenia obszarów zewnętrznych.
Nasza zamiatarka ręczna KM 75/40 W G jest zasilana przez niezawodny, niskoemisyjny silnik benzynowy Kohler o mocy 3,3 kW, który jest zgodny z obowiązującymi normami emisji. To doskonałe rozwiązanie do szybkiego oraz dokładnego czyszczenia zewnętrznych obszarów o powierzchni większej niż 600 metrów kwadratowych, takich jak: parkingi, place zabaw i inne przestrzenie komunalne. Doskonałe rezultaty zapewnia czyszczenie zgodnie z regułą zamiatania przed głowicą, możliwość dołączenia szczotki bocznej, regulacja zamiatania, jak i możliwość wymiany głównej szczotki walcowej bez użycia narzędzi. Wysoka moc zasysania zapobiega rozprzestrzenianiu się pyłu, a dokładne czyszczenie płaskiego filtra falistego, niezmienną moc ssącą. Sprytna koncepcja EASY Operation, wyjmowany 40-litrowy zbiornik zanieczyszczeń z systemem przenośników i zintegrowany napęd trakcyjny, z płynną regulacją prędkości zamiatania, zapewniają maksymalny komfort podczas pracy, a tym samym umożliwiają dłutrwałe użytkowanie bardzo kompaktowej i zwrotnej zamiatarki KM 75/40 W G, bez uczucia zmęczenia.
Cechy i zalety
Zbiornik na zanieczyszczenia z teleskopowym uchwytemWygodny uchwyt umożliwia łatwe wyjęcie i opróżnienie zbiornika na zanieczyszczenia. Szybkie opróżnianie zbiornika.
Bardzo sprawny system filtracji z mechanicznym oczyszczaniem1,8 m² powierzchni filtracyjnej pozwala na długotrwałą pracę bez przerw na czyszczenie filtra. Trwałe dzięki poliestrowemu materiałowi, który można prać. Mechaniczne oczyszczanie filtra.
Łatwa w utrzymaniuŁatwa wymiana szczotki walcowej i filtra.
Koncepcja obsługi EASY Operation
- Prosta i wygodna obsługa dzięki logicznemu rozmieszczeniu wszystkich elementów sterujących.
- Standardowe symbole we wszystkich zamiatarkach Kärcher.
Specyfikacja
Dane techniczne
|Rodzaj napędu
|Benzyna
|Napęd
|Czterosuwowy silnik
|Producent silnika
|Kohler
|Moc napędu (W)
|3300
|Wydajność powierzchniowa (m²/h)
|3375
|Szerokość robocza (mm)
|550
|Szerokość robocza z 1 szczotką boczną (mm)
|750
|Zbiornik zanieczyszczeń (l)
|40
|Zdolność do pokonywania wzniesień (%)
|15
|Prędkość robocza (km/h)
|4,5
|Powierzchnia filtracyjna (m²)
|1,8
|Waga z akcesoriami (kg)
|84,9
|Waga - urządzenie gotowe do pracy (kg)
|84
|Waga z opakowaniem (kg)
|94,6
|Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)
|1430 x 750 x 1190
Zakres dostawy
- Płaski filtr falisty: Wykonany z poliestru
Wyposażenie
- Manualne oczyszczanie filtra
- Jazda do przodu
- Regulowana szczotka główna zamiatarki
- Mobilny pojemnik na odpady
- Klapa dużych śmieci
- Składany uchwyt prowadzący
- Przerzutowa metoda zamiatania
- System odsysania
- Napęd jezdny
- Do zastosowań zewnętrznych
- Regulacja objętości ssania
- Szczotka boczna, opuszczana/regulowana
Zastosowania
- Do czyszczenia parkingów i stacji benzynowych
- Do czyszczenia takich obszarów jak boiska szkolne oraz środowisko miejskie
- Równie świetnie nadają się do mniejszych warsztatów oraz do zastosowań w rolnictwie
