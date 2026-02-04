Zamiatarka z trakcją KM 100/100 R Bp

Komfortowa zamiatarka z fotelem dla operatora o hydraulicznym napędzie roboczym i jezdnym wyposażona w hydrauliczną pompę, Wyposażona w elektryczny napęd trakcyjny.

Zamiatarka ta przeznaczona jest do zamiatania średnich i dużych powierzchni wewnątrz i na zewnątrz obiektów. Charakteryzuje się bezemisyjną pracą. Dzięki wysokiej wydajności, niskim kosztom eksploatacyjnym i prostej obsłudze jej zakup szybko się zwraca. Specjalny pałąk zabezpiecza przód urządzenia i szczotki boczne przed uszkodzeniem podczas pracy. Zaletą zamiatarki jest brak przewodów wymagających konserwacji oraz łatwa wymiana szczotki walcowej i filtra. Duży, okrągły filtr falisty o powierzchni 6 m² zapewnia bezpyłowe zamiatanie. Każdorazowo, po wyłączeniu urządzenia, filtr zostaje automatycznie oczyszczony, za pomocą specjalnych grzebieni, co znacznie wydłuża jego żywotność. Opuszczanie szczotki bocznej i walcowej szczotki głównej jest sterowane automatycznie, co ułatwia precyzyjne ustawienie obu szczotek w zależności od bieżącego zapotrzebowania. Hamulec postojowy jest aktywowany automatycznie po wyłączeniu silnika.

Cechy i zalety
Zamiatarka z trakcją KM 100/100 R Bp: Zderzak
Zabezpiecza przód urządzenia i szczotki boczne przed uszkodzeniem podczas pracy.
Zamiatarka z trakcją KM 100/100 R Bp: Duży, okrągły filtr falisty z automatycznym systemem oczyszczania.
Każdorazowo, po wyłączeniu urządzenia, filtr zostaje automatycznie oczyszczony co znacznie wydłuża jego żywotność. Możliwość ręcznego wyczyszczenia filtra. Wymiana filtra bez potrzeby użycia narzędzi.
Zamiatarka z trakcją KM 100/100 R Bp: Łatwa w utrzymaniu
Łatwa wymiana szczotki walcowej i filtra.
Koncepcja obsługi EASY Operation
  • Wszystkie najważniejsze funkcje zamiatarki są czytelnie oznakowane i obsługiwane za pomocą pojedynczego pokrętła i dwóch pedałów.
  • Standardowe symbole we wszystkich zamiatarkach Kärcher.
Specyfikacja

Dane techniczne

Napęd trakcyjny Silnik prądu stałego
Moc napędu (V/kW) 24 / 2,1
Rodzaj napędu Elektryczny
Wydajność powierzchniowa (m²/h) 6000
Maksymalna wydajność powierzchniowa z 2 szczotkami bocznymi (m²/h) 7800
Szerokość robocza (mm) 700
Szerokość robocza z 1 szczotką boczną (mm) 1000
Szerokość robocza z 2 szczotkami bocznymi (mm) 1300
Pojemność akumulatora (Ah) 240
Napięcie akumulatora (V) 24
Czas pracy akumulatora (h) maks. 2,5
Zbiornik zanieczyszczeń (l) 100
Zdolność do pokonywania wzniesień (%) 15
Prędkość robocza (km/h) 6
Powierzchnia filtracyjna (m²) 6
Waga z akcesoriami (kg) 320
Waga - urządzenie gotowe do pracy (kg) 300
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm) 2006 x 1005 x 1343

Zakres dostawy

  • Poliestrowy filtr okrągły
  • Koła, niepozostawiające śladów

Wyposażenie

  • Manualne oczyszczanie filtra
  • Automatyczne oczyszczanie filtra
  • Wahliwie zawieszona szczotka walcowa
  • Regulacja objętości ssania
  • Klapa dużych śmieci
  • Przerzutowa metoda zamiatania
  • Jazda do przodu
  • Jazda do tyłu
  • System odsysania
  • Do zastosowań zewnętrznych
  • Do zastosowań wewnątrz pomieszczeń
  • Wskaźnik stanu naładowania baterii
  • Licznik czasu pracy
  • Funkcja zamiatania (może zostać wyłączona)
Zamiatarka z trakcją KM 100/100 R Bp
Wideo

Zastosowania
  • Szybkie czyszczenie parkingów
  • Idealny dla firm BSC w sektorze detalicznym lub budynkach użytku publicznego.
  • Nadaje się również do warsztatów, szkół, stacji serwisowych lub salonów samochodowych
  • Nadaje się również do czyszczenia hal produkcyjnych i magazynów
Akcesoria
Części zamienne

