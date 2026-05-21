Akumulatorowo zasilana, bezemisyjna zamiatarka KM 100/120 R Bp z fotelem dla operatora z wahliwie zawieszoną szczotką walcową, zapewnia doskonałe efekty zamiatania. To znakomity wybór do czyszczenia zwłaszcza bardzo zapylonych obszarów przez dłuższy czas. Obrotowa szczotka boczna zapobiega uszkodzeniu urządzenia i mebli, a prędkość, z jaką obraca się szczotka boczna można dostosować do ilości pyłu. Sprawdzony system filtrów okrągłych z powierzchnią filtracyjną wynoszącą sześć metrów kwadratowych oraz automatyczne czyszczenie, umożliwiają zamiatanie bez przerwy i wzbijania pyłu, nawet w przypadku silnie zapylonych miejsc. Hydrauliczne opróżnianie zbiornika ułatwia wygodne utylizowanie zanieczyszczeń zebranych w dużym zbiorniku. Wszystkie elementy sterujące są łatwo dostępne i bardzo przejrzyście rozmieszczone, a regulowany fotel kierowcy zapewnia bardzo dobrą widoczność otoczenia. Wszystkie części wymagające konserwacji są łatwo dostępne, a filtr i szczotkę walcową można wymieniać bez użycia narzędzi. W zależności od indywidualnych potrzeb zamiatarka KM 100/120 R może zostać również wyposażona w opcjonalnie dostępny dach ochronny lub uchwyt na odkurzacz. Akumulator oraz ładowarka nie są dostarczane z urządzeniem i muszą zostać zamówione osobno.