Zamiatarka z trakcją KM 100/120 R Bp
Wygodna, zasilana wysokowydajnym akumulatorem zamiatarka KM 100/120 R Bp z fotelem dla operatora z hydraulicznym opróżnianiem zbiornika i bezemisyjną pracą - idealna w przypadku zapylonych pomieszczeń.
Akumulatorowo zasilana, bezemisyjna zamiatarka KM 100/120 R Bp z fotelem dla operatora z wahliwie zawieszoną szczotką walcową, zapewnia doskonałe efekty zamiatania. To znakomity wybór do czyszczenia zwłaszcza bardzo zapylonych obszarów przez dłuższy czas. Obrotowa szczotka boczna zapobiega uszkodzeniu urządzenia i mebli, a prędkość, z jaką obraca się szczotka boczna można dostosować do ilości pyłu. Sprawdzony system filtrów okrągłych z powierzchnią filtracyjną wynoszącą sześć metrów kwadratowych oraz automatyczne czyszczenie, umożliwiają zamiatanie bez przerwy i wzbijania pyłu, nawet w przypadku silnie zapylonych miejsc. Hydrauliczne opróżnianie zbiornika ułatwia wygodne utylizowanie zanieczyszczeń zebranych w dużym zbiorniku. Wszystkie elementy sterujące są łatwo dostępne i bardzo przejrzyście rozmieszczone, a regulowany fotel kierowcy zapewnia bardzo dobrą widoczność otoczenia. Wszystkie części wymagające konserwacji są łatwo dostępne, a filtr i szczotkę walcową można wymieniać bez użycia narzędzi. W zależności od indywidualnych potrzeb zamiatarka KM 100/120 R może zostać również wyposażona w opcjonalnie dostępny dach ochronny lub uchwyt na odkurzacz. Akumulator oraz ładowarka nie są dostarczane z urządzeniem i muszą zostać zamówione osobno.
Cechy i zalety
Wysoka wydajnośćDoskonałe efekty zamiatania dzięki wahliwie zawieszonej szczotce walcowej. Duża pojemność zbiornika zanieczyszczeń (120 l) umożliwia długie i nieprzerwane użytkowanie. Solidny design i sprawdzone komponenty zmniejszają liczbę przestojów.
Wygodna i bezpieczna obsługaWyjątkowo komfortowa jazda oraz hydrauliczne wysokie opróżnianie zbiornika do wysokości 152 cm. Łatwa obsługa oraz przejrzyste i ergonomiczne rozmieszczenie elementów sterowania. Logiczne połączenie funkcji pozwala uniknąć błędów podczas obsługi.
Duży, okrągły filtr falisty z automatycznym systemem oczyszczania.Automatyczne czyszczenie filtra w pięciominutowych odstępach, a także po wyłączeniu urządzenia. Skuteczne czyszczenie filtra o powierzchni 6 m² podwaja jego żywotność. Praktycznie bez pyłu, ciągłe zamiatanie niezależnie od ilości zanieczyszczeń.
Prosta konserwacja i bardzo łatwa obsługa
- Wszystkie ważne komponenty można łatwo sprawdzić i wymienić bez konieczności użycia narzędzi.
- Sprytna osłona zapewnia bardzo łatwy dostęp do wszystkich elementów urządzenia.
Specyfikacja
Dane techniczne
|Napęd trakcyjny
|Silnik prądu stałego
|Moc napędu (V)
|24
|Rodzaj napędu
|Elektryczny
|Wydajność powierzchniowa (m²/h)
|6000
|Maksymalna wydajność powierzchniowa z 2 szczotkami bocznymi (m²/h)
|7620
|Szerokość robocza (mm)
|730
|Szerokość robocza z 1 szczotką boczną (mm)
|1000
|Szerokość robocza z 2 szczotkami bocznymi (mm)
|1270
|Napięcie akumulatora (V)
|24
|Zbiornik zanieczyszczeń (l)
|120
|Zdolność do pokonywania wzniesień (%)
|12
|Prędkość robocza (km/h)
|6
|Powierzchnia filtracyjna (m²)
|6
|Waga z akcesoriami (kg)
|498
|Waga z opakowaniem (kg)
|500,1
|Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)
|1700 x 1195 x 1370
Zakres dostawy
- Poliestrowy filtr okrągły
- Opony pneumatyczne
Wyposażenie
- Manualne oczyszczanie filtra
- Automatyczne oczyszczanie filtra
- Wahliwie zawieszona szczotka walcowa
- Wspomaganie kierownicy
- Regulacja objętości ssania
- Klapa dużych śmieci
- Przerzutowa metoda zamiatania
- Jazda do przodu
- Jazda do tyłu
- System odsysania
- Hydrauliczne podnoszenie zbiornika na śmieci
- Do zastosowań zewnętrznych
- Do zastosowań wewnątrz pomieszczeń
- Licznik czasu pracy
- Funkcja zamiatania (może zostać wyłączona)
- Automatycznie opuszczana szczotka boczna
- Zestaw zaczepów Home Base
Zastosowania
- Szybkie czyszczenie parkingów
- Nadaje się również do warsztatów, szkół, stacji serwisowych lub salonów samochodowych
- Czyszczenie magazynów
Akcesoria
Części zamienne
