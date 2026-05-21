Zamiatarka z trakcją KM 100/120 R Bp

Wygodna, zasilana wysokowydajnym akumulatorem zamiatarka KM 100/120 R Bp z fotelem dla operatora z hydraulicznym opróżnianiem zbiornika i bezemisyjną pracą - idealna w przypadku zapylonych pomieszczeń.

Akumulatorowo zasilana, bezemisyjna zamiatarka KM 100/120 R Bp z fotelem dla operatora z wahliwie zawieszoną szczotką walcową, zapewnia doskonałe efekty zamiatania. To znakomity wybór do czyszczenia zwłaszcza bardzo zapylonych obszarów przez dłuższy czas. Obrotowa szczotka boczna zapobiega uszkodzeniu urządzenia i mebli, a prędkość, z jaką obraca się szczotka boczna można dostosować do ilości pyłu. Sprawdzony system filtrów okrągłych z powierzchnią filtracyjną wynoszącą sześć metrów kwadratowych oraz automatyczne czyszczenie, umożliwiają zamiatanie bez przerwy i wzbijania pyłu, nawet w przypadku silnie zapylonych miejsc. Hydrauliczne opróżnianie zbiornika ułatwia wygodne utylizowanie zanieczyszczeń zebranych w dużym zbiorniku. Wszystkie elementy sterujące są łatwo dostępne i bardzo przejrzyście rozmieszczone, a regulowany fotel kierowcy zapewnia bardzo dobrą widoczność otoczenia. Wszystkie części wymagające konserwacji są łatwo dostępne, a filtr i szczotkę walcową można wymieniać bez użycia narzędzi. W zależności od indywidualnych potrzeb zamiatarka KM 100/120 R może zostać również wyposażona w opcjonalnie dostępny dach ochronny lub uchwyt na odkurzacz. Akumulator oraz ładowarka nie są dostarczane z urządzeniem i muszą zostać zamówione osobno.

Cechy i zalety
Wysoka wydajność
Doskonałe efekty zamiatania dzięki wahliwie zawieszonej szczotce walcowej. Duża pojemność zbiornika zanieczyszczeń (120 l) umożliwia długie i nieprzerwane użytkowanie. Solidny design i sprawdzone komponenty zmniejszają liczbę przestojów.
Wygodna i bezpieczna obsługa
Wyjątkowo komfortowa jazda oraz hydrauliczne wysokie opróżnianie zbiornika do wysokości 152 cm. Łatwa obsługa oraz przejrzyste i ergonomiczne rozmieszczenie elementów sterowania. Logiczne połączenie funkcji pozwala uniknąć błędów podczas obsługi.
Duży, okrągły filtr falisty z automatycznym systemem oczyszczania.
Automatyczne czyszczenie filtra w pięciominutowych odstępach, a także po wyłączeniu urządzenia. Skuteczne czyszczenie filtra o powierzchni 6 m² podwaja jego żywotność. Praktycznie bez pyłu, ciągłe zamiatanie niezależnie od ilości zanieczyszczeń.
Prosta konserwacja i bardzo łatwa obsługa
  • Wszystkie ważne komponenty można łatwo sprawdzić i wymienić bez konieczności użycia narzędzi.
  • Sprytna osłona zapewnia bardzo łatwy dostęp do wszystkich elementów urządzenia.
Specyfikacja

Dane techniczne

Napęd trakcyjny Silnik prądu stałego
Moc napędu (V) 24
Rodzaj napędu Elektryczny
Wydajność powierzchniowa (m²/h) 6000
Maksymalna wydajność powierzchniowa z 2 szczotkami bocznymi (m²/h) 7620
Szerokość robocza (mm) 730
Szerokość robocza z 1 szczotką boczną (mm) 1000
Szerokość robocza z 2 szczotkami bocznymi (mm) 1270
Napięcie akumulatora (V) 24
Zbiornik zanieczyszczeń (l) 120
Zdolność do pokonywania wzniesień (%) 12
Prędkość robocza (km/h) 6
Powierzchnia filtracyjna (m²) 6
Waga z akcesoriami (kg) 498
Waga z opakowaniem (kg) 500,1
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm) 1700 x 1195 x 1370

Zakres dostawy

  • Poliestrowy filtr okrągły
  • Opony pneumatyczne

Wyposażenie

  • Manualne oczyszczanie filtra
  • Automatyczne oczyszczanie filtra
  • Wahliwie zawieszona szczotka walcowa
  • Wspomaganie kierownicy
  • Regulacja objętości ssania
  • Klapa dużych śmieci
  • Przerzutowa metoda zamiatania
  • Jazda do przodu
  • Jazda do tyłu
  • System odsysania
  • Hydrauliczne podnoszenie zbiornika na śmieci
  • Do zastosowań zewnętrznych
  • Do zastosowań wewnątrz pomieszczeń
  • Licznik czasu pracy
  • Funkcja zamiatania (może zostać wyłączona)
  • Automatycznie opuszczana szczotka boczna
  • Zestaw zaczepów Home Base
Zastosowania
  • Szybkie czyszczenie parkingów
  • Nadaje się również do warsztatów, szkół, stacji serwisowych lub salonów samochodowych
  • Czyszczenie magazynów
Akcesoria
