Zamiatarka z trakcją KM 100/120 R G

Wszechstronna zamiatarka jezdna KM 100/120 R G z wygodnym hydraulicznym wysokim opróżnianiem zbiornika i skutecznym systemem okrągłych filtrów z automatycznym czyszczeniem zapewniającym praktycznie bezpyłowe zamiatanie.

Niezależnie od tego, czy pracujesz w bardzo zapylonych obszarach zewnętrznych, czy w dobrze wentylowanych pomieszczeniach: Solidna zamiatarka jezdna KM 100/120 R G firmy Kärcher imponuje dużą wszechstronnością, doskonałymi efektami zamiatania i wieloma funkcjami, które można dostosować do indywidualnych wymagań. Dzięki wahliwie zawieszonej szczotce walcowej bez trudu radzi sobie z szeroką gamą struktur posadzek, a duża pojemność zbiornika na śmieci wynosząca 120 litrów, obrotowa szczotka boczna i prędkość robocza 7 km/h zapewniają kompleksowe i szybkie zamiatanie, które nie uszkadza mebli ani urządzenia. Użytkownicy korzystają z prostej i ergonomicznej obsługi, wygodnego i automatycznego wysokiego opróżniania zbiornika (do 152 cm) oraz doskonałej widoczności czyszczonych obszarów. Sprawdzony system okrągłych filtrów o powierzchni filtrującej 6 m² umożliwia ciągłe zamiatanie praktycznie bez pyłu, a automatyczne czyszczenie filtra podwaja jego żywotność i chroni zdrowie użytkownika niezależnie od ilości zanieczyszczeń. Ponadto opcjonalne zestawy akcesoriów umożliwiają jeszcze większe dostosowanie sprzętu do praktycznie wszystkich wymagań klientów.

Cechy i zalety
Wysoka wydajność
Doskonałe efekty zamiatania dzięki wahliwie zawieszonej szczotce walcowej. Duża pojemność zbiornika zanieczyszczeń (120 l) umożliwia długie i nieprzerwane użytkowanie. Solidny design i sprawdzone komponenty zmniejszają liczbę przestojów.
Wygodna i bezpieczna obsługa
Wyjątkowo komfortowa jazda oraz hydrauliczne wysokie opróżnianie zbiornika do wysokości 152 cm. Łatwa obsługa oraz przejrzyste i ergonomiczne rozmieszczenie elementów sterowania. Logiczne połączenie funkcji pozwala uniknąć błędów podczas obsługi.
Duża powierzchnia filtrująca z automatycznym czyszczeniem filtra
Automatyczne czyszczenie filtra w pięciominutowych odstępach, a także po wyłączeniu urządzenia. Skuteczne czyszczenie filtra o powierzchni 6 m² podwaja jego żywotność. Praktycznie bez pyłu, ciągłe zamiatanie niezależnie od ilości zanieczyszczeń.
Prosta konserwacja i bardzo łatwa obsługa
  • Wszystkie ważne komponenty można łatwo sprawdzić i wymienić bez konieczności użycia narzędzi.
  • Sprytna osłona zapewnia bardzo łatwy dostęp do wszystkich elementów urządzenia.
Specyfikacja

Dane techniczne

Napęd trakcyjny hydrauliczne
Moc napędu (kW) 6,3
Rodzaj napędu Benzyna
Wydajność powierzchniowa (m²/h) 7000
Maksymalna wydajność powierzchniowa z 2 szczotkami bocznymi (m²/h) 8890
Szerokość robocza (mm) 730
Szerokość robocza z 1 szczotką boczną (mm) 1000
Szerokość robocza z 2 szczotkami bocznymi (mm) 1270
Zbiornik zanieczyszczeń (l) 120
Zdolność do pokonywania wzniesień (%) 18
Prędkość robocza (km/h) 7
Powierzchnia filtracyjna (m²) 6
Waga z akcesoriami (kg) 572,9
Waga - urządzenie gotowe do pracy (kg) 570
Waga z opakowaniem (kg) 575
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm) 1700 x 1195 x 1370

Zakres dostawy

  • Poliestrowy filtr okrągły
  • Opony pneumatyczne

Wyposażenie

  • Manualne oczyszczanie filtra
  • Automatyczne oczyszczanie filtra
  • Wahliwie zawieszona szczotka walcowa
  • Wspomaganie kierownicy
  • Regulacja objętości ssania
  • Klapa dużych śmieci
  • Przerzutowa metoda zamiatania
  • Jazda do przodu
  • Jazda do tyłu
  • System odsysania
  • Hydrauliczne podnoszenie zbiornika na śmieci
  • Do zastosowań zewnętrznych
  • Licznik czasu pracy
  • Funkcja zamiatania (może zostać wyłączona)
  • Katalizator
  • Automatycznie opuszczana szczotka boczna
  • Szczotka boczna, sterowana pneumatycznie
  • Zestaw zaczepów Home Base
Zastosowania
  • Szybkie czyszczenie parkingów
  • Nadaje się również do warsztatów, szkół, stacji serwisowych lub salonów samochodowych
  • Nadaje się do sprzątania w strefach załadunku i na budowlach.
Akcesoria
Części zamienne

