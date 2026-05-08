Niezależnie od tego, czy pracujesz w bardzo zapylonych obszarach zewnętrznych, czy w dobrze wentylowanych pomieszczeniach: Solidna zamiatarka jezdna KM 100/120 R G firmy Kärcher imponuje dużą wszechstronnością, doskonałymi efektami zamiatania i wieloma funkcjami, które można dostosować do indywidualnych wymagań. Dzięki wahliwie zawieszonej szczotce walcowej bez trudu radzi sobie z szeroką gamą struktur posadzek, a duża pojemność zbiornika na śmieci wynosząca 120 litrów, obrotowa szczotka boczna i prędkość robocza 7 km/h zapewniają kompleksowe i szybkie zamiatanie, które nie uszkadza mebli ani urządzenia. Użytkownicy korzystają z prostej i ergonomicznej obsługi, wygodnego i automatycznego wysokiego opróżniania zbiornika (do 152 cm) oraz doskonałej widoczności czyszczonych obszarów. Sprawdzony system okrągłych filtrów o powierzchni filtrującej 6 m² umożliwia ciągłe zamiatanie praktycznie bez pyłu, a automatyczne czyszczenie filtra podwaja jego żywotność i chroni zdrowie użytkownika niezależnie od ilości zanieczyszczeń. Ponadto opcjonalne zestawy akcesoriów umożliwiają jeszcze większe dostosowanie sprzętu do praktycznie wszystkich wymagań klientów.