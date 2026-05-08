Zamiatarka z trakcją KM 100/120 R G
Wszechstronna zamiatarka jezdna KM 100/120 R G z wygodnym hydraulicznym wysokim opróżnianiem zbiornika i skutecznym systemem okrągłych filtrów z automatycznym czyszczeniem zapewniającym praktycznie bezpyłowe zamiatanie.
Niezależnie od tego, czy pracujesz w bardzo zapylonych obszarach zewnętrznych, czy w dobrze wentylowanych pomieszczeniach: Solidna zamiatarka jezdna KM 100/120 R G firmy Kärcher imponuje dużą wszechstronnością, doskonałymi efektami zamiatania i wieloma funkcjami, które można dostosować do indywidualnych wymagań. Dzięki wahliwie zawieszonej szczotce walcowej bez trudu radzi sobie z szeroką gamą struktur posadzek, a duża pojemność zbiornika na śmieci wynosząca 120 litrów, obrotowa szczotka boczna i prędkość robocza 7 km/h zapewniają kompleksowe i szybkie zamiatanie, które nie uszkadza mebli ani urządzenia. Użytkownicy korzystają z prostej i ergonomicznej obsługi, wygodnego i automatycznego wysokiego opróżniania zbiornika (do 152 cm) oraz doskonałej widoczności czyszczonych obszarów. Sprawdzony system okrągłych filtrów o powierzchni filtrującej 6 m² umożliwia ciągłe zamiatanie praktycznie bez pyłu, a automatyczne czyszczenie filtra podwaja jego żywotność i chroni zdrowie użytkownika niezależnie od ilości zanieczyszczeń. Ponadto opcjonalne zestawy akcesoriów umożliwiają jeszcze większe dostosowanie sprzętu do praktycznie wszystkich wymagań klientów.
Cechy i zalety
Wysoka wydajnośćDoskonałe efekty zamiatania dzięki wahliwie zawieszonej szczotce walcowej. Duża pojemność zbiornika zanieczyszczeń (120 l) umożliwia długie i nieprzerwane użytkowanie. Solidny design i sprawdzone komponenty zmniejszają liczbę przestojów.
Wygodna i bezpieczna obsługaWyjątkowo komfortowa jazda oraz hydrauliczne wysokie opróżnianie zbiornika do wysokości 152 cm. Łatwa obsługa oraz przejrzyste i ergonomiczne rozmieszczenie elementów sterowania. Logiczne połączenie funkcji pozwala uniknąć błędów podczas obsługi.
Duża powierzchnia filtrująca z automatycznym czyszczeniem filtraAutomatyczne czyszczenie filtra w pięciominutowych odstępach, a także po wyłączeniu urządzenia. Skuteczne czyszczenie filtra o powierzchni 6 m² podwaja jego żywotność. Praktycznie bez pyłu, ciągłe zamiatanie niezależnie od ilości zanieczyszczeń.
Prosta konserwacja i bardzo łatwa obsługa
- Wszystkie ważne komponenty można łatwo sprawdzić i wymienić bez konieczności użycia narzędzi.
- Sprytna osłona zapewnia bardzo łatwy dostęp do wszystkich elementów urządzenia.
Specyfikacja
Dane techniczne
|Napęd trakcyjny
|hydrauliczne
|Moc napędu (kW)
|6,3
|Rodzaj napędu
|Benzyna
|Wydajność powierzchniowa (m²/h)
|7000
|Maksymalna wydajność powierzchniowa z 2 szczotkami bocznymi (m²/h)
|8890
|Szerokość robocza (mm)
|730
|Szerokość robocza z 1 szczotką boczną (mm)
|1000
|Szerokość robocza z 2 szczotkami bocznymi (mm)
|1270
|Zbiornik zanieczyszczeń (l)
|120
|Zdolność do pokonywania wzniesień (%)
|18
|Prędkość robocza (km/h)
|7
|Powierzchnia filtracyjna (m²)
|6
|Waga z akcesoriami (kg)
|572,9
|Waga - urządzenie gotowe do pracy (kg)
|570
|Waga z opakowaniem (kg)
|575
|Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)
|1700 x 1195 x 1370
Zakres dostawy
- Poliestrowy filtr okrągły
- Opony pneumatyczne
Wyposażenie
- Manualne oczyszczanie filtra
- Automatyczne oczyszczanie filtra
- Wahliwie zawieszona szczotka walcowa
- Wspomaganie kierownicy
- Regulacja objętości ssania
- Klapa dużych śmieci
- Przerzutowa metoda zamiatania
- Jazda do przodu
- Jazda do tyłu
- System odsysania
- Hydrauliczne podnoszenie zbiornika na śmieci
- Do zastosowań zewnętrznych
- Licznik czasu pracy
- Funkcja zamiatania (może zostać wyłączona)
- Katalizator
- Automatycznie opuszczana szczotka boczna
- Szczotka boczna, sterowana pneumatycznie
- Zestaw zaczepów Home Base
Zastosowania
- Szybkie czyszczenie parkingów
- Nadaje się również do warsztatów, szkół, stacji serwisowych lub salonów samochodowych
- Nadaje się do sprzątania w strefach załadunku i na budowlach.
Akcesoria
Części zamienne
Znajdź i kup części zamienne do urządzeń Home & Garden korzystając z wyszukiwarki i udostępnionych schematów.
Części zamienne zakupione w sklepie internetowym eKärcher są wysyłane bezpośrednio z magazynów niemieckich i dostarczane kurierem GLS pod wskazany w zamówieniu adres.
Przejdź do wyszukiwarki części zamiennych klikając przycisk poniżej.