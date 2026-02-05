Zamiatarka z trakcją KM 85/50 R Bp

Najmniejsza sposród samojezdnych zamiatarek z fotelem dla operatora. Doskonale sprawdza się w miejscach do tej pory zarezerwowanych dla urządzeń prowadzonych recznie umożliwiając szybkie i komfortowe zamiatanie wąskich korytarzy i gęsto zabudowanych przestrzeni.

Bateryjne zasilanie pozwala na zamiatanie w pomieszczeniach zamknietych i gwarantuje cichą pracę. Nowa zamiatarka stanowi wygodną alternatywę dla zamiatarek prowadzonych ręcznie. Wysoka wydajność powierzchniowa przekłada się na ekonomiczne i efektywne czyszczenie. Jest prosta w obsłudze i posiada zestaw zaczepów Home Base. Dostęp do głównych komponentów zamiatarki jest możliwy bez użycia narzędzi.

Cechy i zalety
Zamiatarka z trakcją KM 85/50 R Bp: Przemyślana konstrukcja zbiornika
Przemyślana konstrukcja zbiornika
Łatwe w opróżnianiu 2 zbiorniki na zanieczyszczenia Brak ostrych krawędzi, prosty kształt zbiornika ułatwia jego całkowite opróżnianie. Kółka na zbiorniku na zanieczyszczenia ułatwiają jego przemieszczanie podczas opróżniania.
Zamiatarka z trakcją KM 85/50 R Bp: Wydajny system filtracji
Wydajny system filtracji
Filtr płaski falisty wykonany z poliestru. Efektywny system oczyszczania za pomocą podwójnego skrobaka. Dostęp do filtra bez uzycia narzędzie poprzez szeroko otwieraną pokrywę.
Zamiatarka z trakcją KM 85/50 R Bp: Wysoka ergonomia zapewnia komfort pracy
Wysoka ergonomia zapewnia komfort pracy
Przejrzyste rozmieszczenie elementów obsługowych Regulacja fotela operatora bez narzędzi. Kierownica regulowana na wysokość.
Zintegrowany system uchwytów Home Base
  • Wygodne przechowywanie dodatkowych akcesoriów do czyszczenia na urządzeniu.
  • Np. mopa, ściereczek, zmiotki i szufelki, rękawic czy butelek z detergentem.
  • Duża powierzchnia do przechowywania akcesoriów z tyłu urządzenia.
Wskaźnik zużycia głównej szczotki
  • Dobrze widoczne z zewnątrz.
  • Precyzyjne określanie czasu wymiany.
Szczotka boczna opuszczana/regulowana
  • Zabezpieczna boczne szczotki przed uszkodzeniem.
  • Niezawodna i wytrzymała konstrukcja.
  • Niskie koszty eksploatacji i serwisowania.
Kompaktowy design ułatwia manewrowanie
  • Doskonała manewrowość.
  • Nadaje się doskonale do sprzątania w zatłoczonych miejscach.
  • Możliwość przejeżdżania przez drzwi (90 cm).
Regulacja prędkości bocznej szczotki
  • Mozliwość dostosowania prędkości szczotki bocznej do rodzaju i ilości zanieczyszczeń.
  • Redukuje rozprzestrzenianie się kurzu.
Główna szczotka walcowa mocowana pływająco
  • Brak konieczności regulacji zużycia.
  • Doskonałe zbieranie burdu również na nierównościach.
Prosta obsługa
  • Szczotka walcowa i szczotki boczne można wygodnie włączać i wyłączać za pomocą pedału.
  • Ruch do przodu i do tyłu można wygodnie ustawiać i regulować za pomocą przełącznika.
  • Regulacja siły ssania do odkurzania mokrych powierzchni.
Specyfikacja

Dane techniczne

Napęd trakcyjny Silnik prądu stałego
Moc napędu (V/W) 24 / 1000
Rodzaj napędu Elektryczny
Wydajność powierzchniowa (m²/h) 5100
Maksymalna wydajność powierzchniowa z 2 szczotkami bocznymi (m²/h) 6510
Szerokość robocza (mm) 615
Szerokość robocza z 1 szczotką boczną (mm) 850
Szerokość robocza z 2 szczotkami bocznymi (mm) 1085
Napięcie akumulatora (V) 24
Czas pracy akumulatora (h) maks. 2,5
Zbiornik zanieczyszczeń (l) 50
Zdolność do pokonywania wzniesień (%) 12
Prędkość robocza (km/h) 6
Powierzchnia filtracyjna (m²) 2,3
Ładowność dopuszczalna (kg) maks. 90
Waga z akcesoriami (kg) 177,5
Waga - urządzenie gotowe do pracy (kg) 230
Waga z opakowaniem (kg) 179,5
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm) 1171 x 870 x 1136

Zakres dostawy

  • Opony pneumatyczne

Wyposażenie

  • Manualne oczyszczanie filtra
  • Mechaniczne oczyszczanie filtra
  • Wahliwie zawieszona szczotka walcowa
  • Regulacja objętości ssania
  • Klapa dużych śmieci
  • Przerzutowa metoda zamiatania
  • Jazda do przodu
  • Jazda do tyłu
  • System odsysania
  • Do zastosowań zewnętrznych
  • Do zastosowań wewnątrz pomieszczeń
  • Regulowana prędkość szczotki bocznej
  • Wskaźnik stanu naładowania baterii
  • Licznik czasu pracy
  • Mobilny pojemnik na odpady
  • Funkcja zamiatania (może zostać wyłączona)
  • Automatycznie opuszczana szczotka boczna
  • Pływająco zawieszona szczotka główna
  • Wielofunkcyjny wyświetlacz
  • Zestaw zaczepów Home Base
Zastosowania
  • Hale produkcyjne, magazyny, małe centra logistyczne
  • Szybkie czyszczenie parkingów
  • Małe warsztaty, szkoły, serwisy, salony samochodowe
Akcesoria
Części zamienne

Znajdź i kup części zamienne do urządzeń Home & Garden korzystając z wyszukiwarki i udostępnionych schematów.

Części zamienne zakupione w sklepie internetowym eKärcher są wysyłane bezpośrednio z magazynów niemieckich i dostarczane kurierem GLS pod wskazany w zamówieniu adres.

Przejdź do wyszukiwarki części zamiennych klikając przycisk poniżej.