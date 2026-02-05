Zamiatarka z trakcją KM 85/50 R Bp
Najmniejsza sposród samojezdnych zamiatarek z fotelem dla operatora. Doskonale sprawdza się w miejscach do tej pory zarezerwowanych dla urządzeń prowadzonych recznie umożliwiając szybkie i komfortowe zamiatanie wąskich korytarzy i gęsto zabudowanych przestrzeni.
Bateryjne zasilanie pozwala na zamiatanie w pomieszczeniach zamknietych i gwarantuje cichą pracę. Nowa zamiatarka stanowi wygodną alternatywę dla zamiatarek prowadzonych ręcznie. Wysoka wydajność powierzchniowa przekłada się na ekonomiczne i efektywne czyszczenie. Jest prosta w obsłudze i posiada zestaw zaczepów Home Base. Dostęp do głównych komponentów zamiatarki jest możliwy bez użycia narzędzi.
Cechy i zalety
Przemyślana konstrukcja zbiornikaŁatwe w opróżnianiu 2 zbiorniki na zanieczyszczenia Brak ostrych krawędzi, prosty kształt zbiornika ułatwia jego całkowite opróżnianie. Kółka na zbiorniku na zanieczyszczenia ułatwiają jego przemieszczanie podczas opróżniania.
Wydajny system filtracjiFiltr płaski falisty wykonany z poliestru. Efektywny system oczyszczania za pomocą podwójnego skrobaka. Dostęp do filtra bez uzycia narzędzie poprzez szeroko otwieraną pokrywę.
Wysoka ergonomia zapewnia komfort pracyPrzejrzyste rozmieszczenie elementów obsługowych Regulacja fotela operatora bez narzędzi. Kierownica regulowana na wysokość.
Zintegrowany system uchwytów Home Base
- Wygodne przechowywanie dodatkowych akcesoriów do czyszczenia na urządzeniu.
- Np. mopa, ściereczek, zmiotki i szufelki, rękawic czy butelek z detergentem.
- Duża powierzchnia do przechowywania akcesoriów z tyłu urządzenia.
Wskaźnik zużycia głównej szczotki
- Dobrze widoczne z zewnątrz.
- Precyzyjne określanie czasu wymiany.
Szczotka boczna opuszczana/regulowana
- Zabezpieczna boczne szczotki przed uszkodzeniem.
- Niezawodna i wytrzymała konstrukcja.
- Niskie koszty eksploatacji i serwisowania.
Kompaktowy design ułatwia manewrowanie
- Doskonała manewrowość.
- Nadaje się doskonale do sprzątania w zatłoczonych miejscach.
- Możliwość przejeżdżania przez drzwi (90 cm).
Regulacja prędkości bocznej szczotki
- Mozliwość dostosowania prędkości szczotki bocznej do rodzaju i ilości zanieczyszczeń.
- Redukuje rozprzestrzenianie się kurzu.
Główna szczotka walcowa mocowana pływająco
- Brak konieczności regulacji zużycia.
- Doskonałe zbieranie burdu również na nierównościach.
Prosta obsługa
- Szczotka walcowa i szczotki boczne można wygodnie włączać i wyłączać za pomocą pedału.
- Ruch do przodu i do tyłu można wygodnie ustawiać i regulować za pomocą przełącznika.
- Regulacja siły ssania do odkurzania mokrych powierzchni.
Specyfikacja
Dane techniczne
|Napęd trakcyjny
|Silnik prądu stałego
|Moc napędu (V/W)
|24 / 1000
|Rodzaj napędu
|Elektryczny
|Wydajność powierzchniowa (m²/h)
|5100
|Maksymalna wydajność powierzchniowa z 2 szczotkami bocznymi (m²/h)
|6510
|Szerokość robocza (mm)
|615
|Szerokość robocza z 1 szczotką boczną (mm)
|850
|Szerokość robocza z 2 szczotkami bocznymi (mm)
|1085
|Napięcie akumulatora (V)
|24
|Czas pracy akumulatora (h)
|maks. 2,5
|Zbiornik zanieczyszczeń (l)
|50
|Zdolność do pokonywania wzniesień (%)
|12
|Prędkość robocza (km/h)
|6
|Powierzchnia filtracyjna (m²)
|2,3
|Ładowność dopuszczalna (kg)
|maks. 90
|Waga z akcesoriami (kg)
|177,5
|Waga - urządzenie gotowe do pracy (kg)
|230
|Waga z opakowaniem (kg)
|179,5
|Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)
|1171 x 870 x 1136
Zakres dostawy
- Opony pneumatyczne
Wyposażenie
- Manualne oczyszczanie filtra
- Mechaniczne oczyszczanie filtra
- Wahliwie zawieszona szczotka walcowa
- Regulacja objętości ssania
- Klapa dużych śmieci
- Przerzutowa metoda zamiatania
- Jazda do przodu
- Jazda do tyłu
- System odsysania
- Do zastosowań zewnętrznych
- Do zastosowań wewnątrz pomieszczeń
- Regulowana prędkość szczotki bocznej
- Wskaźnik stanu naładowania baterii
- Licznik czasu pracy
- Mobilny pojemnik na odpady
- Funkcja zamiatania (może zostać wyłączona)
- Automatycznie opuszczana szczotka boczna
- Pływająco zawieszona szczotka główna
- Wielofunkcyjny wyświetlacz
- Zestaw zaczepów Home Base
Zastosowania
- Hale produkcyjne, magazyny, małe centra logistyczne
- Szybkie czyszczenie parkingów
- Małe warsztaty, szkoły, serwisy, salony samochodowe
