Bateryjne zasilanie pozwala na zamiatanie w pomieszczeniach zamknietych i gwarantuje cichą pracę. Nowa zamiatarka stanowi wygodną alternatywę dla zamiatarek prowadzonych ręcznie. Wysoka wydajność powierzchniowa przekłada się na ekonomiczne i efektywne czyszczenie. Jest prosta w obsłudze i posiada zestaw zaczepów Home Base. Dostęp do głównych komponentów zamiatarki jest możliwy bez użycia narzędzi.