Zamiatarka z trakcją KM 90/60 R G

Samojezdna zamiatarka z fotelem dla operatora KM 90/60 RG zachwyca podczas czyszczenia na zewnątrz. Jest napędzana benzynowym silnikiem, posiada dużą moc i wyjątkowo kompaktową, jak również wytrzymałą konstrukcję.

Urządzenie zostało wyposażone w benzynowy silnik o dużej mocy z automatycznym ssaniem, zapewniający optymalne uruchomienie urządzenia. Nasza zamiatarka z fotelem dla operatora KM 90/60 R G stanowi idealne rozwiązanie do kompleksowego czyszczenia na zewnątrz. Wyjątkowy, automatyczny i bardzo wydajny system czyszczenia okrągłego filtra zapewnia bezpyłową pracę i minimalizuje straty mocy ssącej. Dzięki systemowi EASY Operation i kompaktowej konstrukcji, urządzenie jest łatwe w obsłudze, a jednocześnie imponuje wyjątkową zwrotnością. Praktyczny obszar zbierania zanieczyszczeń i zestaw zaczepów Home Base również ułatwiają transportowanie dodatkowych narzędzi do czyszczenia.

Cechy i zalety
Zamiatarka z trakcją KM 90/60 R G: Kompaktowy design
Kompaktowy design
Wysoka niezawodność. Bezpieczna i łatwa w manewrowaniu. Dodatkowe elementy, takie jak rezerwowe kanistry lub ręczne maszyny czyszczące, mogą być zabezpieczone i przewożone na pokładzie.
Zamiatarka z trakcją KM 90/60 R G: Koncepcja obsługi EASY Operation
Koncepcja obsługi EASY Operation
Łatwa obsługa wszystkich najważniejszych funkcji zamiatarki Czytelnie oznakowane najważniejsze funkcje zamiatarki.
Zamiatarka z trakcją KM 90/60 R G: Duży, okrągły filtr falisty z automatycznym systemem oczyszczania.
Duży, okrągły filtr falisty z automatycznym systemem oczyszczania.
Każdorazowo, po wyłączeniu urządzenia, filtr zostaje automatycznie oczyszczony co znacznie wydłuża jego żywotność. Możliwość ręcznego wyczyszczenia filtra. Wymiana filtra bez potrzeby użycia narzędzi.
Zestaw zaczepów Home Base
  • Praktyczne miejsce na inne akcesoria.
  • Poręczne i lekkie zbiorniki na zanieczyszczenia.
Specyfikacja

Dane techniczne

Napęd trakcyjny Czterosuwowy silnik
Moc napędu (kW) 6,6
Rodzaj napędu Benzyna
Wydajność powierzchniowa (m²/h) 7200
Maksymalna wydajność powierzchniowa z 2 szczotkami bocznymi (m²/h) 9200
Szerokość robocza (mm) 615
Szerokość robocza z 1 szczotką boczną (mm) 900
Szerokość robocza z 2 szczotkami bocznymi (mm) 1150
Zbiornik zanieczyszczeń (l) 60
Zdolność do pokonywania wzniesień (%) 18
Prędkość robocza (km/h) 8
Powierzchnia filtracyjna (m²) 4
Waga z akcesoriami (kg) 265
Waga - urządzenie gotowe do pracy (kg) 265
Waga z opakowaniem (kg) 266
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm) 1695 x 1060 x 1260

Zakres dostawy

  • Poliestrowy filtr okrągły

Wyposażenie

  • Manualne oczyszczanie filtra
  • Automatyczne oczyszczanie filtra
  • Wahliwie zawieszona szczotka walcowa
  • Regulacja objętości ssania
  • Klapa dużych śmieci
  • Przerzutowa metoda zamiatania
  • Jazda do przodu
  • Jazda do tyłu
  • System odsysania
  • Do zastosowań zewnętrznych
  • Licznik czasu pracy
  • Funkcja zamiatania (może zostać wyłączona)
  • Szczotka boczna, sterowana pneumatycznie
  • Zestaw zaczepów Home Base
Zamiatarka z trakcją KM 90/60 R G
Zamiatarka z trakcją KM 90/60 R G

Wideo

Zastosowania
  • Centra logistyczne
  • Parkingi wielopoziomowe
  • Magazyny
  • Kompleksy hotelowe
  • Hale produkcyjne
  • Parkingi
Akcesoria
Części zamienne

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