Zamiatarka z trakcją KM 90/60 R G
Samojezdna zamiatarka z fotelem dla operatora KM 90/60 RG zachwyca podczas czyszczenia na zewnątrz. Jest napędzana benzynowym silnikiem, posiada dużą moc i wyjątkowo kompaktową, jak również wytrzymałą konstrukcję.
Urządzenie zostało wyposażone w benzynowy silnik o dużej mocy z automatycznym ssaniem, zapewniający optymalne uruchomienie urządzenia. Nasza zamiatarka z fotelem dla operatora KM 90/60 R G stanowi idealne rozwiązanie do kompleksowego czyszczenia na zewnątrz. Wyjątkowy, automatyczny i bardzo wydajny system czyszczenia okrągłego filtra zapewnia bezpyłową pracę i minimalizuje straty mocy ssącej. Dzięki systemowi EASY Operation i kompaktowej konstrukcji, urządzenie jest łatwe w obsłudze, a jednocześnie imponuje wyjątkową zwrotnością. Praktyczny obszar zbierania zanieczyszczeń i zestaw zaczepów Home Base również ułatwiają transportowanie dodatkowych narzędzi do czyszczenia.
Cechy i zalety
Kompaktowy designWysoka niezawodność. Bezpieczna i łatwa w manewrowaniu. Dodatkowe elementy, takie jak rezerwowe kanistry lub ręczne maszyny czyszczące, mogą być zabezpieczone i przewożone na pokładzie.
Koncepcja obsługi EASY OperationŁatwa obsługa wszystkich najważniejszych funkcji zamiatarki Czytelnie oznakowane najważniejsze funkcje zamiatarki.
Duży, okrągły filtr falisty z automatycznym systemem oczyszczania.Każdorazowo, po wyłączeniu urządzenia, filtr zostaje automatycznie oczyszczony co znacznie wydłuża jego żywotność. Możliwość ręcznego wyczyszczenia filtra. Wymiana filtra bez potrzeby użycia narzędzi.
Zestaw zaczepów Home Base
- Praktyczne miejsce na inne akcesoria.
- Poręczne i lekkie zbiorniki na zanieczyszczenia.
Specyfikacja
Dane techniczne
|Napęd trakcyjny
|Czterosuwowy silnik
|Moc napędu (kW)
|6,6
|Rodzaj napędu
|Benzyna
|Wydajność powierzchniowa (m²/h)
|7200
|Maksymalna wydajność powierzchniowa z 2 szczotkami bocznymi (m²/h)
|9200
|Szerokość robocza (mm)
|615
|Szerokość robocza z 1 szczotką boczną (mm)
|900
|Szerokość robocza z 2 szczotkami bocznymi (mm)
|1150
|Zbiornik zanieczyszczeń (l)
|60
|Zdolność do pokonywania wzniesień (%)
|18
|Prędkość robocza (km/h)
|8
|Powierzchnia filtracyjna (m²)
|4
|Waga z akcesoriami (kg)
|265
|Waga - urządzenie gotowe do pracy (kg)
|265
|Waga z opakowaniem (kg)
|266
|Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)
|1695 x 1060 x 1260
Zakres dostawy
- Poliestrowy filtr okrągły
Wyposażenie
- Manualne oczyszczanie filtra
- Automatyczne oczyszczanie filtra
- Wahliwie zawieszona szczotka walcowa
- Regulacja objętości ssania
- Klapa dużych śmieci
- Przerzutowa metoda zamiatania
- Jazda do przodu
- Jazda do tyłu
- System odsysania
- Do zastosowań zewnętrznych
- Licznik czasu pracy
- Funkcja zamiatania (może zostać wyłączona)
- Szczotka boczna, sterowana pneumatycznie
- Zestaw zaczepów Home Base
Wideo
Zastosowania
- Centra logistyczne
- Parkingi wielopoziomowe
- Magazyny
- Kompleksy hotelowe
- Hale produkcyjne
- Parkingi
Akcesoria
Części zamienne
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