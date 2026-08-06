Urządzenie zostało wyposażone w benzynowy silnik o dużej mocy z automatycznym ssaniem, zapewniający optymalne uruchomienie urządzenia. Nasza zamiatarka z fotelem dla operatora KM 90/60 R G stanowi idealne rozwiązanie do kompleksowego czyszczenia na zewnątrz. Wyjątkowy, automatyczny i bardzo wydajny system czyszczenia okrągłego filtra zapewnia bezpyłową pracę i minimalizuje straty mocy ssącej. Dzięki systemowi EASY Operation i kompaktowej konstrukcji, urządzenie jest łatwe w obsłudze, a jednocześnie imponuje wyjątkową zwrotnością. Praktyczny obszar zbierania zanieczyszczeń i zestaw zaczepów Home Base również ułatwiają transportowanie dodatkowych narzędzi do czyszczenia.