System do dezynfekcji ES 1/7 Bp Pack
Urządzenie idealnie sprawdzi się tam, gdzie nie możliwe jest wykorzystywanie standardowych metod czyszczenia: bezprzewodowy, ręczny spryskiwacz ES 1/7 Bp z funkcją elektrostatyczną jest przeznaczony do dezynfekcji trudno dostępnych obszarów.
Dzięki inteligentnej funkcji elektrostatycznej, bezprzewodowy ES 1/7 Bp spryskiwacz umożliwia nanoszenie naszego środka dezynfekującego RM 735 bez konieczności dotykania, co zapewnia dezynfekcję trudno dostępnych lub niedostępnych, małych obszarów i powierzchni. Roztwór dezynfekujący o dużej przyczepności umożliwia łatwą dezynfekcję, nawet za przedmiotami przymocowanymi na stałe, a także w narożnikach, pęknięciach i szczelinach. Praktyczny, kompaktowy i bardzo lekki ręczny spryskiwacz zapewnia doskonałe rezultaty i nie powoduje zmęczenia u użytkownika. Ponadto charakteryzuje się bardzo niskim poziomem ciśnienia akustycznego, które wynosi zaledwie 57 dB(A). Idealny do obszarów wrażliwych na hałas, takich jak: szpitale i szkoły czy placówki handlowe w czasie godzin otwarcia. Urządzenie ES 1/7 Bp Pack jest oparte na platformie akumulatorowej 18 V Kärcher Battery Power. Akumulator o dużej pojemności 2,5 Ah zapewnia możliwość użytkowania do 5 godzin.
Specyfikacja
Dane techniczne
|Platforma bateryjna
|Platforma bateryjna 18 V
|Zbiornik wody czystej / brudnej (l)
|0,6
|Poziom ciśnienia akustycznego (dB(A))
|do 57
|Zużycie wody (l/min)
|0,1
|Typ baterii
|Akumulator litowo-jonowy
|Napięcie (V)
|18
|Wydajność (Ah)
|2,5
|Ilość potrzebnych akumulatorów (szt.)
|1
|Czas pracy na jednym ładowaniu (h)
|ok. 5 (2,5 Ah)
|Czas ładowania akumulatora szybką ładowarką do 80%/100% (min)
|44 / 83
|Napięcie (zasilanie ładowarki) (V)
|100 - 240
|Częstotliwość (zasilanie ładowarki) (Hz)
|50 - 60
|Kolor
|żółty
|Waga z akcesoriami (kg)
|2,9
|Waga bez akcesoriów (kg)
|1,3
|Waga z opakowaniem (kg)
|3,8
|Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)
|305 x 93 x 269
Zakres dostawy
- Wersja: Zawiera akumulator i ładowarkę
- Akumulator: Akumulator Battery Power 18 V / 2.5 Ah (1 szt.)
Wyposażenie
- Ładowarka: Standardowa ładowarka Battery Power 18 V (1 szt.)
Wideo
Zastosowania
- Doskonale sprawdzi się w biurach, placówkach handlowych, hotelach, stołówkach, kancelariach prawnych, szpitalach oraz szkołach
Akcesoria
Części zamienne
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