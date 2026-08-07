System do dezynfekcji ES 1/7 Bp Pack

Urządzenie idealnie sprawdzi się tam, gdzie nie możliwe jest wykorzystywanie standardowych metod czyszczenia: bezprzewodowy, ręczny spryskiwacz ES 1/7 Bp z funkcją elektrostatyczną jest przeznaczony do dezynfekcji trudno dostępnych obszarów.

Dzięki inteligentnej funkcji elektrostatycznej, bezprzewodowy ES 1/7 Bp spryskiwacz umożliwia nanoszenie naszego środka dezynfekującego RM 735 bez konieczności dotykania, co zapewnia dezynfekcję trudno dostępnych lub niedostępnych, małych obszarów i powierzchni. Roztwór dezynfekujący o dużej przyczepności umożliwia łatwą dezynfekcję, nawet za przedmiotami przymocowanymi na stałe, a także w narożnikach, pęknięciach i szczelinach. Praktyczny, kompaktowy i bardzo lekki ręczny spryskiwacz zapewnia doskonałe rezultaty i nie powoduje zmęczenia u użytkownika. Ponadto charakteryzuje się bardzo niskim poziomem ciśnienia akustycznego, które wynosi zaledwie 57 dB(A). Idealny do obszarów wrażliwych na hałas, takich jak: szpitale i szkoły czy placówki handlowe w czasie godzin otwarcia. Urządzenie ES 1/7 Bp Pack jest oparte na platformie akumulatorowej 18 V Kärcher Battery Power. Akumulator o dużej pojemności 2,5 Ah zapewnia możliwość użytkowania do 5 godzin.

Specyfikacja

Dane techniczne

Platforma bateryjna Platforma bateryjna 18 V
Zbiornik wody czystej / brudnej (l) 0,6
Poziom ciśnienia akustycznego (dB(A)) do 57
Zużycie wody (l/min) 0,1
Typ baterii Akumulator litowo-jonowy
Napięcie (V) 18
Wydajność (Ah) 2,5
Ilość potrzebnych akumulatorów (szt.) 1
Czas pracy na jednym ładowaniu (h) ok. 5 (2,5 Ah)
Czas ładowania akumulatora szybką ładowarką do 80%/100% (min) 44 / 83
Napięcie (zasilanie ładowarki) (V) 100 - 240
Częstotliwość (zasilanie ładowarki) (Hz) 50 - 60
Kolor żółty
Waga z akcesoriami (kg) 2,9
Waga bez akcesoriów (kg) 1,3
Waga z opakowaniem (kg) 3,8
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm) 305 x 93 x 269

Zakres dostawy

  • Wersja: Zawiera akumulator i ładowarkę
  • Akumulator: Akumulator Battery Power 18 V / 2.5 Ah (1 szt.)

Wyposażenie

  • Ładowarka: Standardowa ładowarka Battery Power 18 V (1 szt.)
System do dezynfekcji ES 1/7 Bp Pack
System do dezynfekcji ES 1/7 Bp Pack
System do dezynfekcji ES 1/7 Bp Pack
System do dezynfekcji ES 1/7 Bp Pack

Wideo

Zastosowania
  • Doskonale sprawdzi się w biurach, placówkach handlowych, hotelach, stołówkach, kancelariach prawnych, szpitalach oraz szkołach
Akcesoria
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