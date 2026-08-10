Dzięki inteligentnej funkcji elektrostatycznej, bezprzewodowy ES 1/7 Bp spryskiwacz umożliwia nanoszenie naszego środka dezynfekującego RM 735 bez konieczności dotykania, co zapewnia dezynfekcję trudno dostępnych lub niedostępnych, małych obszarów i powierzchni. Roztwór dezynfekujący o dużej przyczepności umożliwia łatwą dezynfekcję, nawet za przedmiotami przymocowanymi na stałe, a także w narożnikach, pęknięciach i szczelinach. Praktyczny, kompaktowy i bardzo lekki ręczny spryskiwacz zapewnia doskonałe rezultaty i nie powoduje zmęczenia u użytkownika. Ponadto charakteryzuje się bardzo niskim poziomem ciśnienia akustycznego, które wynosi zaledwie 57 dB(A). Idealny do obszarów wrażliwych na hałas, takich jak: szpitale i szkoły czy placówki handlowe w czasie godzin otwarcia. Urządzenie ES 1/7 Bp to podstawowa wersja spryskiwacza ręcznego, oparta na platformie akumulatorowej 18 V Kärcher Battery Power. Akumulator o dużej pojemności 2,5 Ah zapewnia możliwość użytkowania do 5 godzin. W tej wersji urządzenia wymienny akumulator 18 V oraz ładowarka wymagają dokupienia.