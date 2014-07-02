Szorowarka do schodów ruchomych BR 47/35 Esc
Nadaje się do czyszczenia gruntownego i konserwacyjnego schodów ruchomych i chodników ruchomych. Wydajność powierzchniowa: 2–3 schody ruchome/chodniki ruchome na godzinę (czyszczenie konserwacyjne). 0.5–1 schody ruchome/chodnik ruchomy na godzinę (czyszczenie gruntowne).
Czyszczenie za pomocą szorowarki BR 47/35 ESC jest niezwykle praktyczne podczas pracy schodów ruchomych lub chodnika ruchomego. Urządzenie umieszcza się na dole schodów ruchomych. Dysze rozpylają roztwór detergentu na szczotki szorujące, które czyszczą bieżnik ruchomego chodnika lub schodów ruchomych. Zanieczyszczona woda jest odsysana w ramach tej samej operacji. Specjalne szczotki zbierające pochłaniają wodę i transportują ją do szczelin ssących. Kształt głowicy szczotkowej i silnik szczotki zainstalowany pośrodku umożliwiają pracę aż do krawędzi po obu stronach za pomocą dwóch szczotek walcowych. Gwarantuje to, że schody ruchome są idealnie wyczyszczone aż do najbardziej zewnętrznych rowków bieżnika. Ślizg centrujący na środku głowicy szczotkowej zapewnia bezpieczne prowadzenie maszyny. Szorowarka BR 47/35 ESC jest odpowiednia do schodów ruchomych i chodników ruchomych wielu różnych producentów. Urządzenie można dostosować do różnych modeli schodów ruchomych poprzez wymianę czterech różnych zestawów grzebieni prowadzących, które zaczepiają się o bieżnik schodów ruchomych i tworzą uszczelnienie podczas zasysania.
Cechy i zalety
Doskonała moc ssania.
- Aplikowana woda jest wyjątkowo dokładnie odsysana ze schodów za pomocą czterech węży ssących i dopasowanych grzebieni.
- Zapobiega przeciekaniu wody do mechanizmu ruchomych schodów.
Idealna do schodów ruchomych.
- Grzebienie wchodzą w rowki schodów odsysając z nich wodę.
- Dostępne są różne rodzaje grzebieni w zależności od rodzaju ruchomych schodów.
Wygodna pozycja stojąca podczas obsługi maszyny
- Łatwość zastosowania
Wymiana szczotek i grzebieni bez narzędzi
- Kiedy zbiornik jest pusty szczotki i grzebienie mogą zostać zmienione bez dodatkowych narzędzi.
Grzebienie dopasowane do schodów
- Bezpieczne przemieszczanie
Wysoka jakość
- Wysokiej jakości komponenty urządzenia redukują do minimum potrzebną obsługę
Praca bez wibracji
- Większy komfort
Mocna turbina ssąca
- Woda jest wyjątkowo dokładnie odsysana ze schodów za pomocą czterech węży ssących i dopasowanych grzebieni.
Krótka głowica szczotki
- Mnogość zastosowań.
Specyfikacja
Dane techniczne
|Rodzaj napędu
|Zasilanie sieciowe
|Szerokość robocza szczotek (mm)
|470
|Zbiornik wody czystej / brudnej (l)
|35 / 35
|Prędkość obrotowa szczotki (obr./min)
|870 - 1090
|Zużycie wody (l/min)
|maks. 1
|Poziom ciśnienia akustycznego (dB(A))
|75
|Napięcie (V)
|220 - 240
|Częstotliwość (Hz)
|50 - 60
|Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)
|1129 x 480 x 1031
Zakres dostawy
- Szczotki czyszczące
- Szczotki zbierające
- Zasilanie sieciowe
Wyposażenie
- Moc silnika szczotki: 800 W
Wideo
Akcesoria
Środki czyszczące
Części zamienne
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