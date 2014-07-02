Czyszczenie za pomocą szorowarki BR 47/35 ESC jest niezwykle praktyczne podczas pracy schodów ruchomych lub chodnika ruchomego. Urządzenie umieszcza się na dole schodów ruchomych. Dysze rozpylają roztwór detergentu na szczotki szorujące, które czyszczą bieżnik ruchomego chodnika lub schodów ruchomych. Zanieczyszczona woda jest odsysana w ramach tej samej operacji. Specjalne szczotki zbierające pochłaniają wodę i transportują ją do szczelin ssących. Kształt głowicy szczotkowej i silnik szczotki zainstalowany pośrodku umożliwiają pracę aż do krawędzi po obu stronach za pomocą dwóch szczotek walcowych. Gwarantuje to, że schody ruchome są idealnie wyczyszczone aż do najbardziej zewnętrznych rowków bieżnika. Ślizg centrujący na środku głowicy szczotkowej zapewnia bezpieczne prowadzenie maszyny. Szorowarka BR 47/35 ESC jest odpowiednia do schodów ruchomych i chodników ruchomych wielu różnych producentów. Urządzenie można dostosować do różnych modeli schodów ruchomych poprzez wymianę czterech różnych zestawów grzebieni prowadzących, które zaczepiają się o bieżnik schodów ruchomych i tworzą uszczelnienie podczas zasysania.