Szorowarka jednotarczowa BDP 43/400 C
Dzięki wysokiej prędkości obrotowej 400 obr./min. wygodne i wydajne, jednotarczowe urządzenie BDP 43/400 C imponuje szybkimi i dokładnymi efektami czyszczenia i froterowania.
Urządzenie doskonale sprawdzi się do dokładnego czyszczenia i froterowania twardych posadzek oraz elastycznych wykładzin: Wygodne jednotarczowe urządzenie BDP 43/400 C o dużej mocy, zachwyca wysoką prędkością obrotową, która wynosi 400 obr./min., jak również niskim poziomem ciśnienia akustycznego. Ponadto szybkość urządzenia można wykorzystać do nanoszenia środków pielęgnacyjnych na drewniane posadzki. Aby podczas pracy zapobiegać potencjalnemu rozprzestrzenianiu się pyłu, jako opcjonalne wyposażenie dostępne jest łatwe w montażu urządzenie ssące z pierścieniem. Standardowy zakres dostawy obejmuje trzymak pada.
Cechy i zalety
Szybkie, jednotarczowe urządzenie pracujące z prędkością 400 obr./min.
- Bardzo cicha praca oraz duża wydajność powierzchniowa.
- Dla uzyskania doskonałych efektów czyszczenia
Zintegrowane gniazdo zasilania
- Do podłączenia do jednostki ssącej, która redukuje zapylenie.
- Nie jest wymagany dodatkowy przewód, co oznacza bardziej wydajne czyszczenie.
Duże koła
- Łatwa w transporcie, nawet na duże odległości.
- Może być łatwo przenoszona po schodach.
- Może być również przenoszona w pozycji parkingowej.
Cicha praca
- Może być również stosowany w obszarach szczególnie wrażliwych na hałas (takich jak hotele, szpitale lub biura).
Niska głowica
- Czyszczenie pod meblami i kaloryferami
Bogata ofeta padów
- Akcesoria dopasowane do danej aplikacji, np. szczotki o różnych stopniach twardości, trzymaki padów, różne pady, zespół ssący itp.
- Systematyczne czyszczenie: idealne akcesoria do każdego zastosowania.
Specyfikacja
Dane techniczne
|Rodzaj napędu
|Zasilanie sieciowe
|Prędkość obrotowa szczotki (obr./min)
|400
|Nacisk szczotki (g/cm²)
|22
|Poziom ciśnienia akustycznego (dB(A))
|55
|Napięcie (V)
|220 - 240
|Częstotliwość (Hz)
|50
|Kolor
|antracyt
|Waga z akcesoriami (kg)
|33,2
|Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)
|620 x 430 x 1230
Zakres dostawy
- Talerz napędowy
Wyposażenie
- Zbiornik jako wyposażenie dodatkowe: 12 l
- Zasilanie sieciowe
Wideo
Zastosowania
- Urządzenie znakomicie sprawdzi się do czyszczenia i polerowania twardych oraz elastycznych wykładzin
Akcesoria
Środki czyszczące
Części zamienne
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