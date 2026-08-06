Urządzenie doskonale sprawdzi się do dokładnego czyszczenia i froterowania twardych posadzek oraz elastycznych wykładzin: Wygodne jednotarczowe urządzenie BDP 43/400 C o dużej mocy, zachwyca wysoką prędkością obrotową, która wynosi 400 obr./min., jak również niskim poziomem ciśnienia akustycznego. Ponadto szybkość urządzenia można wykorzystać do nanoszenia środków pielęgnacyjnych na drewniane posadzki. Aby podczas pracy zapobiegać potencjalnemu rozprzestrzenianiu się pyłu, jako opcjonalne wyposażenie dostępne jest łatwe w montażu urządzenie ssące z pierścieniem. Standardowy zakres dostawy obejmuje trzymak pada.