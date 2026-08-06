Szerokość robocza wynosząca 43 centymetry, zmienna prędkość obrotowa (150 lub 300 obr./min.) oraz silnik o dużej mocy 1500 watów sprawiają, że nasze jednotarczowe urządzenie BDS 43/DUO C może być użytkowane na wiele sposobów. Doskonale sprawdzi się do czyszczenia twardych i elastycznych wykładzin oraz wykładzin, jak również polerowania różnych powierzchni, a nawet szlifowania parkietu. BDS 43/DUO C zachwyca płynnym działaniem. Szeroki uchwyt również ułatwia obsługę urządzenia, dzięki czemu niedoświadczeni lub nieprzeszkoleni użytkownicy mogą bez trudu je obsługiwać.