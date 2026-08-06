Szorowarka jednotarczowa BDS 43/DUO C

Uniwersalne, jednotarczowe urządzenie BDS 43/DUO C do czyszczenia, polerowania i szlifowania różnych rodzajów posadzek. Urządzenie zachwyca płynnym działaniem przy 150 lub 300 obr./min.

Szerokość robocza wynosząca 43 centymetry, zmienna prędkość obrotowa (150 lub 300 obr./min.) oraz silnik o dużej mocy 1500 watów sprawiają, że nasze jednotarczowe urządzenie BDS 43/DUO C może być użytkowane na wiele sposobów. Doskonale sprawdzi się do czyszczenia twardych i elastycznych wykładzin oraz wykładzin, jak również polerowania różnych powierzchni, a nawet szlifowania parkietu. BDS 43/DUO C zachwyca płynnym działaniem. Szeroki uchwyt również ułatwia obsługę urządzenia, dzięki czemu niedoświadczeni lub nieprzeszkoleni użytkownicy mogą bez trudu je obsługiwać.

Cechy i zalety
Szorowarka jednotarczowa BDS 43/DUO C: Dwie prędkości
Dwie prędkości
Możliwość przełączania pomiędzy dwiema prędkościami: 150 obr./min i 300 obr./min za pomocą przełącznika. Przełącznik jest łatwo dostępny na środku panelu.
Szorowarka jednotarczowa BDS 43/DUO C: Cicha praca
Cicha praca
Może być również stosowany w obszarach szczególnie wrażliwych na hałas (takich jak hotele, szpitale lub biura).
Szorowarka jednotarczowa BDS 43/DUO C: Mocny napęd
Mocny napęd
Solidna budowa. Wysoki moment obrotowy dla efektywnej pracy.
Bardzo niska obudowa szczotki
  • Czyszczenie pod meblami i kaloryferami
Duże koła
  • Łatwa w transporcie, nawet na duże odległości.
  • Możliwy transport po schodach.
Bogata ofeta padów
  • Akcesoria dopasowane do rodzaju zastosowań np. szczotki w różnych stopniach twardości, różne rodzaje padów itp.
  • Systematyczne czyszczenie: idealne akcesoria do każdego zastosowania.
Specyfikacja

Dane techniczne

Rodzaj napędu Zasilanie sieciowe
Szerokość robocza szczotek (mm) 430
Wysokość głowicy (mm) 90
Prędkość obrotowa szczotki (obr./min) 150 - 300
Nacisk szczotki (kg) 45
Poziom ciśnienia akustycznego (dB(A)) 66
Napięcie (V) 220
Częstotliwość (Hz) 50
Kolor antracyt
Waga z akcesoriami (kg) 49,1
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm) 940 x 430 x 1070

Zakres dostawy

  • Talerz napędowy

Wyposażenie

  • Zbiornik jako wyposażenie dodatkowe: 10 l
  • Zasilanie sieciowe

Wideo

Zastosowania
  • Do czyszczenia twardych posadzek i elastycznych wykładzin oraz wykładzin
  • Doskonale sprawdzi się również do polerowania i szlifowania parkietu
Akcesoria
Środki czyszczące
Części zamienne

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