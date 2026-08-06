Szorowarka jednotarczowa BDS 43/DUO C
Uniwersalne, jednotarczowe urządzenie BDS 43/DUO C do czyszczenia, polerowania i szlifowania różnych rodzajów posadzek. Urządzenie zachwyca płynnym działaniem przy 150 lub 300 obr./min.
Szerokość robocza wynosząca 43 centymetry, zmienna prędkość obrotowa (150 lub 300 obr./min.) oraz silnik o dużej mocy 1500 watów sprawiają, że nasze jednotarczowe urządzenie BDS 43/DUO C może być użytkowane na wiele sposobów. Doskonale sprawdzi się do czyszczenia twardych i elastycznych wykładzin oraz wykładzin, jak również polerowania różnych powierzchni, a nawet szlifowania parkietu. BDS 43/DUO C zachwyca płynnym działaniem. Szeroki uchwyt również ułatwia obsługę urządzenia, dzięki czemu niedoświadczeni lub nieprzeszkoleni użytkownicy mogą bez trudu je obsługiwać.
Cechy i zalety
Dwie prędkościMożliwość przełączania pomiędzy dwiema prędkościami: 150 obr./min i 300 obr./min za pomocą przełącznika. Przełącznik jest łatwo dostępny na środku panelu.
Cicha pracaMoże być również stosowany w obszarach szczególnie wrażliwych na hałas (takich jak hotele, szpitale lub biura).
Mocny napędSolidna budowa. Wysoki moment obrotowy dla efektywnej pracy.
Bardzo niska obudowa szczotki
- Czyszczenie pod meblami i kaloryferami
Duże koła
- Łatwa w transporcie, nawet na duże odległości.
- Możliwy transport po schodach.
Bogata ofeta padów
- Akcesoria dopasowane do rodzaju zastosowań np. szczotki w różnych stopniach twardości, różne rodzaje padów itp.
- Systematyczne czyszczenie: idealne akcesoria do każdego zastosowania.
Specyfikacja
Dane techniczne
|Rodzaj napędu
|Zasilanie sieciowe
|Szerokość robocza szczotek (mm)
|430
|Wysokość głowicy (mm)
|90
|Prędkość obrotowa szczotki (obr./min)
|150 - 300
|Nacisk szczotki (kg)
|45
|Poziom ciśnienia akustycznego (dB(A))
|66
|Napięcie (V)
|220
|Częstotliwość (Hz)
|50
|Kolor
|antracyt
|Waga z akcesoriami (kg)
|49,1
|Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)
|940 x 430 x 1070
Zakres dostawy
- Talerz napędowy
Wyposażenie
- Zbiornik jako wyposażenie dodatkowe: 10 l
- Zasilanie sieciowe
Wideo
Zastosowania
- Do czyszczenia twardych posadzek i elastycznych wykładzin oraz wykładzin
- Doskonale sprawdzi się również do polerowania i szlifowania parkietu
Akcesoria
Środki czyszczące
Części zamienne
Znajdź i kup części zamienne do urządzeń Home & Garden korzystając z wyszukiwarki i udostępnionych schematów.
Części zamienne zakupione w sklepie internetowym eKärcher są wysyłane bezpośrednio z magazynów niemieckich i dostarczane kurierem GLS pod wskazany w zamówieniu adres.
Przejdź do wyszukiwarki części zamiennych klikając przycisk poniżej.