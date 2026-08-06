Szorowarka jednotarczowa BDS 43/ Orbital C

Mocna, wytrzymała i funkcjonalna: nasza nowa orbitalna szorowarka jednotarczowa BDS 43 / Orbital C o ruchach orbitalno-rotacyjnych dla najwyższej efektywności czyszczenia.

Maksymalna efektywność czyszczenia, wiele różnorodnych zastosowań, przyjazne użytkowanie: Nasza nowa orbitalna szorowarka jednotarczowa BDS 43 / Orbital C jest idealna do sprzątania obiektów: biur, lokali handlowych, szpitali czy szkół. Dzięki innowacyjnej technologii szorowarka łączy w sobie ruchy orbitalno-rotacyjne i jednostajne wibracje, zapewniając tym samym liczne możliwości zastosowań, od dogłębnego szorowania, przez polerowanie i krystalizację, aż po usuwanie powłok. Szerokość robocza szorowarki wynosząca 43 cm umożliwia jej zastosowanie również na wąskich i zastawionych przestrzeniach.

Cechy i zalety
Szorowarka jednotarczowa BDS 43/ Orbital C: Intuicyjna obsługa
Intuicyjna obsługa
Prostota i łatwość użytkowania. Doskonała równowaga i cicha praca. Pomoc w unikaniu błędów eksploatacyjnych
Szorowarka jednotarczowa BDS 43/ Orbital C: Tryb reverse-handle
Tryb reverse-handle
Zwiększony nacisk szczotek z 38 do 55 kilogramów Wysoka wydajność czyszczenia również w trudnych warunkach Łatwa praca również w przypadku ciasnych przestrzeni
Szorowarka jednotarczowa BDS 43/ Orbital C: Głowica uchylna 90°
Głowica uchylna 90°
Możliwość łatwej i szybkiej zmiany padów Większy komfort, brak mokrych padów na powierzchniach
Ruch rotacyjno-orbitalny
  • Doskonałe efekty szorowania przy czasie pracy zredukowanym do 50%
  • Doskonałe efekty czyszczenia na wszystkich rodzajach powierzchni
  • Niższe koszty czyszczenia i szkolenia
Mocny napęd
  • Solidna budowa.
  • Wiele różnorodnych zastosowań.
  • Niskie koszty operacyjne.
Specyfikacja

Dane techniczne

Rodzaj napędu Zasilanie sieciowe
Szerokość robocza szczotek (mm) 430
Wysokość głowicy (mm) 100
Zbiornik, woda świeża (l) 12
Prędkość obrotowa szczotki (obr./min) 60
Nacisk szczotki (kg) 38 - 55
Oscylacje (O/min) 1500
Poziom ciśnienia akustycznego (dB(A)) 54
Napięcie (V) 220 - 240
Częstotliwość (Hz) 50
Kolor antracyt
Waga z akcesoriami (kg) 52,1
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm) 1070 x 570 x 430

Zakres dostawy

  • Zbiornik: 12 l
  • Talerz napędowy

Wyposażenie

  • Zasilanie sieciowe

Wideo

Zastosowania
  • Idealne do biur, zakładów produkcyjnych, lokali handlowych, hoteli, kantyn, szpitali lub szkół
Akcesoria
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