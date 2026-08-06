Maksymalna efektywność czyszczenia, wiele różnorodnych zastosowań, przyjazne użytkowanie: Nasza nowa orbitalna szorowarka jednotarczowa BDS 43 / Orbital C jest idealna do sprzątania obiektów: biur, lokali handlowych, szpitali czy szkół. Dzięki innowacyjnej technologii szorowarka łączy w sobie ruchy orbitalno-rotacyjne i jednostajne wibracje, zapewniając tym samym liczne możliwości zastosowań, od dogłębnego szorowania, przez polerowanie i krystalizację, aż po usuwanie powłok. Szerokość robocza szorowarki wynosząca 43 cm umożliwia jej zastosowanie również na wąskich i zastawionych przestrzeniach.