Szorowarka jednotarczowa BDS 43/ Orbital C
Mocna, wytrzymała i funkcjonalna: nasza nowa orbitalna szorowarka jednotarczowa BDS 43 / Orbital C o ruchach orbitalno-rotacyjnych dla najwyższej efektywności czyszczenia.
Maksymalna efektywność czyszczenia, wiele różnorodnych zastosowań, przyjazne użytkowanie: Nasza nowa orbitalna szorowarka jednotarczowa BDS 43 / Orbital C jest idealna do sprzątania obiektów: biur, lokali handlowych, szpitali czy szkół. Dzięki innowacyjnej technologii szorowarka łączy w sobie ruchy orbitalno-rotacyjne i jednostajne wibracje, zapewniając tym samym liczne możliwości zastosowań, od dogłębnego szorowania, przez polerowanie i krystalizację, aż po usuwanie powłok. Szerokość robocza szorowarki wynosząca 43 cm umożliwia jej zastosowanie również na wąskich i zastawionych przestrzeniach.
Cechy i zalety
Intuicyjna obsługaProstota i łatwość użytkowania. Doskonała równowaga i cicha praca. Pomoc w unikaniu błędów eksploatacyjnych
Tryb reverse-handleZwiększony nacisk szczotek z 38 do 55 kilogramów Wysoka wydajność czyszczenia również w trudnych warunkach Łatwa praca również w przypadku ciasnych przestrzeni
Głowica uchylna 90°Możliwość łatwej i szybkiej zmiany padów Większy komfort, brak mokrych padów na powierzchniach
Ruch rotacyjno-orbitalny
- Doskonałe efekty szorowania przy czasie pracy zredukowanym do 50%
- Doskonałe efekty czyszczenia na wszystkich rodzajach powierzchni
- Niższe koszty czyszczenia i szkolenia
Mocny napęd
- Solidna budowa.
- Wiele różnorodnych zastosowań.
- Niskie koszty operacyjne.
Specyfikacja
Dane techniczne
|Rodzaj napędu
|Zasilanie sieciowe
|Szerokość robocza szczotek (mm)
|430
|Wysokość głowicy (mm)
|100
|Zbiornik, woda świeża (l)
|12
|Prędkość obrotowa szczotki (obr./min)
|60
|Nacisk szczotki (kg)
|38 - 55
|Oscylacje (O/min)
|1500
|Poziom ciśnienia akustycznego (dB(A))
|54
|Napięcie (V)
|220 - 240
|Częstotliwość (Hz)
|50
|Kolor
|antracyt
|Waga z akcesoriami (kg)
|52,1
|Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)
|1070 x 570 x 430
Zakres dostawy
- Zbiornik: 12 l
- Talerz napędowy
Wyposażenie
- Zasilanie sieciowe
Wideo
Zastosowania
- Idealne do biur, zakładów produkcyjnych, lokali handlowych, hoteli, kantyn, szpitali lub szkół
Akcesoria
Środki czyszczące
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