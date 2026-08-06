Szorowarka jednotarczowa BDS 43/ Orbital C Spray
Nowa orbitalna szorowarka jednotarczowa BDS 43 / Orbital C Spray doskonale sprawdzi się przy sprzątaniu obiektowym. Dzięki zintegrowanym dyszom spryskującym idealna jest także do dogłębnego czyszczenia dywanów.
Dzięki swej szerokości roboczej wynoszącej 43 cm oraz dużemu spektrum zastosowań nasza nowa orbitalna szorowarka jednotarczowa BDS 43 / Orbital C Spray jest doskonała do sprzątania obiektowego. Urządzenie łączy w sobie ruchy orbitalno-rotacyjne i jednostajne wibracje, zwiększając tym samym efektywność czyszczenia do maksimum. Szorowarka została dodatkowo wyposażona w dysze spryskujące przeznaczone do czyszczenia dywanów, rozpylające na czyszczonych powierzchniach dokładnie wymaganą ilość środka czyszczącego i zapewniające oprócz doskonałych efektów czyszczenia także krótki okres schnięcia. Dodatkowy efekt ruchu orbitalnego: Ta wytrzymała szorowarka działa niezwykle cicho i stabilnie, co gwarantuje wyjątkową łatwość obsługi oraz wygodną pracę - czy to w przypadku szorowania, usuwania powłok, polerowania lub krystalizacji.
Cechy i zalety
Intuicyjna obsługaProstota i łatwość użytkowania. Doskonała równowaga i cicha praca. Pomoc w unikaniu błędów eksploatacyjnych
Tryb reverse-handleZwiększony nacisk szczotek z 38 do 55 kilogramów Wysoka wydajność czyszczenia również w trudnych warunkach Łatwa praca również w przypadku ciasnych przestrzeni
Zintegrowane, regulowane dysze spryskująceDla dokładnego dozowania i wysokiej wydajności powierzchniowej Bardzo dobre efekty czyszczenia i krótki czas schnięcia
Ruch rotacyjno-orbitalny
- Doskonałe efekty szorowania przy czasie pracy zredukowanym do 50%
- Doskonałe efekty czyszczenia na wszystkich rodzajach powierzchni
- Niższe koszty czyszczenia i szkolenia
Głowica uchylna 90°
- Możliwość łatwej i szybkiej zmiany padów
- Większy komfort, brak mokrych padów na powierzchniach
Mocny napęd
- Solidna budowa.
- Wiele różnorodnych zastosowań.
- Niskie koszty operacyjne.
Specyfikacja
Dane techniczne
|Rodzaj napędu
|Zasilanie sieciowe
|Szerokość robocza szczotek (mm)
|430
|Wysokość głowicy (mm)
|100
|Zbiornik, woda świeża (l)
|12
|Prędkość obrotowa szczotki (obr./min)
|60
|Nacisk szczotki (kg)
|38 - 55
|Oscylacje (O/min)
|1500
|Poziom ciśnienia akustycznego (dB(A))
|59
|Napięcie (V)
|220 - 240
|Częstotliwość (Hz)
|50
|Kolor
|antracyt
|Waga z akcesoriami (kg)
|54,5
|Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)
|430 x 520 x 1070
Zakres dostawy
- Zbiornik: 12 l
- Talerz napędowy
Wyposażenie
- Zasilanie sieciowe
Wideo
Zastosowania
- Idealne do biur, zakładów produkcyjnych, lokali handlowych, hoteli, kantyn, szpitali lub szkół
Akcesoria
Środki czyszczące
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