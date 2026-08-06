Dzięki swej szerokości roboczej wynoszącej 43 cm oraz dużemu spektrum zastosowań nasza nowa orbitalna szorowarka jednotarczowa BDS 43 / Orbital C Spray jest doskonała do sprzątania obiektowego. Urządzenie łączy w sobie ruchy orbitalno-rotacyjne i jednostajne wibracje, zwiększając tym samym efektywność czyszczenia do maksimum. Szorowarka została dodatkowo wyposażona w dysze spryskujące przeznaczone do czyszczenia dywanów, rozpylające na czyszczonych powierzchniach dokładnie wymaganą ilość środka czyszczącego i zapewniające oprócz doskonałych efektów czyszczenia także krótki okres schnięcia. Dodatkowy efekt ruchu orbitalnego: Ta wytrzymała szorowarka działa niezwykle cicho i stabilnie, co gwarantuje wyjątkową łatwość obsługi oraz wygodną pracę - czy to w przypadku szorowania, usuwania powłok, polerowania lub krystalizacji.