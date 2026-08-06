Szorowarka jednotarczowa BDS 43/ Orbital C Spray

Nowa orbitalna szorowarka jednotarczowa BDS 43 / Orbital C Spray doskonale sprawdzi się przy sprzątaniu obiektowym. Dzięki zintegrowanym dyszom spryskującym idealna jest także do dogłębnego czyszczenia dywanów.

Dzięki swej szerokości roboczej wynoszącej 43 cm oraz dużemu spektrum zastosowań nasza nowa orbitalna szorowarka jednotarczowa BDS 43 / Orbital C Spray jest doskonała do sprzątania obiektowego. Urządzenie łączy w sobie ruchy orbitalno-rotacyjne i jednostajne wibracje, zwiększając tym samym efektywność czyszczenia do maksimum. Szorowarka została dodatkowo wyposażona w dysze spryskujące przeznaczone do czyszczenia dywanów, rozpylające na czyszczonych powierzchniach dokładnie wymaganą ilość środka czyszczącego i zapewniające oprócz doskonałych efektów czyszczenia także krótki okres schnięcia. Dodatkowy efekt ruchu orbitalnego: Ta wytrzymała szorowarka działa niezwykle cicho i stabilnie, co gwarantuje wyjątkową łatwość obsługi oraz wygodną pracę - czy to w przypadku szorowania, usuwania powłok, polerowania lub krystalizacji.

Cechy i zalety
Szorowarka jednotarczowa BDS 43/ Orbital C Spray: Intuicyjna obsługa
Intuicyjna obsługa
Prostota i łatwość użytkowania. Doskonała równowaga i cicha praca. Pomoc w unikaniu błędów eksploatacyjnych
Szorowarka jednotarczowa BDS 43/ Orbital C Spray: Tryb reverse-handle
Tryb reverse-handle
Zwiększony nacisk szczotek z 38 do 55 kilogramów Wysoka wydajność czyszczenia również w trudnych warunkach Łatwa praca również w przypadku ciasnych przestrzeni
Szorowarka jednotarczowa BDS 43/ Orbital C Spray: Zintegrowane, regulowane dysze spryskujące
Zintegrowane, regulowane dysze spryskujące
Dla dokładnego dozowania i wysokiej wydajności powierzchniowej Bardzo dobre efekty czyszczenia i krótki czas schnięcia
Ruch rotacyjno-orbitalny
  • Doskonałe efekty szorowania przy czasie pracy zredukowanym do 50%
  • Doskonałe efekty czyszczenia na wszystkich rodzajach powierzchni
  • Niższe koszty czyszczenia i szkolenia
Głowica uchylna 90°
  • Możliwość łatwej i szybkiej zmiany padów
  • Większy komfort, brak mokrych padów na powierzchniach
Mocny napęd
  • Solidna budowa.
  • Wiele różnorodnych zastosowań.
  • Niskie koszty operacyjne.
Specyfikacja

Dane techniczne

Rodzaj napędu Zasilanie sieciowe
Szerokość robocza szczotek (mm) 430
Wysokość głowicy (mm) 100
Zbiornik, woda świeża (l) 12
Prędkość obrotowa szczotki (obr./min) 60
Nacisk szczotki (kg) 38 - 55
Oscylacje (O/min) 1500
Poziom ciśnienia akustycznego (dB(A)) 59
Napięcie (V) 220 - 240
Częstotliwość (Hz) 50
Kolor antracyt
Waga z akcesoriami (kg) 54,5
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm) 430 x 520 x 1070

Zakres dostawy

  • Zbiornik: 12 l
  • Talerz napędowy

Wyposażenie

  • Zasilanie sieciowe

Wideo

Zastosowania
  • Idealne do biur, zakładów produkcyjnych, lokali handlowych, hoteli, kantyn, szpitali lub szkół
Akcesoria
Środki czyszczące
Części zamienne

Znajdź i kup części zamienne do urządzeń Home & Garden korzystając z wyszukiwarki i udostępnionych schematów.

Części zamienne zakupione w sklepie internetowym eKärcher są wysyłane bezpośrednio z magazynów niemieckich i dostarczane kurierem GLS pod wskazany w zamówieniu adres.

Przejdź do wyszukiwarki części zamiennych klikając przycisk poniżej.