Szorowarka BD 35/15 C Classic łączy kompaktową budowę z zaawansowanymi funkcjami, oferując wyjątkową zwrotność i wydajność czyszczenia na niewielkich powierzchniach. Jej 35 cm głowica szczotkowa umożliwia dotarcie do trudno dostępnych miejsc, a dzięki wysokości 68 cm bez trudu czyści pod meblami. Wbudowana ładowarka akumulatora sprawia, że urządzenie można ładować w każdym miejscu. Trwała konstrukcja i łatwy dostęp do elementów sprawiają, że konserwacja i czyszczenie szorowarki przebiegają sprawnie i bezproblemowo.