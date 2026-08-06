Szorowarka BD 35/15 C Classic Bp Pack

Dzięki kompaktowym wymiarom i wyjątkowej zwrotności, szorowarka BD 35/15 C Classic idealnie sprawdza się w małych przestrzeniach. Wszechstronność i wygoda użytkowania, w tym wbudowana ładowarka akumulatora, umożliwiają ładowanie w dowolnym miejscu.

Szorowarka BD 35/15 C Classic łączy kompaktową budowę z zaawansowanymi funkcjami, oferując wyjątkową zwrotność i wydajność czyszczenia na niewielkich powierzchniach. Jej 35 cm głowica szczotkowa umożliwia dotarcie do trudno dostępnych miejsc, a dzięki wysokości 68 cm bez trudu czyści pod meblami. Wbudowana ładowarka akumulatora sprawia, że urządzenie można ładować w każdym miejscu. Trwała konstrukcja i łatwy dostęp do elementów sprawiają, że konserwacja i czyszczenie szorowarki przebiegają sprawnie i bezproblemowo.

Cechy i zalety
Wbudowana ładowarka
  • Ładowarka dysponująca szerokim zakresem napięć, umożliwiająca wygodne ładowanie w dowolnym miejscu
  • Kompatybilność z szerokim zakresem napięć
Kompaktowe wymiary
  • Dobra zwrotność
  • Łatwe odsuwanie się od ściany
  • Łatwe przenoszenie
Optymalne odsysyanie
  • Belka ssąca również skutecznie zasysa wodę w ciasnych zaułkach.
  • Natychmiast osusza podłogę
Składana i regulowana kierownica
  • Kompaktowa konstrukcja, zajmuje jeszcze mniej miejsca podczas przechowywania
  • Łatwość transportu, mieści się w większości samochodów
  • Ergonomicznie regulowana w zależności od wzrostu operatora.
Regulowana wydajność tłoczenia wody
  • Maksymalny przepływ wody wynoszący 1 l/min
  • Regulowana w zależności od rodzaju podłogi i zabrudzenia
Łatwo dostępna głowica szczotkowa
  • Brak konieczności użycia narzędzi w celu demontażu szczotki
  • Łatwa obsługa po pracy
Wyjmowany zbiornik na brudną wodę
  • Prosta obsługa
Tryb eco!efficiency
  • Niskie zużycie energii
  • Niższy poziom hałasu
  • Wydłuża czas pracy o nawet 25%
Usprawnienie dopływu wody
  • Spełnia wymagania normy UE
  • Bardziej równomierne rozprowadzanie wody poprawia wydajność czyszczenia
Wyświetlacz
  • Wyświetlacz kodów błędów i stanu ułatwia serwisowanie
Specyfikacja

Dane techniczne

Rodzaj napędu Zasilanie bateryjne
Szerokość robocza szczotek (mm) 350
Szerokość robocza / odkurzanie (mm) 470
Zbiornik wody czystej / brudnej (l) maks. 15 / maks. 15
Teoretyczna wydajność powierzchniowa (m²/h) maks. 1400
Praktyczna wydajność powierzchniowa (m²/h) 700
Rodzaj baterii Bezobsługowe
Zasilanie bateryjne (V/Ah) 12 / 38
Czas pracy akumulatora (h) maks. 2
Czas ładowania akumulatora (h) nominalna 10
Napięcie (zasilanie ładowarki) (V) 100 - 240
Częstotliwość (zasilanie ładowarki) (Hz) 50 - 60
Prędkość obrotowa szczotki (obr./min) 180
Nacisk szczotki (g/cm²) 25
Zużycie wody (l/min) maks. 0,95
Kolor antracyt
Waga bez akcesoriów (kg) 54
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm) 830 x 500 x 680

Zakres dostawy

  • Szczotka tarczowa: 1 szt.
  • Zasilanie bateryjne
  • Akumulator i wbudowana ładowarka w zestawie
  • Kółka transportowe

Wyposażenie

  • Rodzaj listew zbierających: Linatex®
Szorowarka BD 35/15 C Classic Bp Pack
Szorowarka BD 35/15 C Classic Bp Pack
Szorowarka BD 35/15 C Classic Bp Pack

Wideo

Zastosowania
  • BSC
  • Handel detaliczny
  • Sektor turystyczny
  • Restauracja i catering (ReCa)
  • Usługi publiczne
  • Opieka zdrowotna
  • Biura
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