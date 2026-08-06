Szorowarka BD 35/15 C Classic Bp Pack
Dzięki kompaktowym wymiarom i wyjątkowej zwrotności, szorowarka BD 35/15 C Classic idealnie sprawdza się w małych przestrzeniach. Wszechstronność i wygoda użytkowania, w tym wbudowana ładowarka akumulatora, umożliwiają ładowanie w dowolnym miejscu.
Szorowarka BD 35/15 C Classic łączy kompaktową budowę z zaawansowanymi funkcjami, oferując wyjątkową zwrotność i wydajność czyszczenia na niewielkich powierzchniach. Jej 35 cm głowica szczotkowa umożliwia dotarcie do trudno dostępnych miejsc, a dzięki wysokości 68 cm bez trudu czyści pod meblami. Wbudowana ładowarka akumulatora sprawia, że urządzenie można ładować w każdym miejscu. Trwała konstrukcja i łatwy dostęp do elementów sprawiają, że konserwacja i czyszczenie szorowarki przebiegają sprawnie i bezproblemowo.
Cechy i zalety
Wbudowana ładowarka
- Ładowarka dysponująca szerokim zakresem napięć, umożliwiająca wygodne ładowanie w dowolnym miejscu
- Kompatybilność z szerokim zakresem napięć
Kompaktowe wymiary
- Dobra zwrotność
- Łatwe odsuwanie się od ściany
- Łatwe przenoszenie
Optymalne odsysyanie
- Belka ssąca również skutecznie zasysa wodę w ciasnych zaułkach.
- Natychmiast osusza podłogę
Składana i regulowana kierownica
- Kompaktowa konstrukcja, zajmuje jeszcze mniej miejsca podczas przechowywania
- Łatwość transportu, mieści się w większości samochodów
- Ergonomicznie regulowana w zależności od wzrostu operatora.
Regulowana wydajność tłoczenia wody
- Maksymalny przepływ wody wynoszący 1 l/min
- Regulowana w zależności od rodzaju podłogi i zabrudzenia
Łatwo dostępna głowica szczotkowa
- Brak konieczności użycia narzędzi w celu demontażu szczotki
- Łatwa obsługa po pracy
Wyjmowany zbiornik na brudną wodę
- Prosta obsługa
Tryb eco!efficiency
- Niskie zużycie energii
- Niższy poziom hałasu
- Wydłuża czas pracy o nawet 25%
Usprawnienie dopływu wody
- Spełnia wymagania normy UE
- Bardziej równomierne rozprowadzanie wody poprawia wydajność czyszczenia
Wyświetlacz
- Wyświetlacz kodów błędów i stanu ułatwia serwisowanie
Specyfikacja
Dane techniczne
|Rodzaj napędu
|Zasilanie bateryjne
|Szerokość robocza szczotek (mm)
|350
|Szerokość robocza / odkurzanie (mm)
|470
|Zbiornik wody czystej / brudnej (l)
|maks. 15 / maks. 15
|Teoretyczna wydajność powierzchniowa (m²/h)
|maks. 1400
|Praktyczna wydajność powierzchniowa (m²/h)
|700
|Rodzaj baterii
|Bezobsługowe
|Zasilanie bateryjne (V/Ah)
|12 / 38
|Czas pracy akumulatora (h)
|maks. 2
|Czas ładowania akumulatora (h)
|nominalna 10
|Napięcie (zasilanie ładowarki) (V)
|100 - 240
|Częstotliwość (zasilanie ładowarki) (Hz)
|50 - 60
|Prędkość obrotowa szczotki (obr./min)
|180
|Nacisk szczotki (g/cm²)
|25
|Zużycie wody (l/min)
|maks. 0,95
|Kolor
|antracyt
|Waga bez akcesoriów (kg)
|54
|Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)
|830 x 500 x 680
Zakres dostawy
- Szczotka tarczowa: 1 szt.
- Zasilanie bateryjne
- Akumulator i wbudowana ładowarka w zestawie
- Kółka transportowe
Wyposażenie
- Rodzaj listew zbierających: Linatex®
Wideo
Zastosowania
- BSC
- Handel detaliczny
- Sektor turystyczny
- Restauracja i catering (ReCa)
- Usługi publiczne
- Opieka zdrowotna
- Biura
Akcesoria
Środki czyszczące
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